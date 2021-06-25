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Canlı yayında oyun oynarken depreme yakalandı! İşte o anlar

25.06.2021 17:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

VenuTwitch yayıncısı Grechi, canlı yayında Dota 2 oynarken büyük şok yaşadı. Twitch'te 40 bine yakın takipçisi olan Güney Amerikalı yayıncı, yayındayken 5.8 büyüklüğünde bir depreme yakalandı. Grechi o anları Instagram hesabı üzerinden paylaştı.

Twitch izleyicileri canlı yayınlarda birçok şeye tanık oluyor. Bunlara deprem gibi doğal afetler de dahil. Ancak Twitch'te 40 bine yakın takipçisi olan Güney Amerikalı yayıncı Grechi, muhtemelen canlı yayını yaparken kendisinin depreme yakalanacağını aklının ucundan bile geçirmiyordu.

GRECHI OYUN OYNARKEN DEPREME TANIK OLDU

Grechi, birçok kez yaptığı gibi Twitch'te yayın açtı ve Dota 2 oynamaya başladı. Ancak bir süre sonra Grechi, Peru'da yaşandığı aktarılan 5.8 büyüklüğündeki bir depreme yakalandı.

CANLI YAYINDA TÜM EV SALLANDI

Sarsıntıyı fark eden yayıncı, önce oyunu duraklatmaya çalıştı, daha sonra ise hızla yerinden kalktı. Grechi yerinden kalktığında depremin etkisi yayına daha korkutucu bir şekilde yansıdı. Zira, deprem tabiri caizse tüm evi kontrolsüz bir şekilde salladı ve sallanan eşyaların sesi oldukça net bir şekilde duyuldu. Hatta yayıncı çığlık bile attı.

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INSTAGRAM'DA YAYINLADI

Grechi daha sonra bu anları, "Peru" hashtag'i ekleyerek, Instagram hesabı üzerinden paylaştı. 5.8 büyüklüğünde bir deprem, yıkıcı bir doğal afet olarak görülmese de bunu canlı yayında yaşamak ve tanık olmak kesinlikle korkutucu. Neyse ki depremin etkisine rağmen Grechi için her şey yolunda görünüyor.

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