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CHP'den sosyal medyada yeni akım! Kılıçdaroğlu Erdoğan'a seslendi, kurmaylar harekete geçti: 'Yeter, söz milletin' paylaşımları peş peşe geldi

24.01.2023 15:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçimlerin gerçekleşeceği tarihin 14 Mayıs olmasına artık kesin gözüyle bakılıyor. Cumhur İttifakı'ndan peş peşe bu yönde mesajlar geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarihi açıklarken "Yeter, söz milletindir" demişti. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun bugünkü grup toplantısında Erdoğan'a seslenerek bu ifadelere yaptığı göndermenin ardından CHP kurmayları sosyal medyada yeni bir akım başlattı.

Sosyal medyada CHP'li kurmaylar tarafından peş peşe yapılan paylaşımlar dikkat çekti. Partililer çektikleri videolarda sağ ellerini kaldırdı ve "Yeter, söz milletindir" dedi. Sosyal medyayı hareketlendiren bu paylaşımların, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugünkü konuşmasında kullandığı sözlerin ardından gelmesi dikkat çekti.

KILIÇDAROĞLU'NUN SÖZLERİ GÜNDEM YARATTI!

Kılıçdaroğlu, seçim tarihi için 14 Mayıs'ı işaret ederek Demokrat Parti'nin 73 yıl önceki, "Yeter, söz milletindir" sloganını kullanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenirken şunları söylemişti:

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"Ey Erdoğan, 'yeter'se senin saraylarına yeter. 'Yeter'se senin çocuklarının milyar dolarlık vakıflarına yeter. 'Yeter'se senin beşi çetelerine, mafya babalarına, uyuşturucu baronlarına, pudra çekercilerine yeter! 'Yeter'se Sinan Ateş'i öldürttüğünüz torbacılara yeter! Her türlü pisliği ülkemize sokan fotoromanlara yeter. 'Yeter'se, ülkeye soktuğun milyonlarca kaçağa yeter. 'Yeter'se senin kadınlara küfreden diline yeter! 'Yeter'se gençlere kan ağlatan torpillerine, hırsızlıklara, SADAT'a yeter! Yeter, Söz Milletindir! Söz Millet İttifakı’nındır, yeter be yeter artık!"

CHP'LİLER HAREKETE GEÇTİ! YENİ AKIM BAŞLADI

Toplantının ardından CHP'li milletvekilleri ve yönetim kadrosu Twitter hesaplarından #YeterSözMilletin etiketiyle videolar paylaşmaya başladı.

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Video paylaşanlar arasında CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş gibi isimler yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu CHP

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