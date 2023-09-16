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Doğal ağrı kesici: Etten 25 kat fazla protein içeriyor! Uzun süre tok tutuyor

16.09.2023 09:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vücudun enerji ihtiyacını karşılamak, hasarlı dokuları onarmak ve bağışıklığı güçlendirmek gibi görevleri olan protein, insan sağlığı için önem arz ediyor. Proteini en yüksek gıdanın et olduğunu düşünenler yanılıyor. Çünkü bu besin etten daha fazla protein içeriyor. Yüksek protein içeren bu besin sağlıklı beslenenleri favorisi olmuş durumda.

Doğal ağrı kesici: Etten 25 kat fazla protein içeriyor! Uzun süre tok tutuyor

Yüksek protein, vitamin ve minarel içeren kinoanın saymakla bitmeyen faydaları bulunuyor. Migren ağrısından bağışıklık sistemini güçlendirmeye kadar çok etkili faydaları bulunan kinoa, protein ihtiyacının yardımına koşuyor. Birçok bitkisel besinin tüm amino asitleri içermemesine karşın kinoa 8 temel amino asidin tamamını da içerir.

Kinoada özellikle lizin ve metionin amino asitleri yüksek miktarda bulunur. Bitkisel protein kaynağı olması sebebiyle vegan ve vejeteryan diyetlerde sıklıkla kullanılır.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ DESTEKLER

Özellikle mevsim geçişleri hastalıkların en sık yaşandığı dönemlerdir. Bağışıklık sistemi yeteri kadar iyi çalışmayan kişiler ise hastalıklardan daha çabuk etkilenir ve daha geç iyileşirler. Vitaminler ve mineraller yönünden kuvvetli olan bu besin maddesi, bağışıklık sistemini destekleyerek hastalıklarla ilgili yaşanan sorunları azaltır.

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KEMİKLERİ GÜÇLENDİRİR

Süt ve süt ürünlerinde bulunan laktoza intoleransları olan kişiler, bu ürünleri tükettikleri zaman sindirim sorunları yaşar. Ancak bir taraftan da vücut için gerekli olan kalsiyum da alınmamış olur. Kalsiyum başta kemikler olmak üzere, dişler ve beyin için gereklidir. Bu gıdanın yüksek miktarda kalsiyum içermesi, laktoz intoleransından dolayı süt ve benzeri gıda maddelerini tüketemeyenlerin imdadına koşar. Hayvansal hiçbir gıda tüketmeyen veganlar için de idealdir.

SİNDİRİM SİSTEMİNE İYİ GELİR

Besinlerden alınan lifler, bağırsak hareketlerini düzenler ve dışkıyı yumuşatır. Bol miktarda lif içeren besin maddelerinden birisi olduğu için, sindirim sisteminin çalışmasını destekler. Özellikle kabızlığa karşı etkisi yüksektir. Şişkinlik, hazımsızlık gibi rahatsız edici sindirim sistemi sorunlarının çözümüne karşı etkilidir. Ancak lifli beslenmeye alışık olmayanlarda bir süre şişkinlik yapabilir, tüketim devam ettikçe bu sorun kendiliğinden ortadan kalkar.

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MİGRENE KARŞI ETKİLİ

Şiddetli ve kronik baş ağrısı olarak bilinen migrenin net bir tedavisi yoktur. Nöbet zamanları hasta için sıkıntılı geçer ve gündelik yaşamı etkileyebilecek kadar şiddetli ağrı olabilir. Genellikle doktorlar tarafından önleyici tedavi önerilir. Damarları genişleten bu yiyecek, migren için önerilecek çarelerden biridir.

ZAYIFLAMAYA YARDIMCI OLUR

Bütün besin değerinin ötesinde kinoa zayıflatır mı sorusu, bu gıda maddesi ile ilgili bilinmek istenen en önemli kısımdır. Kalorisi yüksek olmasına rağmen, içerdiği lif oranı ile zayıflama diyetlerinin baş tacıdır. Uzun süre tok tutar ve besin lifleri ile kan şekerini dengelediği için açlık hissi duyulmasını engeller. Metabolizmayı hızlandırıcı etkisi vardır.

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KOLESTEROLE KARŞI ETKİLİ

Kötü kolesterol damar ve kalp sağlığı açısından risktir. Kötü kolesterolü düşürürken, iyi kolesterol oranını korur. Böylece damarlar görevini sağlıklı bir şekilde yerine getirebilir. Damar içi iltihaplarından kaynaklı hastalıkların da tedavisine destek olur.

KANSIZLIKLA SAVAŞIR

Sağlıklı olmanın temel şartlarından biri, vücudun kan üretebilmesi ve üretilen kanın bağlanmasıdır. Kansızlık kişide halsizlik, yorgunluk, depresyon, bağışıklık sisteminde düşüklük gibi sorunları da beraberinde getirir. Demir alımı yeterli olmadığı zamanlarda kansızlık sıkıntısı baş gösterir. Demir yönünden zengin olan bu besin, vücudun kan üretimini destekler. Kansızlık riski ve anemi hastalığı olanlar için değerli bir besindir.

KİNOA NASIL PİŞİRİLİR?

Kinoa pişirilerek tüketilen bir besindir. Kinoa sert bir besin olduğu için öncelikle pişirilmelidir. Beyaz kinoa yarım saat kadar suda bekletilip daha sonra suyun altında yıkayıp süzülür. Bire iki oranında su konur. Yani bir bardak kinoaya iki bardak su şeklinde olur. Kayamaya başlayınca altını kısıp 10-15 dakika kadar pişirip 5 dakika dinlendirilmelidir. Bu şekilde kinoayı tüketebiliriz. Özellikle salatalar, kahvaltılıklar ve bulgur ve ya pirinç yerine kinoa kullanımı sağlanabilir. 2-3 çorba kaşığı kadar kinoa yaklaşık bir dilim ekmeğe ve ya 2-3 kaşık bulgura tekabül eder.

KP

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