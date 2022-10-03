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Çanta âşıklarına dünyaca ünlü markaların 3000 TL ve üzeri lüks çanta önerileri

30.09.2022 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çantalar, hemen herkesin kullanmaktan zevk aldığı parçalar arasında yer alıyor. Özellikle ünlü markaların ürettiği çantalar, moda tutkunları tarafından fazlasıyla tercih ediliyor. Farklı çeşitleri bulunan bu ürünler, satışa sunulduğu andan itibaren yoğun ilgi görüyor. Peki, siz de lüks çanta seven biri misiniz? Öyleyse doğru yerdesiniz. Sizler için dünyaca ünlü markaların 3000 TL üzeri çanta seçeneklerini derledik. İşte detaylar!

Çanta âşıklarına dünyaca ünlü markaların 3000 TL ve üzeri lüks çanta önerileri

Omuz çantasından çapraz çantalara, sırt çantasından portföy çantalara kadar dünyaca ünlü markaların ürün skalası oldukça fazla. Renkleri ve desenleriyle bir görüşte âşık olacağınız çantaları araştırmakla zaman kaybetmeyin. Lüks çanta tutkunları için modayı kasıp kavuran dünyaca ünlü markaların modellerini seçtik. Gelin, bu çantalara birlikte bakalım.

1. Hem klasik hem spor: Michael Kors Kadın Carmen

Çanta âşıklarına dünyaca ünlü markaların 3000 TL ve üzeri lüks çanta önerileri

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Gold renk detayları ile Michael Kors Kadın Carmen, kombinlerinize farklı bir hava katacak ürünlerden biri. Hem klasik hem spor tarzdaki bütün kıyafetlerinizle kullanabileceğiniz ürün, iç ve dış malzemesi deriden üretildiği için uzun süreli kullanım sunar. Ayarlanabilir omuz askısı sayesinde dilediğiniz uzunluğu tercih edebilirsiniz. Altın rengi detayları ile altın renkli takılarınız birbirine uyum sağlar. Dolabınızda klasik ve spor tarz sunan bir çanta eksik ise yaylı kilitler ile detaylandırılmış Michael Kors markalı bu şık çantaya bir şans tanıyın!

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2. Ayarlanabilir ve çıkarılabilir omuz askısıyla: Emporio Armani Deri Çanta

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Fermuarlı küçük iç çantası ile alıcıya ulaşan Emporio Armani Deri Çanta, spor kombinlerinize şıklık katar. Ürün, hakiki deriden üretildiği için uzun süreli kullanılan modellerden biri. Manyetik ve fermuar kapama detaylarıyla güvenli kullanım sunar. Ayarlanabilir ve çıkarılabilir omuz askısı sayesinde farklı stilde kullanılabilir. Küçük iç çantasına koyabileceğiniz makyaj malzemelerinizi her zaman yanınızda taşıyarak istediğiniz anda makyajınızı tazeleyebilirsiniz. Yazın kot şortlarınız, kışın ise kabanlarınızla uyum sağlayacak bu çantayı kaçırmamanızı tavsiye ederiz. Ürünü detaylı bir şekilde inceleyip sepetinize eklemeye ne dersiniz?

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3. Kırmızı âşıkları buna bayılacak: Love Moschino Kadın

Çanta âşıklarına dünyaca ünlü markaların 3000 TL ve üzeri lüks çanta önerileri

Sırada rengi ve modeliyle göz dolduran şahane bir önerimiz var. Love Moschino Kadın, üstün kalitede sentetik poliüretan kapitoneden üretildiği için benzerlerinden ayrılır. Saten kumaşla hazırlanan iç astarı ise kullananların beğenisini kazanır. Aynı zamanda kilit ve iç fermuarı sayesinde rahat ve güvenli bir şekilde kullanılır. Hem gece hem gündüz davetlerinde kombinlerinize eşlik edecek model, kırmızı rengiyle göz doldurur. Galvanik altından ikonik Love Moschino logosu ise çantanın ön yüzünü güzelleştiren detaylardan biri. Eğer lüks bir küçük çanta arıyorsanız bu ürünü incelemenizde fayda var.

