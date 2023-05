Burçların en kötü özellikleri! Bu davranışları yüzünden terk ediliyorlar

Benzer özelliklere sahip olan kişilerin hep aynı burçlardan olduğu fark ediliyor. Karakterimizin oluşmasında etkili olan birçok etken bulunsa da burcumuz olayları ele alış şeklimiz üzerinde etkili olabiliyor. Burçların en kötü özellikleri de farklılık gösteriyor.

BURÇLARIN EN KÖTÜ ÖZELLİKLERİ

KOÇ: AGRESİF

Bir Koç burcunun en kötü özelliği, saldırgan doğasıdır. Hedeflerinin peşinden giderken yoğun veya baskıcı olabilirler ve 'hayır'ı cevap olarak kabul etmeyebilirler. Bir Koç'un genellikle tünel vizyonu vardır ve amacına ulaşılana veya görev tamamlanana kadar geri adım atmaz. Ayrıca sinirli olabilirler ve mümkün olduğunda düğmelerine basmaktan kaçınmak en iyisidir.

Bu saldırganlığın temelinde, bir Koç burcunun yaşama tutkusu ve her fırsatı en iyi şekilde değerlendirmek istemesi vardır. Bu özellik faydalı olabilir. Ancak, denge ve öz kontrolün önemini hatırlamak önemlidir. Bir Koç, eylemleri üzerinde düşünmek için zaman ayırmalı ve hedeflerine sağlıklı bir şekilde ulaştıklarından emin olmalıdır. Bu bir Koç için zor olabilir, ancak biraz iç gözlemle bu dengeyi bulmak mümkündür. Sabırla bir Koç, tutkularını ve saldırganlıklarını kendileri için işe yarayacak şekilde kullanmayı öğrenebilir. Saldırganlık bir Koç burcunun özelliği olsa da, gurur duyulacak bir şey değildir.

BOĞA: İNATÇI

Boğa burcunun en kötü özelliği inatçılığıdır. Bir Boğa, kendi yollarına çok bağlı olabilir ve belirli inançlar veya görüşler söz konusu olduğunda yerinden kıpırdamaz. Genellikle bir fikre takılıp kalırlar ve istediklerini elde ettiklerinden emin olmak için ne gerekiyorsa yaparlar. Bu, değişime direnmeye ve yeni fikirleri veya bakış açılarını kabul etmeyi reddetmeye yol açabilir, bu da ilişkilerde gerginliğe neden olabilir ve ilerlemeyi engelleyebilir.

Bir Boğa'nın inatçılığı genellikle başarısızlık veya yanlış olma korkusundan kaynaklanır. Genellikle risk almaktan korkarlar ve bunun yerine olası tuzaklardan kaçınmak için bildikleri ve güvendikleri şeylere bağlı kalırlar. Ancak bu tür bir tutum, bir birey olarak büyümelerini sınırlayabilir. Bir Boğa burcunun hayatın tamamen öğrenmek ve büyümekle ilgili olduğunu ve hata yapmanın veya fikrini değiştirmenin sorun olmadığını hatırlaması önemlidir. Bir Boğa, açık fikirli olmayı öğrenebilir ve yeni bakış açılarını kucaklayabilir. İnatçılıklarından vazgeçmek, tam potansiyellerine ulaşmalarına yardımcı olacak ve nihayetinde daha fazla başarıya yol açacaktır.

İKİZLER: YÜZEYSEL

İkizler burcunun en kötü özelliği yüzeysel olma eğilimleridir. Yüzey seviyesindeki ayrıntılara veya görünüşlere aşırı odaklanabilirler ve önemli nüansları veya daha derin anlamları kaçırabilirler. İkizler burcu genellikle stile özden daha çok değer verir, bu da onlara yüzeyde çekici görünmeyen değerli fırsatları veya deneyimleri gözden kaçırmalarına yol açabilir. Bir İkizler'in yüzeysel olana odaklanması genellikle uyum sağlama arzusundan kaynaklanır. “O” kalabalığının bir parçası olmak ve çevreleri tarafından kabul edilmek isterler.

