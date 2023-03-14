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Soğuk havalarda abiye kıyafetlerin altında giyebileceğiniz şık gece ayakkabıları

10.03.2023 12:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Şıklığın mevsimi yoktur!" diyenler en soğuk günlerde bile stillerinden taviz vermiyor! Özel davetler, nikâh törenleri ve diğer pek çok etkinlik, yaz kış ayırmadan devam ediyor. Peki, soğuk günlerde abiye kıyafetlerin altında nasıl ayakkabılar tercih edebilirsiniz? Sizin için bu dönemlerde rahatlıkla giyebileceğiniz en şık gece ayakkabılarını sizin için bir araya getirdik!

Soğuk havalarda abiye kıyafetlerin altında giyebileceğiniz şık gece ayakkabıları

Abiye elbiselerin altında tercih edilen ayakkabılar, pek çok farklı tarza hitap edebiliyor ve geniş bir ürün yelpazesinde moda tutkunlarına sunuluyor. Farklı tasarımlar arasında soğuk günler için uygun olabilecek seçenekler bulabilmek de mümkün. Stilettolardan botlara kadar pek çok ayakkabı modeli, soğuk havalarda şıklığından ödün vermek istemeyenlerin beğenisine sunuluyor. Gelin, soğuk günlerde ve mevsim geçişlerinde tercih edebileceğiniz gece ayakkabılarını birlikte inceleyelim.

1. Kışın en sevilen renklerinden: Hotiç Hakiki Deri Fuşya Kadın Topuklu Bot

Soğuk havalarda şıklığından ödün vermek istemeyenlere: Kış aylarında abiye kıyafetlerin altında giyebileceğiniz şık gece ayakkabıları

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Kış aylarında şıklığını korumak isteyen kadınlar için pek çok farklı seçenek bulunuyor. Siz de Hotiç Hakiki Deri Fuşya Kadın Topuklu Bot ile davetlerde göz alıcı bir görünüm yakalayabilirsiniz. Özellikle abiye tulumlarla tercih edebileceğiniz ayakkabılar, ton sür ton kombinler oluşturmayı sevenlerin beğenisini kazanıyor. Kış mevsiminin en sevilen renklerinden olan bordo ile tüm dikkatleri üzerinize çekeceksiniz!

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2. Stiletto için farklı bir yorum: Mio Gusto Josie Burgu Ökçeli Yeşil Kadın Topuklu Stiletto

Soğuk havalarda şıklığından ödün vermek istemeyenlere: Kış aylarında abiye kıyafetlerin altında giyebileceğiniz şık gece ayakkabıları

Klasik topuklu ayakkabılar her sezon öne çıkan parçalar olsa da her model ayakkabıyı her mevsim tercih edebilmek mümkün değil. Öncelikle, kış mevsiminde kullanacağınız ayakkabıların parmak veya topuk dekoltesi olmaması gerekiyor. Bu sebeple klasik stilettolar, genellikle her mevsim tercih edilebilen kurtarıcı parçalardan. Mio Gusto Josie Burgu Ökçeli Yeşil Kadın Topuklu Stiletto, pastel tonu ve şık tasarımıyla kış mevsiminde de abiyelerin altına rahatlıkla giyebileceğiniz modeller arasında yer alır.

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3. Rahatlık ve şıklıkbir arada: Gön Hakiki Deri Sivri Burun Yüksek Kalın Topuklu Kadın Ayakkabı

Soğuk havalarda şıklığından ödün vermek istemeyenlere: Kış aylarında abiye kıyafetlerin altında giyebileceğiniz şık gece ayakkabıları

Nostaljik bir tasarıma sahip olan Gön Hakiki Deri Sivri Burun Yüksek Kalın Topuklu Kadın Ayakkabı, kalın topuklu formu ve göz alıcı rengiyle kıyafetleri oldukça şık bir biçimde tamamlıyor. Uzun abiyelerin altına giyebileceğiniz bir ayakkabı arıyorsanız ürünü mutlaka incelemenizi tavsiye ediyoruz. Kısa topuklu ayakkabılar tercih etmek isteyenler için son derece hoş bir seçim!

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4. Rengârenk seçimler yapmak isteyenlere: LK-HOME Ayak Bileği Botları

Soğuk havalarda şıklığından ödün vermek istemeyenlere: Kış aylarında abiye kıyafetlerin altında giyebileceğiniz şık gece ayakkabıları

Çorap formuyla bileğe yapışan ayakkabılar, son dönemde popülerliğini koruyan modeller arasında. Yaz kış demeden şıklığı ön planda tutan kadınlar için LK-HOME Ayak Bileği Botları, en güzel seçimler arasında yer alıyor. Canlı renkleri seven, sıra dışı olmaktan çekinmeyen kadınlar için tasarlanan ayakkabı, zıt renklerle oluşturulacak bir kombinin tamamlayıcısı olabilir. Dört farklı renk seçeneği bulunan ürün, soğuk havaların yarattığı kasveti ortadan kaldırmanıza yardımcı olacak.