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4. Kombinlerinize renk katın: Michael Kors Buz Mavi Kadın Omuz Çantası

Çanta âşıklarına dünyaca ünlü markaların 3000 TL ve üzeri lüks çanta önerileri

Kombinlerinize yakışan renkli bir çanta kullanmak ister misiniz? Öyleyse sizi buz mavisi rengiyle enerji veren Michael Kors Buz Mavi Kadın Omuz Çantası ile tanıştıralım. Gold rengi detaylarıyla öne çıkan ürün, en kullanışlı çanta modellerinden biri. Minimal oluşu sayesinde her ortamda rahatlıkla tercih edilen çanta, içinde ekstra bir cep telefonu gözü bulundurur. İki farklı askısıyla hem kısa hem uzun olarak kullanılması, ürünün işlevselliğini arttırır. Yaz veya kış fark etmeksizin sade kombinlerinize renk katmak isterseniz bu çantaya mutlaka şans vermelisiniz.

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5. Tam bir sonbahar çantası: GrandLION Yeşil Tote Çanta

Çanta âşıklarına dünyaca ünlü markaların 3000 TL ve üzeri lüks çanta önerileri

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Vintage tarzdaki çantaları sevenler buraya! Tote çanta olarak sınıflandırılan GrandLION Yeşil Tote Çanta, deriden üretilip özel yağlarla tabaklanır. Tüm aksesuarları paslanmaz metalden olduğu için yıllar boyu kullanılabilir. İç kısmındaki mini bölmesi ise özel eşyalarınızı muhafaza etmenize imkân tanır. Mumlu ipliklerle dikilmesi, çantayı benzerlerinden ayırır ve kullananların beğenisini kazanır. Tamamen el yapımı olan modelin, zümrüt yeşili rengi ile sonbahar kombinlerinize şıklık katacağına eminiz. GrandLION özel koleksiyon serisine ait bu ürünün yerli üretim olduğunu söylememizde fayda var.

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6. Büyük çanta sevenlere: Karl Lagerfeld 21 Rue Paris Logo Omuz Çantası

Çanta âşıklarına dünyaca ünlü markaların 3000 TL ve üzeri lüks çanta önerileri

Oldukça spor bir tarza sahip olan Karl Lagerfeld 21 Rue Paris Logo Omuz Çantası, jeanler ve spor tişörtler ile mükemmel bir kombin yapmanıza olanak sağlar. Simsiyah rengi ve ön kısmındaki marka detayları ortaya casual bir tarz sunuyor. Sarı neon çizgiler, çantaya farklı bir hava katarken ürünün genişliği; tercih edenleri memnun eden özelliklerden biri. Tabanında bulunan metal uçlar, çantanıyı yere koyduğunuz zamanlarda ürünün kirlenmesini engeller. Ünlü moda tasarımcısının adını alan bu çanta, dolabınızda saklamaya kıyamayacağınız bir parça olacak!

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7. Klasik kombinlerinize hava katacak: GUESS Sırt Çantası

Çanta âşıklarına dünyaca ünlü markaların 3000 TL ve üzeri lüks çanta önerileri

Ofis hayatınızda ya da toplantı günlerinde yanınızdan ayırmak istemeyeceğiniz bir önerimiz var: GUESS Sırt Çantası. Çevre dostu ve su geçirmez malzeme kullanılarak üretilmiş model, siyah rengiyle öne çıkıyor. Antrasit renkli metal detaylar ise çarpıcı bir görünüm sunuyor. Dizüstü bilgisayar kolayca sığdığı için ürün, çalışan kadınların ya da öğrencilerin en çok tercih ettiği çantalardan biri. Çıkarılabilir omuz askısı ve taşıma sapının bulunması, tercih edenlerin ilgisini çekiyor. Böylece farklı tarzda kullanılabilen ürün, dayanıklı yapısıyla uzun ömürlü kullanılıyor.

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