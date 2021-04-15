Cumhurbaşkanı Erdoğan uyarmıştı! Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması mı uygulanacak?

Koronavirüs vakalarındaki artış endişe uyandırıyor. Son açıklanan tabloda 279 kişi hayatını kaybetti, 62 bin 797 yeni vaka tespit edildi.

CUMHURBAŞKANI UYARMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son kabine toplantısı sonrasında alınan yeni kararları açıklamış ve bunlar arasında Ramazan'ın ilk iki haftasında kısmi kapanma kararı alındığını belirtmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Şayet bu iki haftalık dönemde hedeflediğimiz tabloda beklediğimiz oranda iyileşmeyi temin edemezsek devamında çok daha sert uygulamaların gelmesi kaçınılmaz hale gelecektir." açıklamasını yapmıştı.

'BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI'

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre alınan kararlar sonrası vaka artışlarında istenen bir düşüş yaşanmazsa Ramazan Bayramı'nda komple sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanması bekleniyor. Şehirler arası seyahatin ise tamamen duracağı düşünülüyor.

