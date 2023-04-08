HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Dolmabahçe’den Taksim’e 385 lira... Taksiciye ceza yağdı

Dolmabahçe’den Taksim’e 385 lira... Taksiciye ceza yağdı

08.04.2023 10:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da akılalmaz bir olay meydana geldi. Bir taksicinin Dolmabahçe’den Taksim’e gitmek isteyen turistlerden 385 lira istediği öne sürüldü. Turistlerin polise haber vermesi üzerine taksiciye adeta ceza yağdı. Arjantin uyruklu karı kocanın şikayetçi olduğu taksi şoförünün aracı bağlanarak ehliyetine 20 gün süreyle el konuldu.

Dolmabahçe’den Taksim’e 385 lira... Taksiciye ceza yağdı

Olay, dün öğle saatlerinde Taksim’de yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Dolmabahçe’den Arjantinli Alihandra ve Pablo Cadel isimli iki karı kocayı alan taksi şoförü M.A., Taksim’e geldiğinde turistlerden 385 lira ücret istedi. Bunun üzerine takside kısa süreli tartışma yaşandı.

TAKSİCİ HAKKINDA ŞİKAYETTE BULUNDULAR

Tartışmanın ardından Taksim Meydanı’nda turizm polisini gören Arjantinli çift, polisin yanına giderek taksici hakkında şikayette bulundu. Şikayetlerinin ardından polis ekipleri, taksicinin evraklarını inceleyerek taksi içerisinde arama yaptı.

AW865795_08

TAKSİCİYE CEZA YAĞDI

Polis ekipleri taksiyi aramalarının ardından şoföre 4 bin 936 lira para cezası kesti. M.A.’nın ehliyetine 20 gün süreyle el konulurken taksi ise çekiciyle kapalı otoparka çekildi. (İHA)

AW865795_06

İlginizi Çekebilir

Trafik sigortasında yeni dönem! Zorunluluk kaldırılıyor

Trafik sigortasında yeni dönem! Zorunluluk kaldırılıyor

 Kimse bunu bilmiyor! Paranızı geri alabilirsiniz

Kimse bunu bilmiyor! Paranızı geri alabilirsiniz

 Silah zoruyla dairelere el koyup onlarca kişiye sattılar! Polis harekete geçti, gözaltına alındılar

Silah zoruyla dairelere el koyup onlarca kişiye sattılar! Polis harekete geçti, gözaltına alındılar

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eşini saçından sürükleyip boş arazide katletmişti! 'Gaipten sesler duydum'Eşini saçından sürükleyip boş arazide katletmişti! 'Gaipten sesler duydum'
Yaptığı son anketi ‘rekor gelebilir’ diyerek duyurdu!Yaptığı son anketi ‘rekor gelebilir’ diyerek duyurdu!
Kulisleri hareketlendiren iftar buluşması!Kulisleri hareketlendiren iftar buluşması!
Anahtar Kelimeler:
Taksici İstanbul taksi dolmabahçe taksim

En Çok Okunan Haberler

Kadın konuk 3 ay evli kaldığını duyunca bomba bir yanıt verdi! "İlk seks..."

Kadın konuk 3 ay evli kaldığını duyunca bomba bir yanıt verdi! "İlk seks..."

AK Parti'den Muharrem İnce açıklaması! Oyunun neden arttığını söyleyerek oran verdi

AK Parti'den Muharrem İnce açıklaması! Oyunun neden arttığını söyleyerek oran verdi

Bağ-Kur'lunun 9000 prim gününe düzenleme!

Bağ-Kur'lunun 9000 prim gününe düzenleme!

Kar ve sağanak faciaya neden oldu! Uzman çavuş ve ailesinden acı haber

Kar ve sağanak faciaya neden oldu! Uzman çavuş ve ailesinden acı haber

Çok konuşulacak 'Mehmet Şimşek' sözleri: "Halka açıkça söylemektense..."

Çok konuşulacak 'Mehmet Şimşek' sözleri: "Halka açıkça söylemektense..."

Destici'den kritik açıklama: Meclis'in yüzde 60'ını alabilirdik...

Destici'den kritik açıklama: Meclis'in yüzde 60'ını alabilirdik...

İlginizi Çekebilir

Astrolog Rezzan Kiraz'ın tahmini soruldu! "Fenerbahçe ve Kılıçdaroğlu’nun..."

Astrolog Rezzan Kiraz'ın tahmini soruldu! "Fenerbahçe ve Kılıçdaroğlu’nun..."

Horoz dövüşünde sürpriz hamle! Rakibi yerine...

Horoz dövüşünde sürpriz hamle! Rakibi yerine...

Xiaomi elektrikli scooterda 3 bin TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Xiaomi elektrikli scooterda 3 bin TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Köpek kavgasına sahipleri de katıldı! Ortalık bir anda karıştı

Köpek kavgasına sahipleri de katıldı! Ortalık bir anda karıştı

Ucuz kira kuyruğu metrelerce uzadı! Sıranın sonu gözükmedi

Ucuz kira kuyruğu metrelerce uzadı! Sıranın sonu gözükmedi

İçeceklerinizden aldığınız keyfi artıracak Stanley termoslarda bahar fırsatı!

İçeceklerinizden aldığınız keyfi artıracak Stanley termoslarda bahar fırsatı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.