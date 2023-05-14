Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları burada olacak! Türkiye'nin beklediği seçimde ilk sonuçlara saatler kaldı...

Cumhurbaşkanı ilk turda belli olacak mı? Muharrem İnce'nin çekilmesi sonrası seçimde üç aday yarışıyor. İnce'ye verilen oylar ise geçerli sayılacak. Cumhur İttifakı adayı Erdoğan, Millet İttifakı adayı Kılıçdaroğlu ve ATA ittifakı adayı Sinan Oğan, Cumhurbaşkanı olmak için yarışıyor. Seçim sonuçları saat kaçta belli olacak? İşte son durum...

Türkiye genelinde oy kullanma işlemi tüm hızıyla devam ediyor. Seçime katılım oldukça yüksek. YSK Başkanı Ahmet Yener, yaptığı açıklamada seçimle ilgili bir problem olmadığını sürecin sıkıntısız bir şekilde devam ettiğini belirtti. YSK seçim sonuçları yasakları ne zaman kalkacak?

TÜRKİYE SEÇİM SONUÇLARINI MYNET'TEN TAKİP EDECEK

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel seçim sonuçları, oyların sayılmaya başlanması ve seçim yasaklarının kalkmasının ardından Mynet.com.da yer alan Mynet seçim özel sayfasından il il, ilçe ilçe anbean takip edilebilecek.

YSK SEÇİM YASAKLARI NE ZAMAN KALKACAK?

YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Anadolu Ajansı'nın verilerini aktarmasının ardından seçim sonuçlarını anbean Mynet üzerinden takip edebilirsiniz.



