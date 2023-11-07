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CHP kurultayına damga vurmuştu! Fatih Portakal açtı ağzını yumdu gözünü... Selvi Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi: Siz kimsiniz?

07.11.2023 14:40 | Son Güncelleme:
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CHP kurultayına damga vuran Özgür Özel-Selvi Kılıçdaroğlu diyaloğuna gazeteci Fatih Portakal'ın yaptığı yorum gündem oldu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki gösteren Portakal, "El hareketlerine bakar mısınız. Size ne oluyor? Siz kimsiniz?" dedi. Portakal, Selvi Hanım'ın Kemal Kılıçdaroğlu'nu etkilediğini ve zor durumda bıraktığını söyledi.

CHP kurultayına damga vurmuştu! Fatih Portakal açtı ağzını yumdu gözünü... Selvi Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi: Siz kimsiniz?

CHP’nin 38. Kurultayı'na Genel Başkan seçilen Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu arasında yaşanan diyalog damga vurmuştu. Kurultayda konuşmasını yaptıktan sonra yerine oturmak için sahneden inen Özgür Özel nezaketen önce Kemal Kılıçdaroğlu'nun ardından da Selvi Kılıçdaroğlu'nun elini sıkmıştı. Selvi Kılıçdaroğlu ise Özel'in elini bir süre bırakmayarak Özel'e tepki göstermişti.

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"BUNU SÖYLEMENİZ DOĞRU OLMADI"

CHP lideri Özel söz konusu anlarda neler yaşandığını Sözcü Gazetesi'nden İsmail Saymaz'a anlatmıştı. Selvi Hanım'ın kendisine "Bunu söylemeniz doğru olmadı. 39 milletvekili belirlenirken, 'orada değildik' demeniz. Vardın biliyorum" dediğini açıklayan Özel, "Cevap vermedim. Kemal bey kalkınca Selvi hanıma dedim ki, 'Ben heyette yoktum. Oğuz Kaan Salıcı dışında kimse bilmiyordu' dedim." diye konuşmuştu.

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FATİH PORTAKAL'DAN SELVİ KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ

Kamuoyunda geniş yer bulan görüntülerle ilgili bir tepki de gazeteci Fatih Portakal'dan geldi. Portakal, canlı yayında Selvi Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştirdi.

"O KADAR ÇİRKİN BİR HAREKETTİ Kİ! SİZ KİMSİNİZ?"

Portakal, "Partinin genel başkanı siz misiniz yoksa Kemal Bey mi? Kemal Bey eylemde bile bulunmuyor. Siz kimsiniz? Siz bir genel başkanın eşisiniz ve sizin bu hareketi yapmanız o kadar çirkin bir hareketti ki. El hareketlerine bakar mısınız? Size ne oluyor? Siz kimsiniz? Kemal Bey’in demek ki arkasındaki onu etkileyen isimlerden bir tanesi olabilir." ifadelerini kullandı.

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