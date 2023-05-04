Düğüne katıldığı kıyafeti sosyal medyada gündem yarattı! Tamamen transparan seçimi tepki çekti

Vietnam’da gerçekleşen bir düğüne konuk olan ismi açıklanmayan davetlinin kıyafet seçimi tartışma yarattı. Transparan kıyafetiyle ilk olarak gelin ve damadın bulunduğu bir düğün panosunun yanında fotoğraf çekilen genç kadın ardından ise gelinle çekilen pozunu paylaştı. Genç kadının düğün hatları belli eden cesur kıyafeti sosyal medyadan tepki çekti.

“MAYO GİBİ GÖRÜNÜYOR”

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü kıyafetin bir düğün töreni için uygun olmadığını dile getirerek tepki gösterdi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Mayo gibi görünüyor” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise “Birinin düğüne bu şekilde katılmaması gerektiğini öğretmesi lazım” yorumunu ekledi.

Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Güzel bir vücudun var ama doğru yerde doğru kıyafeti seçmelisin” dedi.