İkizler, görünüşe kapılmak yerine yüzeyin altına bakmak için zaman ayırmalıdır. Bunu yapmak, bir olasılıklar dünyasının kapılarını aralayacak ve daha bilinçli kararlar almalarını sağlayacaktır. Nihayetinde İkizler, gerçek başarının hayatın yüzeysel tuzaklarından değil, içeriden geldiğini hatırlamalıdır. Zihniyetlerinde bir değişiklikle, stilden çok özü takdir etmeyi öğrenebilirler ve kalıcı mutluluk ve doyum bulabilirler.

YENGEÇ: MANİPÜLATİF

Yengeç burcunun en kötü özelliği manipülatif doğasıdır. Yengeçler çok ikna edici olabilir ve bu gücü, başka birinden yararlanmak anlamına gelse bile, istediklerini elde etmek için kullanabilirler. Sinsi olabilirler ve istediklerini elde etmek için insanların duygularıyla oynayabilirler, bu da duyguların incinmesine veya ilişkilerde güvenin kırılmasına yol açar. Yengeçler genellikle derin bir sevilme ve kabul edilme ihtiyacıyla hareket ederler, bu da onların onay almak veya uyum sağlamak için manipülasyona başvurmalarına yol açabilir.

Yengeçler, manipülatif taktiklere başvurmak yerine ihtiyaçlarını dürüstçe ve özgün bir şekilde ifade etmeyi öğrenmelidir. Bu, bir açıklık ve güven ortamı yaratarak daha sağlıklı ilişkiler kurmaya yardımcı olacaktır. Ek olarak, Yengeçler gerçek başarının içeriden geldiğini hatırlamalıdır. Bu, başkalarını memnun etmekle ilgili değil – bu, içsel bir güvene ve kendine güvene sahip olmakla ilgili. Biraz çabayla, bir Yengeç kendine daha fazla değer vermeyi öğrenebilir ve gerçekten anlamlı kararlar alabilir.

ASLAN: KİBİRLİ

Aslan burcunun en kötü özelliği kibirleridir. Aslanlar çok statü bilincine sahip olabilirler ve kendi imajlarına ve başarılarına aşırı odaklanabilirler. İşleri için beğenilmeyi severler ve genellikle dinleyen herkese bu konuda övünürler. Ayrıca, elde edebilecekleri herhangi bir şan veya takdirin tadını çıkararak, başkalarının sıkı çalışması için övgü alabilirler. Özünde, bu kibir, bir Aslan'ın hayata ve çevrelerindeki dünyaya olan coşkusunu yansıtır. Çabalarında olumlu, iyimser ve başarılı olmak isterler.

Bir Aslan, bu coşkuyu ifade etmek için başkalarından övgü almayı veya kendisiyle övünmeyi içermeyen başka yollar bulmalıdır. Başarılara odaklanmak yerine, sürecin tadını çıkarmalı ve başarılarıyla sessizce gurur duymalıdırlar. Aslanlar alçakgönüllü olmayı öğrenebilir ve başkalarının başarılarını takdir edebilirlerse, daha da özgüvenli ve başarılı olabilirler. Doğru tavırla, her şeyi kendileriyle ilgili hale getirmeden coşkularını sergileyebilirler. Kibir, burçların en kötü özelliklerinden biridir - ancak biraz çabayla, bir Aslan bunu kendi yararına kullanabilir.

BAŞAK: AŞIRI KRİTİK

Bir Başağın en kötü özelliği, aşırı eleştirel olma eğilimleridir. Özellikle kendileri ve işleri hakkında çok yargılayıcı olabilirler. Bu, ellerinden gelenin en iyisini yapmak ve başarılı olmak istemekten kaynaklansa da, çoğu zaman kendilerine veya başkalarına karşı çok sert olmalarına neden olur. Bu eleştirel tutum, Başakların mükemmelliği bulmaya çok odaklandıkları için potansiyel fırsatları veya deneyimleri kaçırmalarına da yol açabilir. Ek olarak, kritik yapıları, ihtiyaç duyduklarında yardımı kabul etmelerini zorlaştırabilir.

