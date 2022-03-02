Çiçek ve bitki aşıklarının evinde mutlaka bulunması gereken araçlar

Yuvasını huzurlu bir mekana dönüştürmek için doğayı evine taşıyan herkes gibi siz de misafirlerinizi kıskandıracak güzellikte çiçekleriniz olsun istiyorsanız mutlaka birkaç yardımcı parça edinmelisiniz. Pek çok seçenek arasından yanlış ürünü satın almak hem paranızın ve zamanınızın boşa gitmesine hem bitkilerinizin canlılığını yitirmesine sebep olabilir. Bu gibi durumlarda doğru kaynaklardan bilgi almak çok önemli. Çiçeklerinizin daima sağlıklı, canlı ve güçlü olmasını sağlayacak ürünlerle tanışmaya ne dersiniz? Haydi gelin, vakit kaybetmeden sizler için listelediğimiz ürünlere hep birlikte göz atalım.

1. Profesyonel bir bakım arayanlara

Yoğun hayat temposunda evinizi güzelleştiren bitkilere ne zaman su vermeniz gerektiğini takip edemiyor olabilirsiniz. Eğer bitkiler konusunda acemiyseniz çiçeklerinizin solması kaçınılmaz bir son olabilir. Xlux 3'ü 1 Arada Bitki Test Cihazı, pek çok soruna çözüm getirmeyi hedefliyor. Uzun iki uca sahip cihazla çiçeklerinizin PH değerini, toprağın nemini ve ışık alma oranını ölçebilirsiniz. Bu sayede bitkilerinizin ihtiyaç duyduğu bakımı kolayca gerçekleştirebilir, sağlıklı ve uzun bir yaşam sürmelerini sağlayabilirsiniz. Çalışmak için pile ihtiyaç duymayan cihazı bitkinin toprağına bastırarak yerleştirdikten sonra gerekli ayarları yaparak kullanmaya başlayabilirsiniz.

2. Herkes göz alıcı çiçeklerinizi konuşsun

Gözünüz gibi baktığınız çiçeklerinizin sağlıklı bir görünüme sahip olması için bazı takviyeler alması gerekebilir. Belirli dönemlerde kullanabileceğiniz sıvı bitki takviyeleri, çiçeğinizin daha verimli olmasını sağlar. Nokta Garden Bitki Coşturan, çiçekli ya da çiçeksiz tüm bitkilerde kullanabileceğiniz çok yönlü ve dengeli bir besin kaynağı. Hem iç hem dış mekanda yetiştirdiğiniz bitkilerinizin sağlıklı bir gövdeye ve görkemli çiçeklere sahip olmasını sağlamak için ürünü kullanabilirsiniz. Saf şu içine bir miktar ekleyeceğiniz bitki takviyesiyle çiçeklerinize 8 ila 10 günde bir bakım kürleri uygulayabilirsiniz.

3. Evinize farklı bir hava katabilirsiniz

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Evinizi güzelleştiren bitkileri klasik saksılardan ziyade estetik görünümlü ve yenilikçi tasarıma sahip saksılarda yetiştirmeye ne dersiniz? Soiley Hidroponik Saksı, eşsiz ve sıra dışı tasarımıyla sizi büyüleyecek! Saksı, tohumdan yetiştireceğiniz bitkileri topraksız bir şekilde büyütmenizi sağlar. Saksının dış yüzeyine ekeceğiniz bitki tohumlarının birkaç günde çimlenmesini sağlamak için saksı içerisine bir miktar su doldurmanız yeterli. Hidroponik sistem, bitki tohumlarının ihtiyaç duyduğu mineral ve sıvıyı almasını sağlayarak kısa sürede bitkileri büyütür ve muhteşem bir güzelliğe kavuşturur. Lezzetli sebzeler ya da göz alıcı çiçekleri büyütürken saksıyı rahatlıkla kullanabilirsiniz.

4. Artık bitki yetiştirmek için bahçelere gerek yok

Hemen her bitkiyi evinizin konforunda, doğru yaşam alanı oluşturarak yetiştirebileceğinizi biliyor muydunuz? Bozily LED Bitki Lambası, bitkilerinizin ihtiyaç duyduğu ışığı temin eder ve sağlıklı bir büyüme ortamı oluşturur. Alüminyum gövdesi ve 1000 watt ışık gücü ile iki kademeli güç desteği sunar. Üstelik kumandayla kontrol edilebilir. Sebze ve çiçekli bitkiler için farklı kademelerde ışık yayar. Lamba sayesinde bitkilerin sağlıklı bir şekilde fotosentez yapacakları gerekli ortamı oluşturabilirsiniz. Profesyonel bir destek sunan ürünün üzerinde 24 bölmeli LED ünitesi yer alır. Bu sayede büyük bir yüzeye enerji yayabilir.

