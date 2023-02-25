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Devlet televizyonunda açık açık söyledi! Türkiye'nin kapısında bekleyen İsveç'ten 'PKK' itirafı: Terör için önemli ölçüde...

25.02.2023 16:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya-Ukrayna savaşının ardından NATO'ya girmek isteyen İsveç'te PKK'ya destek bitmiyor. İsveç İstihbarat Teşkilatından (SEPO) Susanna Trehörning devlet televizyonu SVT'ye yaptığı açıklamada terör örgütüne verilen desteği "PKK'nin ülkemizde terör için önemli ölçüde finans sağladığını söyleyebilirim" sözleriyle ifade etti.

Devlet televizyonunda açık açık söyledi! Türkiye'nin kapısında bekleyen İsveç'ten 'PKK' itirafı: Terör için önemli ölçüde...

İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvuru süreçleri devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, üyeliklerinin onaylanması için koşulan şartları İsveç'in yerine getirmediğini, teröre hala destek verildiğini belirterek Türkiye'nin bu koşullar altında onay vermeyeceğini defalarca vurgulamıştı. İsveç terörle mücadele kapsamında adımlar attığını savunurken devlet televizyonunda itiraf niteliğindeki sözler dikkat çekti.

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"PKK ÜLKEMİZDE ÖNEMLİ ÖLÇÜDE FİNANS SAĞLIYOR"

SEPO Terörle Mücadele Bölümü Başkan Yardımcısı Susanna Trehörning, ülkesinin devlet televizyonu SVT'ye yaptığı açıklamada, terör örgütü PKK/YPG'nin ülkesinde önemli ölçüde finans sağladığını söyledi.

Trehörning, "Miktar vermeyeceğim ama terör örgütü PKK'nin ülkemizde terör için önemli ölçüde finans sağladığını söyleyebilirim." dedi.

"GEÇEN HAFTA PKK/YPG'YE HARAÇ TOPLAYAN BİRİNİ YAKALADIK"

Suçları fiilen işleyen kişileri tespit etmek için devamlı çalıştıklarını belirten Trehörning, geçen hafta iş yerlerinden terör örgütü PKK/YPG'ye haraç toplayan bir kişiyi yakaladıklarını kaydetti.

"İSVEÇ'TE PKK'NIN DAHA FAZLA FİNANS KAYNAĞI VAR"

İsveç'in NATO Üyeliğinden Sorumlu Başmüzakereci Oscar Stenström, 29 Ocak'ta ülkesinin devlet radyosu SR'ye "İsveç'te organize suç çeteleri PKK'yı finanse ediyor. Finlandiya'dan farklı olarak İsveç'te PKK'nın daha fazla finans kaynağı var." ifadelerini kullanmıştı.

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