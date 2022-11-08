DE sınıfı ehliyet hangi araçları kullanır, kapsamı nedir? DE sınıfı ehliyet nedir, şartları nelerdir ve nasıl alınır?

2016 yılında güncellenerek tekrardan birlikte yürürlüğe giren DE sınıfı ehliyet D, D1 ve D1E ile karıştırılabilir. D sınıfı ehliyetin özel bir türü olan DE sınıfı ehliyetin belirlenmiş olan geçerlilik süresi 5 senedir. Geçerlilik süresi bittikçe yenilenmesi gereken ve römork eklenerek kullanılabilen D sınıfı araçları kapsayan DE sınıfı ehliyet nedir, şartları nelerdir ve nasıl alınır?
DE sınıfı ehliyet D sınıfı ehliyet türünün özel bir alt sınıfıdır. Oldukça geniş bir kapsama sahip olan DE sınıfı ehliyet ile birçok aracı yasal olarak kullanmak mümkündür. DE sınıfı ehliyet hangi araçları kullanır?
D sınıfı ehliyetle kullanılabilen araçlara eklenen ve maksimal yük ağırlığı minimum 750 kilogram olabilen, römork eklenerek oluşturulmuş birleşik araçları kullanır. DE sınıfı ehliyetin kullanabildiği diğer araçlar şunlardır:
DE sınıfı ehliyet, ehliyet sınavlarını başarıyla geçerek alınabiliyor. Ayrıca bu ehliyeti almak için aşağıdaki evrakların hazır olması gerekir. DE sınıfı ehliyet almak için gerekli belgeler:
DE sınıfı ehliyet kaç yaşında alınır?
DE sınıfı ehliyet almak için en az 24 yaşını doldurmuş olmak gerekiyor. DE sınıfı ehliyet en erken 24 yaşında alınıyor.
DE sınıfı ehliyet alma şartları şunlardır:
2022 yılında DE sınıfı ehliyet harç ücretleri 1.863,70 Türk Lirası olarak belirlenmiştir. DE sınıfı ehliyet için sınava giriş ücreti ise 160 Türk Lirası'dır.