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DE sınıfı ehliyet hangi araçları kullanır, kapsamı nedir? DE sınıfı ehliyet nedir, şartları nelerdir ve nasıl alınır?

08.11.2022 17:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

D sınıfı ehliyet ile kullanılabilen yani otobüse eklenen ve maksimal yük ağırlığı en az 750 kilogramı geçen, römorktan oluşan araçları kullanan ehliyet türü DE sınıfı ehliyettir. DE sınıfı ehliyete sahip olmak için bazı özel şartları yerine getirmeniz gerekiyor. DE sınıfı ehliyetin kullanabildiği araçlar, şartları, gerekli evraklar ve DE ehliyetin kapsamında olan sınıflar nelerdir?

DE sınıfı ehliyet hangi araçları kullanır, kapsamı nedir? DE sınıfı ehliyet nedir, şartları nelerdir ve nasıl alınır?

2016 yılında güncellenerek tekrardan birlikte yürürlüğe giren DE sınıfı ehliyet D, D1 ve D1E ile karıştırılabilir. D sınıfı ehliyetin özel bir türü olan DE sınıfı ehliyetin belirlenmiş olan geçerlilik süresi 5 senedir. Geçerlilik süresi bittikçe yenilenmesi gereken ve römork eklenerek kullanılabilen D sınıfı araçları kapsayan DE sınıfı ehliyet nedir, şartları nelerdir ve nasıl alınır?

DE sınıfı ehliyet nedir?

DE sınıfı ehliyet D sınıfı ehliyet türünün özel bir alt sınıfıdır. Oldukça geniş bir kapsama sahip olan DE sınıfı ehliyet ile birçok aracı yasal olarak kullanmak mümkündür. DE sınıfı ehliyet hangi araçları kullanır?

D sınıfı ehliyetle kullanılabilen araçlara eklenen ve maksimal yük ağırlığı minimum 750 kilogram olabilen, römork eklenerek oluşturulmuş birleşik araçları kullanır. DE sınıfı ehliyetin kullanabildiği diğer araçlar şunlardır:

  • Otobüs
  • Minibüs
  • Otomobil
  • Traktör
  • Karavan
  • Motorbisiklet
  • Kamyonet

DE sınıfı ehliyet nasıl alınır?

DE sınıfı ehliyet, ehliyet sınavlarını başarıyla geçerek alınabiliyor. Ayrıca bu ehliyeti almak için aşağıdaki evrakların hazır olması gerekir. DE sınıfı ehliyet almak için gerekli belgeler:

  • Nüfus cüzdanı fotokopisi
  • 2 tane biyometrik fotoğraf
  • Kan grubu kartı
  • Sürücü olabileceğini onaylayan sağlık raporu
  • Adli sicil kaydınız
  • Öğrenim durumunu gösteren mezuniyet belgesi fotokopisi

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DE sınıfı ehliyet kaç yaşında alınır?

DE sınıfı ehliyet almak için en az 24 yaşını doldurmuş olmak gerekiyor. DE sınıfı ehliyet en erken 24 yaşında alınıyor.

DE sınıfı ehliyet alma şartları nelerdir?

DE sınıfı ehliyet alma şartları şunlardır:

  • D sınıfı ehliyete sahip olmak
  • 24 yaşını doldurmak
  • Ehliyet almaya engel bir sağlık sorununun olmaması
  • Yazılı ve direksiyon sınavını geçmiş olmak
  • Var olan ehliyete herhangi bir nedenle süresiz el konulmamış olması
  • İlkokul ve üstü okullardan mezun olmak

DE sınıfı ehliyet fiyatları nedir?

2022 yılında DE sınıfı ehliyet harç ücretleri 1.863,70 Türk Lirası olarak belirlenmiştir. DE sınıfı ehliyet için sınava giriş ücreti ise 160 Türk Lirası'dır.

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