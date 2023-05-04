Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Düğüne katıldığı kıyafeti sosyal medyada gündem yarattı! Tamamen transparan seçimi tepki çekti

Düğüne katıldığı kıyafeti sosyal medyada gündem yarattı! Tamamen transparan seçimi tepki çekti

04.05.2023 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TikTok’ta 1 milyondan fazla görüntülenmeye ulaşan bir paylaşımda bir düğün davetlisinin kıyafeti gündem yarattı. Siyah transparan bir kıyafetle düğüne gelen davetli eleştirilerin odağına yerleşti. Sosyal medya kullanıcıları TikTok’ta düğün kıyafeti konusunda adeta ikiye bölündü.

Düğüne katıldığı kıyafeti sosyal medyada gündem yarattı! Tamamen transparan seçimi tepki çekti

Vietnam’da gerçekleşen bir düğüne konuk olan ismi açıklanmayan davetlinin kıyafet seçimi tartışma yarattı. Transparan kıyafetiyle ilk olarak gelin ve damadın bulunduğu bir düğün panosunun yanında fotoğraf çekilen genç kadın ardından ise gelinle çekilen pozunu paylaştı. Genç kadının düğün hatları belli eden cesur kıyafeti sosyal medyadan tepki çekti.

“MAYO GİBİ GÖRÜNÜYOR”

1

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü kıyafetin bir düğün töreni için uygun olmadığını dile getirerek tepki gösterdi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Mayo gibi görünüyor” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise “Birinin düğüne bu şekilde katılmaması gerektiğini öğretmesi lazım” yorumunu ekledi.

2

Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Güzel bir vücudun var ama doğru yerde doğru kıyafeti seçmelisin” dedi.

İlginizi Çekebilir

Kıyafeti olay oldu! Gerçek bambaşka çıktı

Kıyafeti olay oldu! Gerçek bambaşka çıktı

 Cinsel ilişkiye girerken görüntüleri çekilmişti! Sevgilisi teşhis edince...

Cinsel ilişkiye girerken görüntüleri çekilmişti! Sevgilisi teşhis edince...

 Ayna pozuyla alev alev yaktı! Bikini altını kasığından indirince...

Ayna pozuyla alev alev yaktı! Bikini altını kasığından indirince...

 11 kez cinsel ilişkiye girdiler! Sonu feci bitti

11 kez cinsel ilişkiye girdiler! Sonu feci bitti

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yine rahat durmadı! Masaya eğildi, göğüslerini ön plana çıkarttıYine rahat durmadı! Masaya eğildi, göğüslerini ön plana çıkarttı
Aslan kafesine tırmanırken sıkıştı! Sonrası dehşet...Aslan kafesine tırmanırken sıkıştı! Sonrası dehşet...
16 yaşındaki eş gündemde! Kızı üvey annesinden daha yaşlı 16 yaşındaki eş gündemde! Kızı üvey annesinden daha yaşlı
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya tiktok Vietnam düğün transparan kıyafet kıyafet transparan

En Çok Okunan Trend Haberler

Penisi kesilerek ayaklarından asılan bir ceset bulundu! Yanındaki not...

Penisi kesilerek ayaklarından asılan bir ceset bulundu! Yanındaki not...

Müstehcen pozları çalınarak internette sızdırıldı! “Görmek zordu”

Müstehcen pozları çalınarak internette sızdırıldı! “Görmek zordu”

“Yarı yaşımdakiler bana hasta” demişti! Üzeri çıplak suya uzandı

“Yarı yaşımdakiler bana hasta” demişti! Üzeri çıplak suya uzandı

Sokak ortasında cinsel ilişki skandalı! Kimseye aldırış etmediler

Sokak ortasında cinsel ilişki skandalı! Kimseye aldırış etmediler

İlginizi Çekebilir

Etek altı fotoğraflarını çekerken suçüstü yakalandı! Ortalık karıştı

Etek altı fotoğraflarını çekerken suçüstü yakalandı! Ortalık karıştı

Aile şirketine çevirdiler! Müstehcen pozlarında erkek kardeşi ve annesi...

Aile şirketine çevirdiler! Müstehcen pozlarında erkek kardeşi ve annesi...

Ünlü markalar, en sevilen ürünler! Şimdi hepsi indirimde, kaçırmayın

Ünlü markalar, en sevilen ürünler! Şimdi hepsi indirimde, kaçırmayın

Penisi kesilerek ayaklarından asılan bir ceset bulundu! Yanındaki not...

Penisi kesilerek ayaklarından asılan bir ceset bulundu! Yanındaki not...

Resmen vahşet! 8 aylık kızlarını öldürüp kıyma makinesine attılar

Resmen vahşet! 8 aylık kızlarını öldürüp kıyma makinesine attılar

Yaşam alanınızın olmazsa olmazı ürünlerde indirim! Kaçırmayın

Yaşam alanınızın olmazsa olmazı ürünlerde indirim! Kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.