Çağla Şıkel'in çok konuşulan transparan elbisesine 500 TL altı alternatif kombin önerileri

Kadınlar; özel günler, iş hayatı veya gündelik yaşam fark etmeksizin şık olmak isterler. Bazı ünlülerin giyim tarzını kendi moda anlayışınıza yakın görebilir, onların tercih ettiği kıyafetleri kullanmak isteyebilirsiniz. Bu noktada Çağla Şıkel de modaya yön veren tarzıyla birçok kadın tarafından örnek alınıyor. Giydiği kıyafetlerden yaptığı makyaja kadar dikkat çeken, hem başarısı hem güzelliğiyle adından söz ettiren Çağla Şıkel'in Toplum Gönüllüleri yararına düzenlenen gecede giydiği elbiseye hayran kaldıysanız 500 TL altındaki alternatif ürünlere mutlaka göz atın!

1. Siyah ve dantel şıklığını dolabınızda hissedin.

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Siyahın şıklığını dantel detayıyla taçlandıran elbiseyle göz alıcı kombinler oluşturabilirsiniz. Yırtmaç detayıyla harika görünmenizi sağlayacak bu elbiseyi gece dışarı çıkarken kullanabileceğiniz gibi nişan, düğün ya da doğum günü gibi özel günlerde de giyebilirsiniz. Farklı renkteki ayakkabılarla kombinleyebilir, insanların beğenisini toplayabilirsiniz. Işıl ışıl parlayan gümüş takılar kullanarak elbiseyi daha çekici hâle getirebilirsiniz. Vücudu saran kesimi ve kaliteli kumaşı ile üzerinize tam oturacak elbise, bu sayede çok daha güzel görünmenizi sağlayacak. Ayrıca kolsuz ve mini bir ürün olduğu için yaz aylarında gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.

2. Transparan mini elbiseyle şıklığınızı yansıtın.

Siyah mini elbise, hemen hemen herkesin dolabında olması gereken parçalar arasında. Bel ve kol bölgesi transparan olacak şekilde tasarlanmış, sırt kısmı tamamen kapalı olan Eyyo imzalı siyah mini elbisede transparan bel dekoltesi dikkat çekiyor. Gece dışarı çıkarken tercih edebileceğiniz Eyyo elbise vücudu tamamen sararak harika bir görünüm yakalamanızı sağlıyor. Kıvrımları ön plana çıkaran elbiseyi doğru aksesuar ve ayakkabı ile kombinleyerek çok daha çekici görünebilirsiniz. Her kadının dolabında olması gereken parçalardan biri olan siyah transparan elbise, şık davetlerde kurtarıcınız olmaya geliyor!

3. Siyahın asaletini dolabınızdan eksik etmeyin!

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Kız arkadaşınıza, annenize ya da ablanıza alabileceğiniz muhteşem bir hediye karşınızda! Sevgililer günü gibi özel günler için tercih edebileceğiniz ohYeah Kadın Gece Elbisesi ile tüm gözleri üzerinize toplamaya ne dersiniz? Transparan kol ve karın bölgesi bulunan siyah mini elbisenin sırt detayı da dikkat çekmeyi başarıyor. Yumuşak dokusu ve kaliteli kumaşı ile dolabınızın aranan parçası olan ürün, yeni görünümünü uzun yıllar koruyor. Özel günlerde tercih edebileceğiniz siyah mini elbiseyle hatlarınızı ortaya çıkarabilir, girdiğiniz ortamda ışıldayabilirsiniz. Bırakın, insanlar size hayran kalsın!

4. Özel günlerde yeşil mini elbiseyle fark yaratın.

Hafif esintili yaz akşamlarında tercih edebileceğiniz muhteşem bir elbise dolabınızda yerini almak için sizi bekliyor! Yeşil mini elbise, büzgü detayları ile ön plana çıkıyor. Kollarında tül kullanılarak transparan bir görünüm yakalayan yeşil mini elbise, vücudu tamamen sarıyor. Özellikle yaz aylarında, gece dışarı çıkarken ya da özel günlerinizde tercih edebileceğiniz bu şık parça, boyun kısmındaki ip detayıyla tarzını konuşturuyor. Vücudu saran yapısıyla göz kamaştıran ve moss krep kumaş kullanılarak tasarlanan yeşil mini elbiseyi renkli aksesuarlarla kombinleyerek yaz akşamlarına uygun hâle getirebilirsiniz.

5. Simli kumaşlar tercih ederek gece boyunca göz kamaştırın!

Siyah rengin simli kumaşla yakaladığı uyuma bayılacaksınız! Kol ve karın bölgesi tül olacak şekilde tasarlanan siyah mini elbiseyi doğum gününüzde, sevgililer gününde ya da bunlar gibi daha birçok özel günde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Boyun bölgesi açık olan elbisede gümüş detaylı kolyeler kullanabilir, tarzınızı tamamlayabilirsiniz. Çapraz tasarlanan etek detayı elbiseye farklı bir hava katarken bel bölgesinde kullanılan tülün arasındaki çizgi detayları üst bedeninizin daha uzun görünmesini sağlıyor. Simli ve esnek kumaşı ise vücudu sararak güzelliğinizi öne çıkarıyor. Vatka detayıyla omuz bölgesini vurgulayarak elbiseyi çok daha güzel taşımanızı sağlayan Lux Kadın Transparan Detaylı Elbise'ye bir şans vermelisiniz!

