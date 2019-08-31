HABER

Denizli'de taş ocağı protestosu

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2019 12:47 | Son Güncelleme

Pamukkale ilçesinde taş ocağı kurulması için ÇED sürecinde planlanan halkın katılımı toplantısı, bir grubun protestosu nedeniyle yapılamadı - Güzelpınar Mahalle Muhtarı Ergün Gürsoy: - "Buraya taş ocağı yapılırsa mahallemizde 10 yıl sonra hiçbir ürün yetiştiremeyiz"

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde taş ocağı yatırımı için Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) sürecinde yapılması planlanan halkın katılımı toplantısı, mahalle sakinlerinin oluşturduğu bir grubun protestosu nedeniyle yapılamadı.

Güzelpınar Mahallesi'nde yaklaşık 75 hektarlık alana yapımı planlanan taş ocağı ile kırma ve eleme tesisi yatırımı ile ilgili ÇED süreci kapsamında Uzunpınar Mahallesi'nde halkın katılımı toplantısı organize edildi.

Toplantı öncesi mahalleli sakinlerinin oluşturduğu grup, protesto gösterisi yaptı.

Ellerindeki taş ve kekiklerle slogan atan grup, kurulması planlanan tesisin ekolojik dengeyi bozacağını, doğaya zarar vereceğini öne sürdü.

Protestolar üzerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri toplantının yapılamayacağına karar verdi.

Grupta bulunan kadınlar, "Kanser olmak istemiyoruz", "Çocuklarımız için taş ocağına hayır" ve "Havama, suyuma, toprağıma dokunma" sloganları attıktan sonra dağıldı.

Güzelpınar Mahalle Muhtarı Ergün Gürsoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, açılması planlanan taş ocağının mahalledeki tarımsal üretime zarar vereceğini ileri sürdü.

- "Kekiğimize zarar verecek"

Projeye karşı çıktıklarını ve bu yüzden mahallede üretilen kekiğin zarar görebileceğini savunan Gürsoy, şöyle konuştu:

"Bu bölgede organik kekik üretiyoruz. Türkiye'nin en önemli kekik üretim merkezlerinden birisiyiz. Ayrıca en az 20 bin kişi bu bölgede nar, ayva, ceviz ve zeytin üretimi yaparak geçimini sağlıyor. Biz burada taş ocağı istemiyoruz. Çivi bile çakılmasını istemiyoruz. Buraya taş ocağı yapılırsa mahallemizde 10 yıl sonra hiçbir ürün yetiştiremeyiz."

Mahallede yaşayan Zülkefil Gürsoy ise yaşadıkları bölgenin kekik üretiminin yanı sıra temiz havasıyla da tanındığını belirterek, "Proje bölgedeki tarıma ve doğallığa zarar verecek. Madem bu şirket para kazanmak istiyor. Gelsin tekstil fabrikası kursun." dedi.

Kezban Ünlü ise çocuklarını kekik üreterek okutmaya çalıştığını ifade ederek, "Biz taş ocağı istemiyoruz. Organik olarak ürettiğimiz kekiklerimizin yurt dışına ihraç edilmesini istiyoruz. Bu ürünümüzün ölüp gitmesini istemiyoruz. Biz üreten olmak istiyoruz. Mevsimlik işçi olmak istemiyoruz. Lütfen tarlalarımızı, turizmimizi öldürmeyin." şeklinde konuştu.

PARTNERBirinin sizden hoşlanmadığını nasıl anlarsınız?Birinin sizden hoşlanmadığını nasıl anlarsınız?
Ortalık karıştı! Taksiciye taksici dayağıOrtalık karıştı! Taksiciye taksici dayağı
Sultanbeyli'de beton mikseri ve kamyon çarpıştı : 2 yaralıSultanbeyli'de beton mikseri ve kamyon çarpıştı : 2 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ÇED Denizli eylem Kekik Pamukkale protesto taş ocağı toplantı

En Çok Okunan Haberler

30 Ağustos Resepsiyonu'nda dikkat çeken kareler!

30 Ağustos Resepsiyonu'nda dikkat çeken kareler!

Hamile kalmak için... Bu iddialar hastanelik etti

Hamile kalmak için... Bu iddialar hastanelik etti

Rıdvan Dilmen'den Fatih Terim'e şok sözler!

Rıdvan Dilmen'den Fatih Terim'e şok sözler!

EGM'den açıklama! Twitter'dan bir kız çocuğuna ait müstehcen fotoğraflar paylaşan kişiler...

EGM'den açıklama! Twitter'dan bir kız çocuğuna ait müstehcen fotoğraflar paylaşan kişiler...

'Bizden çıkarıyorlar bu zammı'

'Bizden çıkarıyorlar bu zammı'

Yer: Taksim! Trafikten men edildiler

Yer: Taksim! Trafikten men edildiler

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

FETÖ'nün suikast timini yakalayan komutanla ilgili yeni gelişme

FETÖ'nün suikast timini yakalayan komutanla ilgili yeni gelişme

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Antalya'da korkutan deprem!

Antalya'da korkutan deprem!

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Taksiciye meslektaşlarından 'indi bindi ücreti' dayağı!

Ortalık karıştı! Taksiciye taksici dayağı

Çorlu'dan bir acı haber daha! Yolda yürürken saldırıya uğramıştı

Çorlu'dan bir acı haber daha!

Mersin'de fuhuş operasyonu!

Mersin'de fuhuş operasyonu!

Düğün günü damat hapishaneye gelin hastaneye gitti

Düğün günü damat hapishaneye gelin hastaneye gitti

Arnavutköy'de hafriyat kamyonu dehşeti!

İstanbul'da hafriyat kamyonu dehşeti!

Binlerce kişi bir araya gelerek Türkiye haritasını oluşturdu

Türkiye haritasını oluşturdular!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.