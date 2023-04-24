KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. YAŞAM
  4. Büyük beden model Olivia Messina iç çamaşırıyla poz vererek baskılara karşı çıktı! "Göğüslerim en değerli varlığım"

Büyük beden model Olivia Messina iç çamaşırıyla poz vererek baskılara karşı çıktı! "Göğüslerim en değerli varlığım"

24.04.2023 09:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyük beden modeller kendileri gibi büyük bedenli kadınlara destek olmak ve vücutlarını sevmelerini sağlamak için beden pozitifliğini savunduklarını belirterek ilham verici konuşmalar yapıyorlar. Büyük beden model Olivia Messina, ona ne giyeceğini söyleyenlere inat iç çamaşırlarıyla kıvrımlarını ve göğüslerini sergilediğini açıkladı.

Büyük beden model Olivia Messina iç çamaşırıyla poz vererek baskılara karşı çıktı! "Göğüslerim en değerli varlığım"

Büyük beden model Olivia Messina, yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem oluyor. Kanada'da yaşayan 27 yaşındaki Olivia Messina, oldukça fazla Instagram takipçisine sahip. Olivia, büyük beden kadınların giyimlerine karışan topluma karşı çıkarak bedenini sergilemeyi tercih ediyor. Takipçileri Olivia'nın hayata ve bedenine olan pozitif yaklaşımına karşı övgüler yağdırıyor. Olivia, Daily Star'a yaptığı açıklamada göğüslerinin en değerli varlığı olduğunu belirtti.

DAR GİYSİLER GİYMEYİ SEVİYOR

Ekran görüntüsü 2023-04-24 094317

Büyük beden model, dar giysiler içinde kıvrımlarını sergilemeyi sevdiğini ve büyük göğüslerini sergilemekten korkmadığını söyledi. Olivia, sosyal medyadaki kariyerine
bundan yıllar önce makyaj eğitimlerini çekerek zaman geçirerek başladı. Deneme çekimlerini yüklediği ve yüksek lisans öğrencisi olarak hayatı hakkında vloglar yaptığı büyük beden modasına girmesi çok uzun sürmedi.

"TÜM BORCUMU ÖDEDİM"

Eğitim bilgilerine uygun bir iş bulma şansı bulamayınca, tüm zamanını ve varlığını sosyal medyaya koymaya karar verdi. Bu sayede izleyici kitlesi büyümeye devam etti. Daily Star'a özel olarak konuşan Olivia şunları söyledi: "Sonunda bir OnlyFans hesabı açtım ve finansal olarak istikrarlı hale geldim. Tüm borcumu ödedim ve şehrimde artan yaşam maliyetine rağmen kendimi geçindirebilir hale geldim.

Ekran görüntüsü 2023-04-24 094336

BASKILAR YÜZÜNDEN BEDENİNDEN NEFRET EDİYORDU

"Gündelik işimden ayrıldım ve tamamen sosyal medyaya daldım - TikTok, Instagram, Twitter, YouTube ve OnlyFans'ımı büyüttüm ve bundan hiç pişman değilim. Ne kadar şişman olduğum sürekli hatırlatıldığı için büyürken vücut imajımla her zaman mücadele ettim. Başkalarının bana hissettirdikleri yüzünden şişmanlığımdan nefret ediyordum.

Ekran görüntüsü 2023-04-24 094327

BİRÇOK ERKEK TARAFINDAN REDDEDİLDİ

"Medyanın bana gösterdiği, zayıf bedenleri övüp şişmanların moralini bozan görüntüler, şişman vücudumdan hoşlanmama neden oldu. Şişman arkadaş olarak biliniyordum ve yaşımdaki birçok erkek beni reddetti ve sınıfımdaki sıska kızlara gitti.
Çoğunlukla erkekler bana kötü isimler takardı."

Ekran görüntüsü 2023-04-24 094527

Tüm bunlara rağmen Olivia, "içten içe hepsinden daha iyi göründüğünü biliyordu".
Saçını ve makyajını iyi yapabileceğinden emindi ve insanların görünüşü hakkında yorum yapmasını önlemek "acımasız" görünmesini sağladı.

