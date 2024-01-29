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  4. Deprem riski bu illerde arttı! Prof. Dr. Naci Görür canlı yayında "Cidden tehlikeli" deyip uyardı

Deprem riski bu illerde arttı! Prof. Dr. Naci Görür canlı yayında "Cidden tehlikeli" deyip uyardı

29.01.2024 14:29 | Son Güncelleme:
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Son günlerde 4-5 büyüklüğünde endişe yaratan depremlerin peş peşe meydana gelmesinin ardından Prof. Dr. Naci Görür tehlikenin arttığı illeri açıkladı. Canlı yayında uyarılarda bulunan Görür, "cidden tehlikeli" dediği iller için deprem riskinin nasıl oluştuğuna dikkat çekti.

Deprem riski bu illerde arttı! Prof. Dr. Naci Görür canlı yayında "Cidden tehlikeli" deyip uyardı

6 Şubat felaketinin yıl dönümü yaklaşırken deprem riski Türkiye'nin yeniden gündeminde. Prof. Dr. Naci Görür de canlı yayında "Tehlike oralarda arttı" diyerek Güney Doğu bölgesini ve Doğu Anadolu Fayı'na yakın illeri işaret etti.

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"6 ŞUBAT'TA KUZEYE SAVRULDU"

Naci Görür Halk Tv ekranlarında İsmail Küçükkaya'nın konuğu oldu. Güney Doğu'da deprem üreten 2 tehlike olduğunu belirten Görür şunları ekledi:

"Bunlardan biri Doğu Anadolu Fayı, diğeri ise Bitlis-Zagros bindirme kuşağı yani Güney Doğu Anadolu’yu sınırlayan dağlık bölge. Adıyaman’dan başlayıp Hakkari’ye kadar giden Arap Platformu’nu sınırlayan dağlık bölge. Orası da bir tektonik kuşaktır. Arap Levhası’yla Doğu Anadolu’nun ve Anadolu’nun levhasının sınırıdır. Bu şekildeki levha sınırı bölgeleri depremler üretirler. Bu son 6 Şubat depremlerinde Arap Levhası kuzeye doğru savruldu. Kendisi ile Avrasya Levhası arasında Doğu Anadolu’yu sıkıştırdı. Anadolu Levhası’nın da biraz Batı’ya kaymasına neden oldu. Bu hareketleri yapan Doğu Anadolu Fayı ile Ölüdeniz Fayı’dır. Bingöl Karlıova’dan Kahramanmaraş’tan Hatay’a kadar giden hattır. Asıl orayı yaratan bu.

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TEHLİKENİN ARTTIĞI İLLERİ AÇIKLADI

Dolasıyla bu Adıyaman ve Diyarbakır’a, Hakkari’ye özgü bir fay sisteminin veya tehlike hattının çalışması değil. Aksine tehlike oralarda arttı. Adıyaman, Diyarbakır ve Hakkari kendilerini birinci derecede tehdit eden bindirme kuşağına bağlı bir tehlikeye maruz kalmadılar.

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Doğu Anadolu Fayı’nın kırılması sonucu etkilendiler. Adıyaman DAF’a çok yakın etkilendi. Diyarbakır da etkilendi, evler yıkıldı. O kuşaktaki Bitlis, Batman, Diyarbakır, Hakkari ve Şanlıurfa, Şırnak, Gaziantep… DAF ve bindirme hattı levha sınırıyla ilişkili ve onları karakterize ediyor. Dolasıyla hep aktif ve bunlar deprem ürettiği zaman bu bölgeyi etkiler. Bu dediğim DAF’a çok yakın yerlerdeki kentler… Dolasıyla onlar cidden tehlikeli. DAF üzerinde olan deprem bindirmeyi daha tehlikeli hale getirdi."

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Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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deprem naci görür
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