Başaklar, olumluya daha fazla odaklanmayı ve olaylara daha geniş bir perspektiften bakmayı öğrenmelidir. Eleştirinin iki ucu keskin bir kılıç olduğunu hatırlamaları gerekir - yapıcı bir şekilde değerlendirmek ve geliştirmek için kullanılabilir, ancak uygun şekilde yönetilmezse zarar da verebilir. Başaklar, sadece kusurlarını görmek yerine kendilerinin ve başkalarının olumlu yönlerine odaklanmaya çalışmalıdır. Pratik yaparak, her şeye açık bir zihinle bakmayı öğrenebilirler ve özeleştiri yapmak ile kendilerini ve başkalarını kabul etmek arasında bir denge bulabilirler.

TERAZİ: ÇATIŞMADAN KAÇINAN

Bir Terazi'nin en kötü özelliği, çatışmadan kaçınan doğasıdır. Teraziler, yüzleşmekten çekinme eğilimindedir ve bir tartışmayı veya anlaşmazlığı önlemek için her şeyi yapar. Bu da onların herkese karşı aşırı ilgili olmalarına ve her zaman insanları memnun etmeye çalışmalarına neden olabilir ki bu da yorucu ve yorucu olabilir. Ayrıca, bir anlaşmazlığa yol açabileceğinden, duyulmamış ve takdir edilmemiş hissetmelerine neden olabileceği korkusuyla duygularını veya fikirlerini ifade etmekten kaçınabilirler.

Teraziler kendileri için ayağa kalkmayı öğrenmeli. İddialı olabilir ve düşüncelerini saygıyla ifade edebilirler. Bu, kendilerini daha güvende ve güçlü hissetmelerine ve başkalarının onları daha iyi anlamalarına yardımcı olacaktır. Doğru tutumla, anlaşmazlıkları nasıl gidereceklerini ve fikirlerini korkmadan nasıl ifade edeceklerini öğrenebilirler. Yüzleşmenin kötü olması gerekmez; Uygulama ile Terazi, olgun bir şekilde nasıl başa çıkacağını öğrenebilir.

AKREP: SAHİPLENİCİ

Akrep burcuna sahip insanların en kötü özelliği sahiplenici yapılarıdır. Çok korumacı ve kıskanç olabilirler, genellikle çevrelerinden sadakat beklerler. Bu, başkalarına güvenmekte rahat hissetmeyebilecekleri için ilişkiler üzerinde aşırı bir baskı oluşturabilir. Akreplerin sahiplenici doğası, kendilerini güvende hissetme ihtiyaçlarından kaynaklanır, ancak çok ileri götürülürse, bu onların kontrolcü veya manipülatif olmasına yol açabilir.

Akrepler, başkalarının onayına güvenmek yerine kendi içlerinde bir güvenlik duygusu geliştirmeyi öğrenmelidir. Ayrıca ilişkilerin sahipleniciliğe değil, güven ve saygıya dayalı olduğunu anlamalıdırlar. Uygulama ile, Akrep burcu en kötü özelliklerini güçlü yanlarından biri haline getirebilir ve bunu ilişkilerini yıkmak yerine güçlendirmek için kullanabilir.

YAY: DÜRTÜSEL

Bir Yay burcunun en kötü özelliği, fevri doğasıdır. Genellikle çok az düşünerek hızlı hareket ederler, bu da yetersiz karar verme veya dikkatsiz hatalara yol açar. Dürtüsel davranışları aynı zamanda aceleci kararlar vermelerine veya fikirlerinde çok aceleci olmalarına yol açabilir. Yay burçları, dürtüsel davranışlarından dolayı dürüst, açık sözlü ve tuhaf kişiler olarak bilinirler.

