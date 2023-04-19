CHP bürosuna saldırı iddiası! Canan Kaftancıoğlu duyurdu: ‘Camlara RTE yazsanız kaç yazar…’

Türkiye’de seçim sürecinin artık son virajına girilirken siyaset sahnesini etkileyecek gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda İstanbul’da önce İYİ Parti binasına ardından CHP binasına yapılan saldırı iddiaları tepkilere neden olmuştu.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu yeni bir saldırı haberini ise gece saatlerinde sosyal medya hesabından paylaştı. Kaftancıoğlu İstanbul Ataşehir Örnek Mahallesi seçim ofisine düzenlenen saldırıyı şu sözlerle duyurdu:

“Ataşehir Örnek Mah. temsilciliğimize saldıran tahrip eden ve 3 el ateş açanlara (kuru sıkı olduğu tahmin ediliyor) bu cesareti veren ve bu koşulları oluşturan iktidardakilerin siyaset anlayışı ve korkularıdır. Biz korkmayız ama bence de sizler korkun. Korkacak çok şeyiniz var!

Vatandaş Kılıçdaroğlu’nu yüreğine yazmış zaten. Camlara RTE yazsanız kaç yazar! Saldıran, azmettiren ve bu iklimi oluşturanlar sorumludur ve görevlileri biran önce sorumluları bulmaya davet ediyorum. 14 Mayıstan sonra AKP dahil hiçbir siyasi parti böylesi bir durumu yaşamayacak.

Aradaki fark bir kez daha farkedilsin diye: Bu seçim vatandaşın iradesine sahip çıkmak için bu saatte bile çalışanlarla, vatandaşın parasıyla sürdükleri sefa devam etsin diye elinden şiddetten, kötülükten başka bir şey gelmeyen vandallar arasında yapılacak olan seçimdir!”



