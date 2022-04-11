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Çocuklarla uzun yolculuklarda aracınızda mutlaka bulunması gerekenler

11.04.2022 10:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çocuklarla uzun araba yolculuklarına çıkılacağı zaman mutlaka araç içerisinde bulundurulması gereken birçok ürün bulunuyor. Çeşitli güvenlik ve eğlence ürünleri, yolculuğun hem daha tedbirli hem daha keyifli geçmesine yardımcı oluyor. Bu sayede çocuklar sıkılmıyor ve yolculuk daha rahat geçiyor. Gelin, çocuklarıyla beraber uzun yola çıkacak kişilerin mutlaka bulundurması gereken ürün çeşitlerine beraber göz atalım!

Çocuklarla uzun yolculuklarda aracınızda mutlaka bulunması gerekenler

Uzun yolculuğa çıkacak ebeveynler doğru ürün tercihleri yaparak çocuklarına eğlence, konfor ve güvenlik konularında üst düzey bir yolculuk deneyimi yaşatabiliyor. Siz de bebek koltuğu, çocuk minderi, boyun yastığı, kemer kılıfı gibi ürünleri tercih ederek çocuğunuzla güvenli ve rahat yolculuk yapabilirsiniz. Mini atari, tablet ve seyahat masasıyla çocuğunuzun yolculuk sırasında oyun oynayarak sıkılmasını engelleyebilirsiniz. Haydi, bu ürünleri birlikte inceleyelim!

1. Her ortama uygun: SALUTUYA Çocuk Koltuğu Minderi

Çocuklarla uzun yolculuklarda aracınızda mutlaka bulunması gerekenler

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SALUTUYA Çocuk Koltuğu Minderi, uzun araba yolculuklarında çocukların vazgeçilmezi olmaya aday! Siyah zemin üzerinde rengârenk ayı, baykuş, geyik, zebra ve zürafa gibi hayvan figürlerinin yer aldığı çocuk minderi, canlı tasarımı sayesinde sevimli bir görünüm sunuyor. Zararlı bileşenler içermeyen yumuşak malzemelerden üretilen çocuk koltuğu minderi, aşınma ve kırışmalara karşı dayanıklılık sunuyor. Ayrıca kılıfı kolayca çıkarılabildiği için istenildiği zaman rahatça temizleniyor. Hafif olduğundan seyahat sırasında rahatlıkla taşınıyor. Arabaların yanı sıra piknik, sinema salonu ve restoran gibi ortamlarda da kullanılabiliyor.

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2. Bebeğiniz güvende olsun: Carneil Çocuk Bebek Otomobil İçi Koltuk

Çocuklarla uzun yolculuklarda aracınızda mutlaka bulunması gerekenler

Araba seyahatlerinde bebek ve çocukların güvenliği için ekstra önlemler almak çoğu zaman hayat kurtarıyor. Carneil Çocuk Bebek Otomobil İçi Koltuk, kolayca kuruluyor. Ayrıca kullanılmadığı zamanlarda pratik bir şekilde katlanarak araç içerisinde çok az yer kaplıyor. Bu sayede dar arabalar için ideal bir ürün olarak öne çıkıyor. 9 aylık bebeklerden 9 yaşındaki çocuklara kadar kullanım imkânı sunan bebek koltuğu, uzun yıllar boyunca sorunsuz kullanılabiliyor. Emniyet kemeri göğüs ve karın hizasına geldiği için rahatsız etmiyor. Yıkanabilir kumaştan üretilen ürün, kolayca temizleniyor.