Yay burcu, bir adım geri atmayı ve harekete geçmeden önce düşünmeyi öğrenmelidir. Yaptıklarının uzun vadede faydalı olduğundan emin olmak için eylemlerinin sonuçlarını düşünmeleri ve yavaşlamaları gerekir. Ek olarak, sözlerine dikkat etmeli ve düşüncesizce değil düşünceli bir şekilde tepki vermelidirler.

OĞLAK: KİBİRLİ

Oğlak burcunun en kötü özelliği kibirleridir. Bu, kendilerini ifade etme ve durumları ele alma şekillerinde görülebilir. Oğlaklar, diğer insanları veya başarılarını küçümsemelerine neden olan bir üstünlük havasına sahip olabilirler. Bu tutum, etrafındakileri yabancılaştıran empati ve saygı eksikliğine yol açabilir.

Bir Oğlak, saygı ve alçakgönüllülüğün hayattaki temel nitelikler olduğunu hatırlamalıdır. Herkes bir şeylerle mücadele ediyor ve anlayışlı olmak ve başkalarına karşı nezaket göstermek önemlidir. Bir Oğlak, diğer insanları eşit olarak görmeye çalışmalı ve başarılarını onları küçümsemeden veya reddetmeden kabul etmelidir. Kendi kusurlarını tanımak ve onlar üzerinde çalışmak, Oğlak burcunun daha alçakgönüllü ve açık fikirli olmasına da yardımcı olabilir. Kibir, kutlanması gereken bir şey değildir; Oğlak burcunun bu özelliği kendi içinde fark etmesi ve üzerinde çalışması önemlidir.

KOVA: UZAK DURMAK

Kova burcuna sahip insanların en kötü özelliği mesafeli olmalarıdır. Genellikle mesafeli ve ilgisiz görünürler, bu da insanlarla bağlantı kurmayı veya anlamlı ilişkiler kurmayı zorlaştırır. Kovalar ayrıca oldukça bağımsızdır ve başkalarına güvenmekten veya yardım istemekten çekinirler. Bu onların izole edilmiş ve yanlış anlaşılmış hissetmelerine neden olarak mesafeli olmalarına neden olabilir.

Kovalar, etraflarındakilerle daha açık ve ilgili olmayı uygulamalıdır. Savunmasız olmayı ve kendilerini sağlıklı bir şekilde ifade etmeyi öğrenmeleri gerekiyor. Kova burcunun hayattan tek başına geçmesi gerekmediğini anlamaları gerekir; başkalarının desteğine sahip olmak inanılmaz derecede faydalı olabilir. Nihayetinde, bir Kova daha açık olmayı ve başkalarına güvenmeyi öğrenerek en kötü özelliklerini en güçlü yönlerinden birine dönüştürebilir.

BALIK: AŞIRI HASSASLIK

Aşırı duyarlılık, Balık burcunun en kötü özelliğidir. Eleştiriyi kişisel olarak alma eğilimindedirler. Bu aşırı duyarlılık, her şeyi diğer burçlardan daha derinden hissettikleri için önemli değişiklikleri veya hayal kırıklıklarını ele almalarını da zorlaştırır. Balıklar, artan duyguları nedeniyle endişe ve kaygıya da eğilimlidir.

Balık geri adım atmayı öğrenmeli ve bakış açısı kazanmalı. Her yorumun veya eylemin kendilerine yönelik olmadığını ve her şeyi kişisel algılamaları gerekmediğini hatırlamaları gerekir. Ek olarak, kendilerine bakmaları ve bunalmadan önce duygularını yönetmenin yollarını bulmaları gerekir. Son olarak, Balık'ın konuşacak birini bulması ve her durumda onu desteklemesi gerekir. Bu, Balıkların duygularını işlemesine ve yoluna devam etmesine yardımcı olabilir.