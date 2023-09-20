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    4. Çin'de eski spor salonu antrenörü 120 kiloluk halteri kaldırmaya çalışırken boynuna düşürdü! Kendi ölümünü böyle kaydetmiş

    Çin'de eski spor salonu antrenörü 120 kiloluk halteri kaldırmaya çalışırken boynuna düşürdü! Kendi ölümünü böyle kaydetmiş

    20.09.2023 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    27 yaşındaki Xiao Hou isimli eski bir fitness antrenörü spor salonunda tek başına antrenman yaptığı sırada korkunç bir kaza yaşadı. Çin'in Henan eyaletinin Zhenping bölgesindeki bir spor salonunda antrenman yapan Hou, boynunun ağırlık gövdesi ile üzerinde çalıştığı antrenman tezgahı arasında sıkışması sonucu hayatını kaybetti. Korkunç kaza videoya kaydedildi.

    Spor salonunda eski eğitmen olduğu belirtilen Xiao Hou isimli adam spor salonu öğle yemeği nedeniyle kapalıyken tek başına antrenman yapmak istedi. Çevresinde herhangi bir gözetmen bulunmadan 120 kilogram ağırlığındaki halteri kaldırmaya başlayan adam o anları da cep telefonu kamerasıyla kaydediyordu.

    ÖLÜM ANINI KAYDETTİ

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    Çin'in popüler sosyal medya uygulaması Weibo'da paylaşılan görüntüler adamın bir baka yaklaşıp uzandığı anlarla başladı. 120 kg'lık ağırlıkla yüklenen halterin tutuşunu ayarladıktan sonra adam antrenmana başladı. Halteri rafından kaldırdı ve birkaç saniye boyunca havada tuttu.

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    Daha sonra onu göğsüne indirdi. Ancak ilk tekrarını tamamlamaya çalışırken halteri tekrar yukarı kaldırma çabasıyla kolları titredi. Adam ağırlıkları havada tutamayınca ağır halter boynuna düştü.

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    Boynu ağırlığın altında kalan adam acı dolu bir çığlık atarak kendisini kurtarmaya çalıştı. Sina News'in haberine göre, öğle yemeği molasının ardından spor salonu personeli geri döndüğünde halterin altında sıkışıp kalmış adamı buldu. Olay yerine sağlık ekiplerinin yönlendirilmesine rağmen Hou'nun öldüğü belirtildi.

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    Anahtar Kelimeler:
    spor salonu Halter

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