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Çocuklarla uzun yolculuklarda aracınızda mutlaka bulunması gerekenler

3. Ergonomik ve kullanışlı: SHIVA Gift&More Telefon Tutacaklı Seyahat Boyun Yastığı

Çocuklarla uzun yolculuklarda aracınızda mutlaka bulunması gerekenler

En iyi seyahat ürünleri arasında önemli bir yere sahip SHIVA Gift&More Telefon Tutacaklı Seyahat Boyun Yastığı, çocuklara konfor sunmasının yanı sıra telefon tutacağı görevi de üstleniyor. Kolayca şekil alabilen boyun yastığı, baş bölgesine ideal bir destek sunuyor. Boyun yastığının dinozor şeklindeki tasarımı çocukların ilgisini çekmeyi başarıyor. SHIVA Gift&More Telefon Tutacaklı Seyahat Boyun Yastığı'nın en önemli özelliği, 360 derece dönebilmesi. Bu sayede hangi açıda rahat ediliyorsa o şekilde kullanılabiliyor. Telefon tutacağı özelliğiyle de film izlerken ve oyun oynarken pratiklik sağlıyor.

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4. Müziksiz duramayanlara: Philips SHK2000BL Kids Kulak Üstü Kulaklık

Çocuklarla uzun yolculuklarda aracınızda mutlaka bulunması gerekenler

En iyi çocuk kulak üstü kulaklık çeşitleri arasında öne çıkan Philips SHK2000BL Kids Kulak Üstü Kulaklık, modern tasarımıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Mavi ve yeşil renklerinin uyumuyla tasarlanan kulaklık, ergonomik yapısı sayesinde büyüme çağındaki çocukların başına göre kolayca ayarlanıyor. Bu sayede uzun yıllar kullanılabiliyor. Yumuşacık kulak tamponlarıyla rahat bir doku sunuyor ve kulakları incitmiyor. Ultra hafif özellikteki kafa bandı da rahatsızlık hissi yaratmıyor. Vidasız ve dayanıklı malzemelerle tasarlanan Philips SHK2000BL Kids Kulak Üstü Kulaklık, üst düzey ses kalitesi sunuyor.

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5. Kesintisiz oyun keyfi: Sup Video Oyun Konsolu

Çocuklarla uzun yolculuklarda aracınızda mutlaka bulunması gerekenler

Çocuklar için oyun oynanan her an eğlenceli geçiyor. Mini oyun konsolları, kompakt tasarımları sayesinde çok az yer kaplıyor ve pratik bir şekilde her ortamda oyun oynanmasını sağlıyor. Sup Video Oyun Konsolu, güçlü bataryasıyla uzun saatler boyunca şarja ihtiyaç duymadan çocuklara eğlenceli saatler vadediyor. İçinde 400 adet oyun yer alan mini atari, internete ihtiyaç duymadan çalışabildiği için yol boyunca çocukların farklı oyunlar oynamasına imkân tanıyor. Sarı, beyaz ve siyahın harika uyumuyla tasarlanan Sup Video Oyun Konsolu, küçük boyutu sayesinde çocuklar tarafından rahatlıkla tutulabiliyor.

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6. Çok amaçlı kullanım: HUAWEI MatePad T8 Kids Çocuk Tableti

Çocuklarla uzun yolculuklarda aracınızda mutlaka bulunması gerekenler

Çocuklara uygun tablet modelleri arasında öne çıkan HUAWEI MatePad T8 Kids Çocuk Tableti, bir dolu başarılı özelliği sayesinde performanslı kullanım sunuyor. 8 inç boyutundaki tablet, çocukların ellerine kolayca oturuyor. Darbelere karşı dirençli silikon kılıfıyla beraber gelen tablet, düşme ve çarpma gibi olumsuz durumlarda dayanıklılık gösteriyor. Kalemle kullanılabildiği için çizim ve çeşitli oyunların daha eğlenceli hâle gelmesini sağlıyor. Oyunların yanı sıra kaliteli ekranı, göz koruma özelliği ve pil gücü sayesinde çizgi film, dizi veya film izlemek için de tercih ediliyor.