6. Koton V Yaka Elbise ile adınızdan söz ettirin!

Siyahtan asla vazgeçemeyenlerdenseniz başka bir renk tercih ederken yaşadığınız tedirginliğe Koton V Yaka Elbise ile son verebilirsiniz! Gümüş renkteki elbise, V yaka detayı ile oldukça şık bir göğüs dekoltesine sahip. Elbisenin vatkalı tasarımı, omuzlarınızın olduğundan daha geniş görünmesini sağlayarak üst bedeni güçlendiriyor. Uzun kollu ve mini boydaki bu elbiseyi sonbahar ve kış aylarında rahatlıkla tercih edebilir, esnek kumaşı sayesinde gün boyu sürecek konforun tadını çıkarabilirsiniz. Kolay temizlenen bir kumaştan üretildiği için ekstra özen göstermenize gerek kalmadan günün tadını çıkarabilirsiniz. Hem günlük hayatta hem iş hayatınızda tercih edebileceğiniz Koton V Yaka Elbise'yi dolabınızdan eksik etmeyin!

7. Büyüleyici görünmek için farklı renkleri tercih edin.

İndigo renkteki elbise, büzgülü tasarımıyla benzerlerinden ayrılıyor. Kol kısımlarında tül kullanılan elbise, uçuş uçuş eteğiyle girdiği ortama yaz mevsimini getiriyor! Özellikle bahar ve yaz aylarında tercih edebileceğiniz elbiseyi kır düğünlerinde giyebilirsiniz. Kemer detayıyla bel bölgesini vurgulayarak şıklıkta seviye atlayan elbiseyi zevkinize uygun bir topuklu ayakkabı ile tamamlayabilir, kayık yaka tasarımı sayesinde omuz ve boyun bölgenizi ön plana çıkarabilirsiniz. Seçeceğiniz aksesuarlar ile bu güzel elbiseyi daha gösterişli hâle getirmek de sizin elinizde. Yapmanız gereken tek şey, ona bir şans vermek!

8. Eyyo elbisenin pencere detayıyla tüm gözleri üzerinize toplayın!

Sizin için önemli olan günlerde tercihinizi transparan elbiselerden yana kullanıyorsanız Eyyo elbise tam size göre! Kolları transparan olan elbisenin üst kısmındaki ip ve pencere detayları elbiseyi daha çekici hâle getiriyor. Göğüs hizasından başlayan pencereler, karın bölgesine kadar devam ediyor. Pencerelerin bitimindeki taş detaylarıyla da göz dolduran Eyyo imzalı elbiseyi giydiğinizde girdiğiniz her ortamda beğeni toplayacaksınız! Mini boydaki elbise, büzgülü kumaşı ile modern bir tarz yakalıyor. Sırt ve göğüs kısmındaki çapraz ip ve transparan detayların yardımıyla şıklığı yakalayabilir, göz alıcı kombinler yapabilirsiniz.

9. Uzun ve şık elbiseler seçerek özel günlere damga vurun!

Dekolte kullanmayı seviyor ve vücudunuza güveniyorsanız Terry Pau Önü Broşlu Transparan Elbise'ye mutlaka bakmalısınız. İddialı görünmeyi sevenler ve dekolteden vazgeçmek istemeyenler için âdeta bir nimet olan elbise, beyaz kumaş üzerine kondurulmuş broş detayı ile dikkat çekiyor. Sıfır kol elbisenin belindeki pencere detayı ve omuzlardan karın bölgesine kadar devam eden transparan kumaşı, iddiasını ortaya koyuyor. Uzun bir model olan elbisenin sol bacak kısmında ise derin bir yırtmaç bulunuyor. Arkadan bakıldığında bel ve sırt bölgesinin açıkta kaldığını göreceğiniz bu elbiseyi havalı görünmek istediğiniz davetlerde tercih edebilirsiniz!

10. Votuleazi'den her davette kendini gösterecek bir elbise!

Yüksek kaliteli polyester kumaştan üretilen Votuleazi Elbise, pilili tasarımı ve tül detayları ile ön plana çıkarken siyah midi boy elbise arayanlara derman oluyor! Yumuşak ve rahat kumaşı ise gece boyu rahat etmenizi sağlıyor. İlkbahar ve yaz aylarında tercih edebileceğiniz siyah elbise, bacağınızın güzelliğini vurgulayan yırtmacıyla şıklığını katlıyor. Vücuda oturan üst kısmı ve belden aşağıya doğru genişleyen tasarımıyla pot duruşun önüne geçerek kusursuz bir görünümü size garantiliyor. Davetlerde, mezuniyet balosunda, nişan ve düğün gibi etkinliklerde tercih edebileceğiniz bir model olan Votuleazi Elbise'yi dolabınızdan eksik etmeyin!