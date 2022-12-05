Canan Karatay anlattı, Çağla Şıkel şaşırdı! Yıllarca kötü hastalık olarak biliniyordu... 'Daha uzun yaşarsınız'

Çağla Şıkel'in sunduğu "Çağla ile Yeni Bir Gün" bir gün programına katılan Prof. Dr. Canan Karatay yüksek kolesterole sahip kadınların yaşam süresiyle ilgili dikkat çeken sözler söyledi. Kolesterolün yaşam için önemini vurgulayan Karatay, "Vücut kolesterolü üretiyor" dedi. Kışın grip vakalarının neden artış gösterdiğini anlatan Karatay, "Kışın artmasının sebebi soğuk değil. Soğukta virüs üremez. 'Üşüttüm de hasta oldum' olmaz" dedi.

"İYİ, KÖTÜ KOLESTEROL YOK"

Karatay'ın özellikle kadınlara seslenerek bahsettiği "yüksek kolesterol" açıklamaları şöyle:

Kelle paça kolesterolü yükseltmez. Kolesterol olmasa hayat olmaz. Bitkilerde de var. İyi kolesterol, kötü kolesterol diye bir şey yok.

"ENTERESAN BİR ŞEY SÖYLEYECEĞİM"

Herkesin ihtiyacı var. Enteresan bir şey söyleyeceğim: Kolesterolü yüksek olan hanımlar uzun yaşıyor, korkmasınlar. Sağlıklı yaşıyor, uzun yaşıyor. Hanımlarda bakılmış, erkeklerde bilmiyorum.

KIŞIN GRİBİN NEDEN ARTTIĞINI ANLATTI! "SEBEBİ SOĞUK DEĞİL"

Kış aylarının gelmesiyle artış gösteren gribal enfeksiyonlara karşı koruma önerilerini ise Karatay şöyle anlattı:

Grip virüsleri asırlardan beri var. Kışın grip arttı diyoruz. Niçin artıyor? Kapalı yerler, pencerelerin açılmaması, kalabalıkta birbirinin içine girilmesi. Kışın artmasının sebebi soğuk değil. Soğukta virüs üremez. "Üşüttüm de hasta oldum" olmaz.

"GRİPTEN KORUNMANIN EN ÖNEMLİ YOLU EL YIKAMAK"