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7. Güvenli ve sevimli: TOYANDONA Tavşan Oyuncak Bebek Araba Koltuğu Kemer Kayışı

Çocuklarla uzun yolculuklarda aracınızda mutlaka bulunması gerekenler

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Arabada yolculuk yapılacağı zaman birçok çocuk emniyet kemerini takmak istemiyor. Kemer takmanın güvenlik açısından önemi büyük olduğu için çocuklara kemer takmayı sevdirecek sevimli tasarımlara sahip kılıflar üretiliyor. Tavşan tasarımıyla birçok çocuğun ilgisini çekmeyi başaran TOYANDONA Tavşan Oyuncak Bebek Araba Koltuğu Kemer Kayışı, yumuşacık yapısıyla da öne çıkıyor. Bu sayede kemerin geçtiği boyun ve omuz bölgelerinde yumuşak bir alan oluşturuyor. Yolculuk sırasında uyurken başın öne düşmesini engelleyen ürün, mini bir yastık rolü de üstlenebiliyor. Yıkanarak kolayca temizleniyor ve uzun süre sorunsuz kullanılabiliyor.

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8. Pratik ve çok amaçlı kullanım: Oto Çocuk Seyahat Masası

Çocuklarla uzun yolculuklarda aracınızda mutlaka bulunması gerekenler

Uzun saatler boyunca koltukta oturarak yolculuk yapmak çoğu çocuğun sıkılmasına sebep oluyor. Bu durumu ortadan kaldırmak için öne çıkan çocuk seyahat ürünlerinden biri de Oto Çocuk Seyahat Masası. Kemerli ergonomik tasarımıyla çocuklara kolayca bağlanabilen ürün, hafif yapısıyla da dikkat çekiyor. Otururken çocukların önünde bir masa oluşturan Oto Çocuk Seyahat Masası, yan taraflarda yer alan cepleri sayesinde boya kalemleri, silgi, kalemtıraş ve oyuncak gibi eşyaların el altında tutulmasını sağlıyor. Böylece çocuklar en sevdikleri aktiviteleri yaparak sıkılmadan vakit geçirebiliyor.

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9. Çocuğunuzun tüm eşyaları burada: Ksopsdey Küçük Dinozor Çocuk Sırt Çantası

Çocuklarla uzun yolculuklarda aracınızda mutlaka bulunması gerekenler

Uzun yolculuğa çıkılacağı zaman çocukların yanlarında istediği birçok eşyası oluyor. İhtiyaç duyulan eşyaların tek çantada düzenli olarak kalması, çocukların kendilerine ait alanlarının olduğunu hissetmelerini ve istedikleri eşyaya kolayca erişmelerini sağlıyor. En iyi çocuk çantası çeşitleri arasında yer alan Ksopsdey Küçük Dinozor Çocuk Sırt Çantası, sevimli tasarımı sayesinde çocukları mutlu ediyor ve yanlarından ayırmak istemedikleri bir çanta oluyor. Hafif yapısıyla çocukların rahatça taşıyabileceği sırt çantasının önemli bir özelliği de çok az yer kaplaması. Bu sayede araba içerisine kolayca yerleştirilebiliyor.

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10. Tedbiri elden bırakmayın: Wundmed İlk Yardım Mini Set

Çocuklarla uzun yolculuklarda aracınızda mutlaka bulunması gerekenler

Çocuklarla uzun yol seyahatine çıkılacağı zaman ihmal edilmemesi gereken ürünlerden biri de ilk yardım çantası. Her türlü kaza ve olumsuz duruma karşı arabada mutlaka ilk yardım çantası bulundurmak gerekiyor. Bu sayede istenmeyen bir kaza yaşandığında kolayca ilk müdahale yapılabiliyor. Wundmed İlk Yardım Mini Set, kompakt tasarımı sayesinde çok fazla yer kaplamadığı için araç içerisinde rahat ulaşılacak alanlara yerleştirilebiliyor. Sunmuş olduğu 38 adet ilk yardım ürünüyle küçük yaralanmalarda pansuman yapmayı kolaylaştırıyor. Dayanıklı çantası sayesinde içindeki ürünler zarar görmüyor.

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