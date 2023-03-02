Depremde evi yıkılınca korkudan mağaraya yerleşti! "Burası daha sağlam"

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem Hatay'da büyük yıkımlara neden oldu. 45 bin insanın hayatını kaybettiği 'asrın felaketi' olarak ifade edilen depremde evini kaybeden 44 yaşındaki Suriye uyruklu Yusuf, henüz yaşadıklarını atlatamayanlardan biri.

DEPREM KORKUSUYLA MAĞARAYA YERLEŞTİ

Suriyeli uyruklu Yusuf tekrardan deprem olma ihtimalinden korktuğu için sağlam olduğuna inandığı dağ yamaçlarında oluşan küçük çaplı mağaralardan birine yerleşti.

Burada hayatını devam ettirmeye çalışan Yusuf, depremde evinin yıkıldığını ve ondan sonra buraya yerleştiğini belirtti.

"BURASI DAHA SAĞLAM"

Tekrardan deprem olmasından korkan Yusuf sağlam olduğu için bu kayalıkların altındaki mağaralara yerleştiğini ve burasının sağlam olduğu için hiç korkmadığını dile getirdi.

(İHA)

