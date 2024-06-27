Düğüm bugün çözülecek! Meclis kulislerinde gündem oldu: İstifa edecek 2 partiden birine gidecek, aralarında CHP de var

31 Mart seçimlerinin ardından en çok kan kaybeden parti İYİ Parti oldu. Önce Meral Akşener görevi bıraktı ardından bazı vekiller partiyi terk etti. Son olarak da genel kurulda aday olan ancak seçimi kaybeden Koray Aydın'ın partiden ayrılacağı gündem oldu.

İSTİFA SİNYALLERİ VERDİ

Eski genel başkan Meral Akşener’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la Beştepe'de görüşmesinin ve görüşmenin içeriğine ilişkin hiçbir açıklama yapmaması nedeniyle partisinin yönetimine sert eleştirilerde bulunan Koray Aydın, istifaya hazırlanıyor.

BUGÜN DÜĞÜM ÇÖZÜLEBİLİR

Cumhuriyet'ten Merve Kılıç'ın haberine göre; Aydın’ın bugün akşam sosyal medya hesabı üzerinden yapacağı sert bir açıklamayla istifasını duyuracağı iddia ediliyor. Aydın’ın istifa açıklamasında hem yerel seçim sürecinde izlenen yanlış politikalara hem de kurultay sürecinde yaşananlara ilişkin ifadelere yer vereceği öne sürülüyor.

'BÖLÜNME' İHTİMALİ

Aydın’ın ardından aralarında eski milletvekilleri ve GİK üyelerinin de yer aldığı çok sayıda partilinin de istifasını duyurması bekleniyor. Ayrıca Aydın’ın istifasıyla mevcut milletvekili sayısında da düşüşün yaşanacağı ifade ediliyor. Kulislerde Aydın’la birlikte çok sayıda partilinin ayrılmasıyla İYİ Parti’nin büyük bir “bölünme” yaşayacağı konuşuluyor.

DP'YE GEÇME İHTİMALİ

Parti kaynakları, Aydın ve ekibinin bir süre bağımsız olacağını ancak 2028 genel seçimlerine ilişkin bir yol haritası çizeceğini kaydediyor. Bazı partililer de “Demokrat Parti’ye geçme” ihtimalinin halen gündemde olduğunu belirtiyor. Ancak Demokrat Parti’ye geçmedeki engelin Gültekin Uysal’ın genel başkanlık koltuğunu bırakmak istememesi olduğu ileri sürülüyor.

AK PARTİ VE CHP'YE GEÇME İHTİMALİ

Gazeteci Hilal Köylü'nün Ankara'dan aktardığı kulisler şöyle:

"Koray Aydın İYİ Parti için binanın ana kolonu diyebileceğimiz belirleyici bir figür, Koray Aydın giderse İYİ Parti eskisi gibi olmaz dağılır, değerlendirmeleri yapılıyor. İYİ Parti kulislerinde hala AK Parti'ye geçmek isteyenler konuşuluyor. Bundan sonra eğer Koray Aydın'ı tutmayı başaramazlarsa artık İYİ Parti siyasetteki rolüne elveda diyecektir.

CHP'YE Mİ GİDECEK?

Koray Aydın'ın ayrılması durumunda, bağımsız kalacağını konuştuk. Çünkü biraz gelişmeleri de takip edecek. Kimler önde gidiyor bakacak ve ona göre bir tutum alacak gibi. Temkinli gidiyor. CHP'ye geleceğini söyleyen ve Meclis'te konuştuğumuz CHP'li isimler var. Bunu açıkça Meclis'te belirtiyorlar."

DERVİŞOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, TBMM grup toplantısındaki konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı. Aydın’ın partisinden istifa edeceğine yönelik iddialara ilişkin “Bize intikal eden herhangi bir şey yok. Basın mensubu arkadaşlarımız duyumlarıyla hareket ediyorlar. Reel bir şey olursa paylaşırız” değerlendirmesinde bulunmuştu.





