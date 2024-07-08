Cumhur İttifakı süreyi uzatmıştı, İBB bir bir geri alıyor: Tahsislerin iptalleri bu ay masada!

İBB Meclisinin temmuz ayı oturumlarında birçok tahsisin iptali görüşülecek. Hazırlanan teklifler oylamaya sunulacak. Meclis gündemine "Başkanlık ek teklifleri" olarak gönderilen maddeler arasında AK Parti-MHP grubunun oylarıyla alınan kararların iptaline ilişkin teklifler bulunuyor.

GEÇEN YIL SÜRESİ UZATILMIŞTI

Sözcü'de yer alan habere göre; tahsis iptali yapılacak İBB mülkleri arasında Beyoğlu’ndaki Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi de var. İBB Meclisi’nde 2017 yılında alınan kararla Galata Mevlevihanesi Müzesi olarak kullanılmak üzere 5 yıllığına Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bedelsiz olarak tahsis edilen kültür merkezinin tahsis süresi 2023 yılında dolmuş ve AK Parti-MHP grubunun çoğunluk oyları ile süre 5 yıl daha uzatılmıştı.

2016 yılında Ensar Vakfı'na yurt için tahsis edilen Çatalca’daki İBB binasında ise CHP’li yönetim protokolü iptal edince, AK Parti-MHP grubunun oyları ile binanın o dönem AK Parti tarafından yönetilen Çatalca Belediyesi’ne tahsis edilmesi kararının da iptali için oylama yapılacak.

Arnavutköy Boğazköy Kültür ve Spor Tesisi’ne ilişkin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun vetosuna karşın verilen ısrar kararının iptali de gündem maddeleri arasında.

EMİRGAN KORUSU'NUN TAHSİSİ DE İPTAL EDİLEBİLİR

Ayrıca Sarıyer’deki Emirgan Korusu ile ilgili AK Parti döneminde Lale Vakfı’na yapılan tahsisin iptali de gündemde. Pendik’teki dolgu alanı için verilen otopark tahsisinin iptali, Sultangazi, Güngören, Eyüpsultan, Bağcılar ve Bahçelievler’deki İBB’ye ait mülklerin tahsisi için önceki dönemde alınan tahsis kararlarının iptali teklifleri de gündemde yer alıyor. Teklifler, önümüzdeki oturumlarda oylamaya sunularak karara bağlanacak.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





