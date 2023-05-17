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  4. Davutoğlu önce paylaştı sonra sildi! Muhalif seçmenin tepkisini çeken fotoğraf...

Davutoğlu önce paylaştı sonra sildi! Muhalif seçmenin tepkisini çeken fotoğraf...

17.05.2023 09:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

14 Mayıs seçimlerine CHP listelerinden girerek 10 milletvekili çıkartan Gelecek Partisi'nde genel başkan Ahmet Davutoğlu'nun son paylaşımı gündem oldu. TBMM'ye giren 10 milletvekili ile bir araya gelen Davutoğlu, toplantıdan bir fotoğraf paylaşarak ilk grup toplantılarını yaptıklarını belirtti. Davutoğlu, hayal kırıklığı yaşayan muhalif seçmen tarafından gelen tepkiler sonrası paylaşımını sildi.

Davutoğlu önce paylaştı sonra sildi! Muhalif seçmenin tepkisini çeken fotoğraf...

14 Mayıs seçimlerinde CHP listelerinde yer alan Gelecek Partisi, 10 milletvekili ile Meclis'e girmeyi başardı. Millet İttifakı'nın hem milletvekilliği hem de cumhurbaşkanlığı seçimlerinde beklediği oyu alamadığı görülürken, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun yaptığı paylaşım gündem oldu.

CHP LİSTESİNDEN 10 VEKİL ÇIKARTTI

CHP listesinden TBMM'ye giren 10 milletvekili ile bir araya gelen Davutoğlu, toplantıdan bir fotoğraf paylaştı.

DAVUTOĞLU'NDAN TEPKİ ÇEKEN PAYLAŞIM

Twitter hesabından Meclis'e giren milletvekilleriyle ilk grup toplantısını gerçekleştirdiklerini duyuran Davutoğlu'nun paylaşımına özellikle hayal kırıklığı yaşayan muhalif seçmen tepki gösterdi.

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PAYLAŞIMINI SİLDİ

Davutoğlu, tepkiler üzerine paylaşımını sildi.

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Milletvekili Ahmet Davutoğlu gelecek partisi

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