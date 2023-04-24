Büyük beden model Olivia Messina iç çamaşırıyla poz vererek baskılara karşı çıktı! "Göğüslerim en değerli varlığım"

Büyük beden model Olivia Messina, yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem oluyor. Kanada'da yaşayan 27 yaşındaki Olivia Messina, oldukça fazla Instagram takipçisine sahip. Olivia, büyük beden kadınların giyimlerine karışan topluma karşı çıkarak bedenini sergilemeyi tercih ediyor. Takipçileri Olivia'nın hayata ve bedenine olan pozitif yaklaşımına karşı övgüler yağdırıyor. Olivia, Daily Star'a yaptığı açıklamada göğüslerinin en değerli varlığı olduğunu belirtti.

DAR GİYSİLER GİYMEYİ SEVİYOR

Büyük beden model, dar giysiler içinde kıvrımlarını sergilemeyi sevdiğini ve büyük göğüslerini sergilemekten korkmadığını söyledi. Olivia, sosyal medyadaki kariyerine

bundan yıllar önce makyaj eğitimlerini çekerek zaman geçirerek başladı. Deneme çekimlerini yüklediği ve yüksek lisans öğrencisi olarak hayatı hakkında vloglar yaptığı büyük beden modasına girmesi çok uzun sürmedi.

"TÜM BORCUMU ÖDEDİM"

Eğitim bilgilerine uygun bir iş bulma şansı bulamayınca, tüm zamanını ve varlığını sosyal medyaya koymaya karar verdi. Bu sayede izleyici kitlesi büyümeye devam etti. Daily Star'a özel olarak konuşan Olivia şunları söyledi: "Sonunda bir OnlyFans hesabı açtım ve finansal olarak istikrarlı hale geldim. Tüm borcumu ödedim ve şehrimde artan yaşam maliyetine rağmen kendimi geçindirebilir hale geldim.

BASKILAR YÜZÜNDEN BEDENİNDEN NEFRET EDİYORDU

"Gündelik işimden ayrıldım ve tamamen sosyal medyaya daldım - TikTok, Instagram, Twitter, YouTube ve OnlyFans'ımı büyüttüm ve bundan hiç pişman değilim. Ne kadar şişman olduğum sürekli hatırlatıldığı için büyürken vücut imajımla her zaman mücadele ettim. Başkalarının bana hissettirdikleri yüzünden şişmanlığımdan nefret ediyordum.

BİRÇOK ERKEK TARAFINDAN REDDEDİLDİ

"Medyanın bana gösterdiği, zayıf bedenleri övüp şişmanların moralini bozan görüntüler, şişman vücudumdan hoşlanmama neden oldu. Şişman arkadaş olarak biliniyordum ve yaşımdaki birçok erkek beni reddetti ve sınıfımdaki sıska kızlara gitti.

Çoğunlukla erkekler bana kötü isimler takardı."

Tüm bunlara rağmen Olivia, "içten içe hepsinden daha iyi göründüğünü biliyordu".

Saçını ve makyajını iyi yapabileceğinden emindi ve insanların görünüşü hakkında yorum yapmasını önlemek "acımasız" görünmesini sağladı.

Vücuduyla ilgili sorunların üstesinden gelmesini sağlayan mizah anlayışıydı. Olivia, "Şişman olmanın olabileceğim en kötü şey olmadığını ve dünyaya sunacak çok şeyim olduğunu anladım" diye ekledi."Kendime güvenen ışıltımın sırrı su, iyi cilt bakımı, karbonhidratlar ve pozitif tutum.

"KIVRIMLARIMI SERGİLEYEN ELBİSELER GİYMEYİ SEVİYORUM"

"Kıvrımları saran ve en iyi özelliklerimi sergileyen elbiseler giymeyi seviyorum, bence en iyi özelliklerim büyük göğüslerim ve uzun biçimli bacaklarım. Eskiden kot pantolon giymekten nefret ederdim ama şimdi onları kısa bir üstle giymeyi seviyorum.

Olivia, insanların modanın bedenleri ne olursa olsun herkes için olduğunu anlamalarının gerçekten önemli olduğunu düşünüyor. İnsanların, sırf "gurur verici" görünmediği için belirli şeyleri giyemeyecekleri hissine kaptırıldığını söyledi.

"Bazı markalar bile, şişman insanların modaya uygun görünmeyi hak etmediğini düşündükleri için bedenlerini XL'in ötesine taşımayı reddediyor. Bütün bunların canı cehenneme!

"Bizim için seksi, düzgün ve modaya uygun kıyafetler satan büyük beden markalar ve gardıroplarımızda biraz daha stil arayan büyük beden krallar ve kraliçeler istiyoruz."

