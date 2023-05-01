CHP ve Memleket Partililer birbirine girdi! 1 Mayıs alanına gölge düşüren 'bayrak' kavgası.. Polis araya girdi

Gaziantep'teki 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarının bu yılki adresi Kırkayak Parkı oldu. Kentte polis ekipleri kutlamalar dolayısıyla geniş güvenlik önlemleri alırken, sivil toplum örgütleri ile siyasi parti üyeleri de kutlama alanına yürüyüş yaparak geldi.

Üst aramasının ardından alana giren işçiler, sloganlar atarak halay çekti. Katılımcılara seslenen sendika temsilcileri, işçilerin dayanışma içerisinde olması gerektiğini belirtti.

CHP VE MEMLEKET PARTİLİLER ARASINDA 'BAYRAK' KAVGASI

Kutlamaların sonunda Memleket Partili ve CHP'li 2 grup arasında partilerine ait bayrakların birbirlerinin önüne geçtiği iddiasıyla tartışma çıktı.

Tartışma, kısa sürede tekme- tokat kavgaya dönüştü.

POLİS ARAYA GİRDİ

Gerginlik, görevli polislerin araya girmesiyle sonlandırıldı.

(DHA)

