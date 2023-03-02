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  4. Depremde evi yıkılınca korkudan mağaraya yerleşti! "Burası daha sağlam"

Depremde evi yıkılınca korkudan mağaraya yerleşti! "Burası daha sağlam"

02.03.2023 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremi Hatay'da yaşayan ve evi yıkılan 44 yaşındaki Suriyeli Yusuf, sağlam olduğuna inandığı mağaraya yerleşti. Henüz yaşadıklarını atlatamayan Suriyeli uyruklu Yusuf tekrardan deprem olma ihtimalinden korktuğu için burada yaşadığını söyledi.

Depremde evi yıkılınca korkudan mağaraya yerleşti! "Burası daha sağlam"

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem Hatay'da büyük yıkımlara neden oldu. 45 bin insanın hayatını kaybettiği 'asrın felaketi' olarak ifade edilen depremde evini kaybeden 44 yaşındaki Suriye uyruklu Yusuf, henüz yaşadıklarını atlatamayanlardan biri.

DEPREM KORKUSUYLA MAĞARAYA YERLEŞTİ

Suriyeli uyruklu Yusuf tekrardan deprem olma ihtimalinden korktuğu için sağlam olduğuna inandığı dağ yamaçlarında oluşan küçük çaplı mağaralardan birine yerleşti.

Burada hayatını devam ettirmeye çalışan Yusuf, depremde evinin yıkıldığını ve ondan sonra buraya yerleştiğini belirtti.

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"BURASI DAHA SAĞLAM"

Tekrardan deprem olmasından korkan Yusuf sağlam olduğu için bu kayalıkların altındaki mağaralara yerleştiğini ve burasının sağlam olduğu için hiç korkmadığını dile getirdi.

(İHA)

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