Vücuduyla ilgili sorunların üstesinden gelmesini sağlayan mizah anlayışıydı. Olivia, "Şişman olmanın olabileceğim en kötü şey olmadığını ve dünyaya sunacak çok şeyim olduğunu anladım" diye ekledi."Kendime güvenen ışıltımın sırrı su, iyi cilt bakımı, karbonhidratlar ve pozitif tutum.

"KIVRIMLARIMI SERGİLEYEN ELBİSELER GİYMEYİ SEVİYORUM"

"Kıvrımları saran ve en iyi özelliklerimi sergileyen elbiseler giymeyi seviyorum, bence en iyi özelliklerim büyük göğüslerim ve uzun biçimli bacaklarım. Eskiden kot pantolon giymekten nefret ederdim ama şimdi onları kısa bir üstle giymeyi seviyorum.

Ekran görüntüsü 2023-04-24 094632

Olivia, insanların modanın bedenleri ne olursa olsun herkes için olduğunu anlamalarının gerçekten önemli olduğunu düşünüyor. İnsanların, sırf "gurur verici" görünmediği için belirli şeyleri giyemeyecekleri hissine kaptırıldığını söyledi.

Ekran görüntüsü 2023-04-24 094515

"Bazı markalar bile, şişman insanların modaya uygun görünmeyi hak etmediğini düşündükleri için bedenlerini XL'in ötesine taşımayı reddediyor. Bütün bunların canı cehenneme!

Ekran görüntüsü 2023-04-24 094603

"Bizim için seksi, düzgün ve modaya uygun kıyafetler satan büyük beden markalar ve gardıroplarımızda biraz daha stil arayan büyük beden krallar ve kraliçeler istiyoruz."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yüzüne yaptırdığı çil dövmesi TikTok'ta olay olduYüzüne yaptırdığı çil dövmesi TikTok'ta olay oldu
Üzerine küçük gelen bikinisiyle göğüslerini dik göstermek için...Üzerine küçük gelen bikinisiyle göğüslerini dik göstermek için...
TikTok'ta eğlenmek için tamamen yabancıyla evlendilerTikTok'ta eğlenmek için tamamen yabancıyla evlendiler
Anahtar Kelimeler:
OnlyFans iç çamaşırı büyük beden model giyim göğüs marka takipçi hilesi şişman

En Çok Okunan Haberler

Transparan giyen Çağla Şimşek göğüs dekolteli pozuyla büyüledi

Transparan giyen Çağla Şimşek göğüs dekolteli pozuyla büyüledi

Dilan Polat'ın estetiksiz halini görenler inanamadı!

Dilan Polat'ın estetiksiz halini görenler inanamadı!

Üzerine küçük gelen bikinisiyle göğüslerini dik göstermek için...

Üzerine küçük gelen bikinisiyle göğüslerini dik göstermek için...

Çay poşetini klozete atınca olacaklara inanamayacaksınız

Çay poşetini klozete atınca olacaklara inanamayacaksınız

Rimel kullanmadan kirpik liftingi etkisi yaratan ipucunu açıkladı

Rimel kullanmadan kirpik liftingi etkisi yaratan ipucunu açıkladı

Saçımızı tamamen yanlış yıkıyormuşuz! Kepeklendiriyor

Saçımızı tamamen yanlış yıkıyormuşuz! Kepeklendiriyor

İlginizi Çekebilir

Aylardır süren ihaneti bebek telsizi ele verdi

Aylardır süren ihaneti bebek telsizi ele verdi

Hasta yatağında paylaştı! Sağlık durumunu anlattı

Hasta yatağında paylaştı! Sağlık durumunu anlattı

Konforlu, şık, dayanıklı... Camper ayakkabılarda 800 TL'nin üzerinde indirim!

Konforlu, şık, dayanıklı... Camper ayakkabılarda 800 TL'nin üzerinde indirim!

Trafikte kabus dolu anlar! Arabasının camına taş atıldı

Trafikte kabus dolu anlar! Arabasının camına taş atıldı

Ablası hakkında olay sözler! "Hayatımda olmayacak"

Ablası hakkında olay sözler! "Hayatımda olmayacak"

Tommy Hilfiger'dan Camper'a moda dünyasının dev markalarında %60'a varan indirimler

Tommy Hilfiger'dan Camper'a moda dünyasının dev markalarında %60'a varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.