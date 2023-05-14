Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları burada olacak! Türkiye'nin beklediği seçimde ilk sonuçlara saatler kaldı...

Türkiye genelinde oy kullanma işlemi tüm hızıyla devam ediyor. Seçime katılım oldukça yüksek. YSK Başkanı Ahmet Yener, yaptığı açıklamada seçimle ilgili bir problem olmadığını sürecin sıkıntısız bir şekilde devam ettiğini belirtti. YSK seçim sonuçları yasakları ne zaman kalkacak?
14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel seçim sonuçları, oyların sayılmaya başlanması ve seçim yasaklarının kalkmasının ardından Mynet.com.da yer alan Mynet seçim özel sayfasından il il, ilçe ilçe anbean takip edilebilecek.
YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Anadolu Ajansı'nın verilerini aktarmasının ardından seçim sonuçlarını anbean Mynet üzerinden takip edebilirsiniz.