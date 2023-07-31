CHP'de kurultay provası: Kılıçdaroğlu'na yakın isim gündemde! 'Değişim'cilerin adayı Zoom toplantısından...

2023 seçimlerinde alınan yenilgi CHP'de büyük bir hareketliliğin kapısını açtı. Parti için tartışmaların eksik olmadığı süreçte Kılıçdaroğlu'nun istifasını isteyenler 'değişim' vurgusuyla hareket ederken Kılıçdaroğlu "Kaptan olarak gemiyi limana sağlam götüreceğim" çıkışıyla akıllara kazındı. 2024'teki yerel seçimlere hazırlanan CHP daha öncesinde İstanbul İl Başkanı'nı seçecek. Bu seçim CHP'deki tarafları gösterecek olması açısından da önem taşıyor.

KAFTANCIOĞLU GEMİLERİ YAKTI

İl başkanlığı seçimi 10 Eylül - 15 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek. Siyasi yasaklı olan mevcut başkan Canan Kaftancıoğlu geçtiğimiz günlerde "1,5 ay sonra il başkanlığını devrediyorum ve rahatlıyorum" sözleriyle yeniden aday olmayacağını açıklamıştı.

KILIÇDAROĞLU'NA YAKIN İSİM GÜNDEMDE

Kaftancıoğlu'nun yerine gelecek isim CHP'nin önümüzdeki dönemdeki yol haritasının da ipuçlarını barındıracak. HaberTürk'ün haberine göre, kurultay seçiminin provası olarak değerlendiren bu seçimlerde öne çıkan isimlerden biri, Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen Selçuk Sarıyar.

'DEĞİŞİM'CİLERİN ADAYI ADIGÜZEL Mİ?

İmamoğlu öncülüğündeki 'değişim' taraftarlarının adayı ise birçok tartışmaya yol açan, genel merkezden habersiz yapılan Zoom toplantısına da katılan isimlerden biri olan Onursal Adıgüzel. Adıgüzel CHP'de genel başkan yardımcısı görevindeydi.

Kulislerde adı geçen bir başka isim ise eski il başkanlarından Cemal Canbolat.