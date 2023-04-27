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Çamaşır makinesini bu saatte kullanmayın! Elektrik faturasını ikiye katlıyor

27.04.2023 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çamaşır makinesinin kullanımı faturayı oldukça etkileyebiliyor. Hem elektrik hem de su faturası için tasarruf yöntemleri arayanların çamaşır ve bulaşık makinelerinin kullanımına dikkat etmeleri gerekiyor. Uzmanlar çamaşır makinelerinin yanlış saatlerde kullanımının faturaları katladığını açıklıyor. İşte faturayı düşürmek için etkili yöntemler...

Çamaşır makinesini bu saatte kullanmayın! Elektrik faturasını ikiye katlıyor

Çamaşır makinesi hayatımızı kolaylaştıran etkili ev aletleri arasında yer alsa da faturaları etkileyerek bütçemizi sarsabiliyor. Uzmanlar artan enerji faturalarına dur demek için çamaşır makinesinin kullanımı hakkında bilinçlenilmesi gerektiğini belirtiyor. Fark etmeden yapılan ufak hatalar fatura geldiğinde şaşırmamıza neden olabiliyor.

1. SOĞUK SICAKLIKTA YIKAYIN

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Her yıkama döngüsünün enerji kullanımının yaklaşık yüzde 80 ila 90'ı suyun ısıtılmasına atfedilebileceğinden, çamaşırlardan tasarruf etmenin en kolay yollarından biri sıcaklığı düşürmektir. Uzman şöyle dedi: "Soğuk yıkama, enerji kaynaklarınıza daha az yük bindirir ve bu da faturaların yüklü gelmesine neden olur."

Vivien, soğuk yıkamanın kıyafetlerdeki sinir bozucu lekeleri çıkarmayacağından endişe edenler için şunları önerdi: "Giysiyi makineye yüklemeden önce limon suyu ve kabartma tozu ile silmeyi deneyin."

2. YOĞUN ENERJİ SAATLERİNDEN KAÇININ

Uzmana göre, hanelerin çamaşır makinesini çalıştırmasının “daha pahalı” olduğu günde üç saat var. Vivien şunları söyledi: “Çamaşır makinenizi çalıştırmanın en pahalı zamanı 16:00 ile 19:00 arasıdır. Makineyi en yüksek enerji zamanlarının dışında çalışacak şekilde programlamak için başlatma geciktirme işlevini en üst düzeye çıkararak çamaşırlarınızı daha ucuza yıkayın."

İnsanların işlerini bitirdiği, yemeklerini pişirdiği ve çamaşır yıkadığı zamanlar olduğu için bu saatlerde çamaşır makinesini kullanmak daha pahalıdır. Bu, elektrik talebinin artmasına neden olur, pek çok tedarikçi bu yoğun zamanda kilovat saat başına fiyatlarını yükseltir.

3. KİREÇ ÇÖZÜCÜ ŞART

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Vivien'e göre bir çamaşır makinesini temiz tutmak, ömrünü uzatmanın ve daha da önemlisi "tamir masraflarından tasarruf etmenizi" sağlamanın kesin bir yoludur.
Şu talimatı verdi: “Herhangi bir kireci yok etmek (evet, yok etmek) için, her üç ayda bir sıcak yıkamaya kireç sökücü ekleyin.

"Sıcak yıkamaların çalıştırılması genellikle daha pahalıdır, ancak bu tek seferlik program, mevcut makinenizin bakımını yaparak uzun vadede paradan tasarruf etmenizi sağlayabilir."

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