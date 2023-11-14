Çok satanlarda zirvede! Xiaomi Mi Body Composition Scale 2'yi sizin için inceledik

Sağlıklı bir yaşam için düzenli aralıklarla kilo, vücut yağ ve kas kütlesi ölçümü yapmak büyük önem taşıyor. Siz de vücudunuzdaki değişimleri kontrol ve takip etmek istiyorsanız teknoloji harikası Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 ile tanışabilirsiniz. Gelişmiş özellikleri, kullanıcı dostu arayüzü, hassas ölçüm yapısıyla öne çıkan, kullanıcıların favorisi olan ürünü gelin birlikte keşfedelim.

Karşınızda en çok satan tartı: Xiaomi Mi Body Composition Scale 2

Bu tartıda bulunan yüksek hassasiyetli BIA yağ ölçüm çipi; fiziksel durumunuzu tam olarak anlamak için vücut ağırlığı, BMI, vücut yağ yüzdesi, kas kütlesi, nem oranı, protein oranı, iç organlardaki yağ oranı ve bazal metabolizma dahil olmak üzere 13 vücut kompozisyonu ölçümünü yapabilir. Yani aslında bu, bir tartıdan çok daha fazlası.

Ayrıca hemen ekleyelim, bu tartının dinamik ve statik modu bulunuyor. Dinamik modda kendinizi tartabilir, bunun yanı sıra statik modda meyve, sebze ve koli gibi nesnelerin ağırlığını da ölçebilirsiniz.

Bildiğiniz üzere bir tartı için en büyük öncelik daha hassas ölçümdür. Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 tartıda bulunan G şekilli manganez çelik sensör, 50 g kadar küçük ağırlık değişikliklerini bile algılayabilir. Bu da Mi Vücut Kompozisyon Tartısı 2'nin ölçümlerinin daha hassas olmasını sağlar. Ağırlık ölçümü, değerlerin kolay okunması için jin, kilogram ve pound arasında geçiş yapılmasını da destekler.

Bu tartı kilo takibi için harika bir seçim ama aslında kilodan daha önemli şeyler de var. Örneğin, bir kişinin aşırı kilolu veya zayıf olup olmadığını belirleyen ölçü, vücut yağ yüzdesidir. Hassas ve kapsamlı bir vücut yağ tartısı da vücudunuzu daha iyi anlamanıza yardımcı olacaktır.

Bluetooth işlevi, verileri gerçek zamanlı olarak yüklemenize olanak tanır, böylece vücut dizinlerindeki değişiklikleri sürekli olarak izlemenizi sağlar.

Denge, temel bir fiziksel beceridir. Dengeyi geliştirmek, düşme ve eklem yaralanmaları riskini azaltabilir. Bu konuda ne kadar güçlü veya zayıf olduğunuzu öğrenmek için şimdi tek yapmanız gereken Mi Vücut Kompozisyon Tartısı 2'nin üzerinde gözleriniz kapalıyken tek ayak üzerinde durmaktır. Bu konuda ne kadar güçlü veya zayıf olduğunuzu öğrenmek için şimdi tek yapmanız gereken Mi Vücut Kompozisyon Tartısı 2'nin üzerinde gözleriniz kapalıyken tek ayak üzerinde durmaktır. Mi Fit uygulamasıyla birlikte kullanıldığında, ağırlık ve vücut yağ yüzdesi gibi vücut verilerini hızlı bir şekilde iletebilir. Ayrıca, ölçüm yapan kişilerin farklı olduğunu akıllıca belirleyebilir.

Gizli entegre LED ekranı ile çok kibar bir görünüme sahip olduğunu da ekleyelim.

Kullanıcılar ne diyor?

"Mükemmel ve çok hızlı tartıyor kesin sonuç veriyor."

"Uygulaması sayesinde vücut kitle endeksi, iç organ yağlanması dahil birçok veriye ulaşabiliyorsunuz. Birden fazla profil oluşturup tüm ailenin kullanabilmesi ise güzel özellik."

"Amazon'un kargo hizmetine diyecek zaten yok. Ürün de ayrıca güzel ve kullanışlı. Çok estetik duruyor ve hassas ölçüm yapıyor."

"Yaklaşık 1 aydır kullanıyorum sorunsuz ve doğru şekilde tartıyor gönül rahatlığıyla alabilirsiniz."

Kaynak: Onedio

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