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Dağ ikiye yarıldı içinden alev topu çıktı! Kahramanmaraş'taki depremin yıkıcı etkisini gözler önüne seren görüntü

17.02.2023 09:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkımlara neden olan deprem Kızılzarf Dağı'nı ikiye ayırdı. Malatya’nın Doğanşehir ilçesine bağlı Kurucaova köyünde yaşayan vatandaşlar, gördükleri manzara karşısında dehşete kapılırken, böyle afet görmediklerini söyledi.

Dağ ikiye yarıldı içinden alev topu çıktı! Kahramanmaraş'taki depremin yıkıcı etkisini gözler önüne seren görüntü

Kahramanmaraş merkezli 11 ili vuran ve 10 ilde yıkımlara neden olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin etkisi, Malatya'nın Doğanşehir ilçesine bağlı Kurucaova köyündeki Kızılzarf Dağı'nda da görüldü. Deniz seviyesinden 1500 metre yükseklikteki Kurucaova'nın karşısındaki Kızılzarf Dağı, 7.7'lik ilk depremin ardından ikiye ayrıldı. Aynı gün meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki ikinci depremde ise yarık, daha da genişledi.

"DAĞ İKİYE YARILDI! İÇİNDEN BİR ALEV TOPU ÇIKTI"

Köyde 47 kişinin hayatını kaybettiği depremden ailesi ile sağ kurtulan İbrahim Tatlı (18), "Canımızı zor kurtardık. Evden çıktığımızda köyün karşısındaki dağda büyük bir yarık oluştuğunu gördük. Dağın ikiye ayrıldığını görenler içinden bir alev topunun çıktığını söyledi. Perişan bir haldeyiz, umarız bugünleri de geride bırakırız" diye konuştu.

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"BÖYLE BİR AFETİ BÜYÜKLERİMİZ BİLE HATIRLAMIYOR"

Yöre halkının 'Ulubaba' dediği Kızılzarf Dağı’nın, evlerinin manzarasını oluşturduğunu belirten Tatlı, “Dağın ikiye ayrılmış halini her gün görmek, bize depremin ne kadar etkili olduğunu gösteriyor. Kara yolları, ovayı ayıran deprem, dağı da ikiye ayırdı. Çok büyük bir afet yaşadık. Böyle bir afeti büyüklerimiz bile hatırlamıyor. Allah tekrarını yaşatmasın” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
deprem Malatya dağ

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