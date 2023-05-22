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"Cumhurbaşkanı Erdoğan'la namazda karşılaştık..." İmamoğlu'nun Ümraniye'deki vatandaşla diyaloğu dikkat çekti

22.05.2023 16:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

28 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için İstanbul'da seçmenlerle bir araya gelen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Ümraniye'de bir vatandaşla diyaloğu dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 defa randevu istediğini ancak alamadığını belirten İmamoğlu "Hatta 4-5'i de böyle yüz yüze... Namazda karşılaştık, orada burada denk geldik." dedi. İmamoğlu "Hizmette bir araya gelelim" diyen vatandaşa, yaptığı randevu taleplerinin kayıtlarını göndereceğini söyledi.

İBB Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Ekrem İmamoğlu, 28 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için çalışmalarını sürdürüyor. İstanbul Ümraniye'de seçmenlerle bir araya gelen İmamoğlu'nun bir vatandaş yaptığı sohbet sırasında yaptığı açıklamalar dikkat çekti.

İsminin Recep olduğunu öğrendiği bir vatandaşla sohbet eden İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan defalarca görüşmek için randevu talep ettiğini ancak bir türlü talebine karşılık gelmediğini anlattı.

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"Hizmette bir araya gelelim" diyen vatandaşa yanıt veren İmamoğlu şu ifadeleri kullandı;

"30 DEFA RANDEVU İSTEDİM"

"30 defa randevu istedim. Bunun 10-15'i yazılı 10-15'i sözlü hatta 4-5'i de böyle yüz yüze... Namazda karşılaştık, orada burada denk geldik. 'Sayın cumhurbaşkanım şunları sizinle konuşmak istiyoruz' dedik. Randevu vermemek ne demek? Ben elimden geleni yaptım. 'Vermedi, istemem' demedim, gittim bir daha istedim. Şahitlerim var.

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"BİR KEZ RANDEVU VERDİ ONDA DA..."

Sadece bir kez randevu taleplerim sonrası 30 belediye başkanıyla beni davet etti. Sadece bir kez. Hatta sandalyeyi de kırık verdiler bana. Oturdum sandalye yere düştü. Sana istediğim randevuların görüntülerini yollayacağım"

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Ekrem İmamoğlu seçim Recep Tayyip Erdoğan

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