5. Zaman kazandıran ürünler, herkesin favorisi

Ruhunuzu rahatlatan doğa sevgisini bitkilerinize vakit ayırarak besleyebilir böylece huzura kavuşabilirsiniz. Hem kendinize hem doğaya vakit ayırırken bitki bakımını kolaylaştıracak ürünlerden yardım almaya ne dersiniz? BlueMake 21 Parça Mini El Aleti Seti, içerisinde yer alan kullanışlı ürünlerle işinizi kolaylaştırabilir. Minik bahçelerinizin kurtarıcısı olacak set, profesyonel bakım yapmanıza yardım eder. Sette yer alan aletlerle çiçeklerinizin toprağını değiştirebilir, toprağı ve kuru yaprakları temizleyebilirsiniz. İnce uçlu aletlerle çiçek diplerine rahat ulaşım sağlayabilir, topraklarını havalandırabilirsiniz. Böylece bitkilerinizin ihtiyaç duyduğu bakımları kolayca gerçekleştirebilirsiniz.

6. Odanın en dikkat çekici köşesi artık hazır

Eğer gerçek bir doğa aşığıysanız evinizin her yerini kaplayan çiçeklerle başınız dertte olabilir. Evinizin daha düzenli olmasını ve bitkilerin eşit miktarda güneş almasını sağlamak için kullanışlı ve kaliteli bir çiçeklikten yardım alabilirsiniz. Boss Group Çiçeklik, modern siyah metal çerçevesi ile evinize şık bir hava katar. 6 adet bölmesi bulunan çiçekliğin her katına ayrı bir bitki koyarak muhteşem bir düzen sağlayabilirsiniz. Dayanıklı gövdeye sahip ürün, zemine sağlam basan kare tabanı sayesinde kolay devrilmez. Dikey tasarımı sayesinde fazla yer kaplamaz.

7. Bitkilerinizi patili dostlarınızdan koruyun

Meraklı dostlarınızın bitkilerinize zarar vermesini engelleyemiyorsanız bu ürün tam size göre! Kedilerin bitki topraklarını eşelemesini önlemek için JJoexyfit Çivili Kedi Matı'ndan yardım alabilirsiniz. Kenarlarındaki zımbaları birbirine kilitleyerek koruyucu bir alan oluşturabilirsiniz. Saksılarınızın boyutuna uygun kesebileceğiniz ürün, plastik çivili bir yüzeye sahip. Bu sayede kedilerin toprakla oynamasını engeller. Plastik malzeme kullanılarak üretildiği için patili dostunuza hiçbir şekilde zarar vermeyen mat, evcil hayvanınızın saksı diplerinde çıkan zararlı bitkilerden korunmasını da sağlar. Hava koşullarına dayanıklı olduğundan iç ve dış mekanda gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.

8. Bu sistem çiçeklerinizin hayat kalitesini arttıracak

Evinizdeki çiçek ve bitkiler nedeniyle tatil planı yapamıyor musunuz? Üzülmeyin, harika bir ürünle karşınızdayız! CMT Saksı Sulama Aparatı, evde olmadığınız veya bitkinizi sulamayı unuttuğunuz zamanlarda yardımınıza koşacak. 4 parça sulama aparatı bulunan set, çiçeklerinizin daima canlı kalmasını sağlar. Su dolu bir şişenin ağzına yerleştireceğiniz aparatı toprağa sabitleyebilir, üzerinde yer alan mekanizmayla su akışını ayarlayabilirsiniz. Kolay kullanılan ürün, bitki toprağının 30 güne kadar nemli kalmasını sağlar. Dayanıklı malzemeler kullanılarak üretilen aparatı uzun yıllar rahatlıkla kullanabilir, bitkilerinizin susuz kalmasını engelleyebilirsiniz.

9. Kaliteli topraklar çok önemli

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Çiçekleriniz için yarattığınız ortam ve su kadar içinde bulunduğu toprak kalitesi de çok önemli. Bitkilerinizin gerekli besin ve mineralleri almasını sağlayacak Flora Torf Toprak, içerisinde yer alan perlit katkısıyla kaliteli bir bakım sağlamayı amaçlıyor. Doğal yapısı sayesinde yüksek derecede su tutma kapasitesine sahip ürün, iç ve dış mekanlarda yetişen bitkiler için uygun. Özel toprak türlerinin aksine her çiçek ve bitkiyle ideal uyumu yakalayan toprağı tüm bitkilerinizde kullanabilirsiniz. Besin değeri yüksek toprakla sağlıklı bitkilere sahip olabilir, eşsiz güzellikte çiçekler yetiştirebilirsiniz.

10. Özel çiçekler için özel saksılar

Bazı bitkiler güzelliklerini özel bir bakıma borçlu. Orkide bitkisi gibi zarif ve özel bakım isteyen bitkilerin güzelliklerini korumak bir hayli zahmet ister. En başta doğru bir saksı kullanımıyla bitki kalitesini arttırmak mümkün. ToXa Kare Şeffaf Saksı, orkide köklerinin ihtiyaç duyduğu güneş ışığının doğrudan bitkiye ulaşmasını sağlar. Şeffaf saksının altında yer alan tabak, fazla suyu toplayarak toprağın hem sürekli nemli kalmasını sağlar hem fazla ıslak olmasını engellediği için bitki köklerinin çürümesini önler. Böylece bitki, zarif güzelliğini korumaya devam eder.