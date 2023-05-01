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Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken paylaşım! "Bu insanlarımızı paylaşmayın" diyerek açıkladı: Bizden değildir

01.05.2023 13:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

14 Mayıs seçimlerine günler kala siyasilerden dikkat çeken açıklamalar gelmeye devam ediyor. Son olarak cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter'dan çarpıcı bir paylaşım yaptı. Mitinglere değinen ve "Hangi partinin olursa olsun" vurgusu yapan Kılıçdaroğlu, "Fakir fukaranın evine ayran veya bir sandviç götürme çabasıyla alay edenler bizden değildir" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu "Bu insanlarımızı paylaşmayın" diyerek de çağrı yaptı.

Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken paylaşım! "Bu insanlarımızı paylaşmayın" diyerek açıkladı: Bizden değildir

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Paylaşımında "Lütfen" diyerek çağrıda bulunan Kılıçdaroğlu, "Kimsenin haysiyeti ile oynamayın" dedi.

"BU İNSANLARIMIZI PAYLAŞMAYIN, KONUŞMAYIN"

Kılıçdaroğlu'nun söz konusu paylaşımında "Mitinglerde (hangi partinin olursa olsun) fakir fukaranın evine biraz su, ekmek, ayran veya bir sandviç götürme çabasıyla alay edenler bizden değildir. Bu insanlarımızı paylaşmayın, konuşmayın. Kimsenin haysiyeti ile oynamayın. Lütfen!" ifadeleri yer aldı.

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