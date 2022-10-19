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  4. Depreme yemek yerken yakalandı, yaptığı hareket ilçede gündem oldu

Depreme yemek yerken yakalandı, yaptığı hareket ilçede gündem oldu

19.10.2022 16:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'da dün meydana gelen 4.1 şiddetindeki depremde yaşanan panik güvenlik kamerasına yansırken, o sırada yemek yiyen bir vatandaşın görüntüsü Kuşadası ilçesinde gündem oldu. Masanın üzerinde duran içeceğini alıp koşarak dışarı çıkan vatandaş,

Aydın'ın Kuşadası ilçesi dün saat 13.17'de peş peşe gelen 2 depremle sallandı. Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Ege Denizi Kuşadası Körfezi'nde saat 13.27 sıralarında 6,33 kilometre derinlikte 4.1 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.

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İLÇEDE GÜNDEM OLDU

Deprem çevredeki ilçelerde de hissedildi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde bir vatandaş depreme, yemek yediği sırada yakalandı. Masanın üzerinde duran içeceğini alıp koşarak dışarı çıkan vatandaş, sosyal medya üzerinden görüntülerin paylaşılması üzerine ilçede gündem oldu.

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(İHA)

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Aydın
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