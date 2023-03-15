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Canlı yayında peş peşe izletmişti! İmamoğlu videosu montaj çıktı, AK Parti'den açıklama geldi: Etik değil ama özürlük bir durum yok

15.03.2023 08:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu'nun canlı yayında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında izlettiği bir videonun montaj olduğu ortaya çıktı. Tartışmaları beraberinde getiren olay sonrası iki partinin de grup sözcülerinden açıklama geldi. CHP tarafından yapılan açıklamada olayın etik olmadığı belirtilip özür istenirken AK Partili Türkyılmaz ise "Çok doğru olmamış, siyaseten etik değil ama özürlük bir durum yok" ifadelerini kullandı.

Canlı yayında peş peşe izletmişti! İmamoğlu videosu montaj çıktı, AK Parti'den açıklama geldi: Etik değil ama özürlük bir durum yok

Tevfik Göksu'nun canlı yayında izlettiği, İmamoğlu'nun konuşmasından kesitlerin kullanıldığı iki videodan birinde montaj kullanılması İBB Meclisinin de gündemine taşınarak tartışmalara yol açtı. Peş peşe izlettiği videolarda İmamoğlu'nun İstanbul'un deprem sorununun çözümü için daha önceki konuşmasında 5, sonraki konuşmasında ise 100 yıl gerektiğini söylemesinin ardından Göksu "İBB Başkanı önce ‘5 yılda bu işi bitirim' demiş, sonra ‘bize 100 yıl lazım' diyor" diye konuşuyor.

İMAMOĞLU: 20 YILDIR YAPILAN HIZLA HAREKET EDERSEK BİZE 100 YIL LAZIM

Yerel seçimler öncesi çekilen ilk videoda İmamoğlu, İstanbul'un deprem sorunu için "5 yılda çok hızlı hareket edilip çözülebilir” diye konuşuyor. Göksu'nun peşinden izlettiği videoda ise İmamoğlu, gazeteci Uğur Dündar'a yaptığı açıklamada "Hızla hareket edersek bize 100 yıl lazım” ifadelerini kullanıyor.

Ancak ikinci videoda İmamoğlu'nun cümlesinin tamamı dinlendiğinde "20 yıldır yapılan hızla hareket edersek bize 100 yıl lazım" dediği anlaşılıyor.

"MONTAJLANMIŞ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan İBB CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, "İBB Meclisinde AK Parti GBV Tevfik Göksu’nun dün yaptığı konuşmada yer verdiği videonun montajlanmış olduğu ortaya çıktı. Açıkça bilinçli olarak halkı yanıltma amacı güden bu video için AK Partinin özür dilemesini istedik" ifadelerine yer verdi.

AK PARTİ'DEN AÇIKLAMA: ETİK DEĞİL AMA ÖZÜRLÜK BİR DURUM YOK

AK Parti İBB Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz ise Sözcü'de yer alan habere göre Balyalı'nın açıklamalarının ardından Balyalı'nın Mecliste yaptığı konuşmaya yanıt olarak şunları söyledi:

"Tevfik başkanımız cevabını verir ama trol zihniyetinin meclise hakim olduğunu ifade ettiği için Tarık bey, buna istinaden birkaç şey söylemek isterim. Çok yakışıksız bir ifade. Düzeltme haklarını kullanmak en doğal haklarıdır. Fakat ifadeler maksadını aştı. Kumpas, montaj, şantaj, kirli pazarlıklar bizim meşrebimizde yoktur. Bu ifadeler masa ortaklarından birine aitti. İmamoğlu Fazilet Durağı yalanı için İstanbullulardan özür dilememişti. Bu erdemi göstermemişti. Şimdi olmayan bir mesele için bizden bu erdemi bekliyorlar, beklemesinler. Fakat şunu ifade edeyim söz konusu videoyu kişisel hesabımdan ben de paylaştım. Video sosyal medyada dolaşıyordu. Hakikaten samimiyetle ifade ediyorum, 20 yıllık mukayese meselesini bilmiyordum. Orijinal haline baktığımda Tarık beyin de dinlettiği gibi şunu söylüyor '20 yıllık performansı dikkate alırsak meseleyi 100 yılda çözeriz' diyor. Evet çok doğru olmamış, siyaseten etik değil. Üzüntülerimi ifade ediyorum ama özürlük bir durum yok. Çünkü kasten yapılmış bir mesele değildi."

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