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5. Süet şıklığı: Fast Step Kadın Yüksek Topuk Ayakkabı

Soğuk havalarda şıklığından ödün vermek istemeyenlere: Kış aylarında abiye kıyafetlerin altında giyebileceğiniz şık gece ayakkabıları

Abiye kıyafetlerin altına giyebileceğiniz en şık ayakkabılardan biri de Fast Step Kadın Yüksek Topuk Ayakkabı. Siyah rengi ve süet tasarımı sayesinde ayakkabılar, klasik bir şıklık yaratmak isteyenlerin imdadına koşuyor. Kalın topuk tasarımı sunulan model ile şıklığın yanında konforu da yakalamanız mümkün. Klasik seçimleri seven ve soğuk havalara rağmen şıklığından ödün vermeyenler, ürünü mutlaka incelemeli!

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6. Vintage tarzı sevenlere: İnci Gova Ayakkabı

Soğuk havalarda şıklığından ödün vermek istemeyenlere: Kış aylarında abiye kıyafetlerin altında giyebileceğiniz şık gece ayakkabıları

İnci Gova Ayakkabı, vintage tarza sahip ürünlerden hoşlanan kadınlar için harika bir seçim olabilir. Modelin parlak gümüş rengi ve metal tokası, geçtiğimiz yüzyılın son çeyreğindeki moda anlayışına bir atıfta bulunuyor. Modern seçimleri vintage ürünlerle birleştirmek isteyen moda tutkunları, eklektik bir şıklık yakalamak için ürünü tercih edebilir. Abiye kıyafetlerin altında parlayacak bir gece ayakkabısı arayanlar, ürüne mutlaka bir şans vermeli.

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7. Klasik seçimlerden yana olanlar için: Elit Mst1920C Kadın Stiletto Ten

Soğuk havalarda şıklığından ödün vermek istemeyenlere: Kış aylarında abiye kıyafetlerin altında giyebileceğiniz şık gece ayakkabıları

Klasik modellerin ve renklerin mevsimsiz olduğunu düşünenler, Elit Mst1920C Kadın Stiletto Ten'e hayran kalacak! Abartılı modeller yerine sadeliğin zarafetini arıyorsanız ürünü rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Tamamen yerli üretim olan ayakkabılar, suni deri malzeme kullanılarak üretilmiş ve yedi santimetrelik bir topuğa sahip. Sade şıklığıyla dikkat çeken gece ayakkabısı, abiye elbiselerin altında elegant bir görünüm sağlayacak.

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8. Her mevsim pastel tercih edenlere: NINE WEST Kadın Tatiana

Soğuk havalarda şıklığından ödün vermek istemeyenlere: Kış aylarında abiye kıyafetlerin altında giyebileceğiniz şık gece ayakkabıları

Stilettolar her mevsimin vazgeçilmezi olsa da tasarımlarındaki nüanslar onları bazı mevsimler için daha uygun hâle getiriyor. NINE WEST Kadın Tatiana, dokulu kumaşı ile kış mevsiminin havasına uyum sağlıyor. Yaz kış soft renkler tercih edenler için iyi bir seçim olabilecek ayakkabılar, özellikle düz renklerdeki abilerin altında son derece şık görünebilir. Topuklu ayakkabılar içinde en rahat modelleri tasarlayan markanın bu ürününe siz de mutlaka göz atlamalısınız.

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9. İddialı seçimlerden hoşlananlara: Zhabtuc Kadın yüksek topuklu bilekli bot

Soğuk havalarda şıklığından ödün vermek istemeyenlere: Kış aylarında abiye kıyafetlerin altında giyebileceğiniz şık gece ayakkabıları

İncecik topukları ve parlak malzemesiyle göz alıcı bir görüntüye sahip olan Zhabtuc Kadın yüksek topuklu bilekli bot, kış mevsiminde gerçekleşen davetler için iddialı bir seçim olarak karşınıza çıkıyor. Uzun veya kısa abiyelerle, tulumlarla tercih edilebilecek ayakkabılar, özellikle baştan aşağı siyah kombinler için şık bir seçim olabilir. Model, kış mevsiminin en çok tercih edilen renklerinden olan siyahın yanı sıra kırmızı renk seçeneği de sunuyor.

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10. Şık ve elegant: Love Moschino Kadın

Soğuk havalarda şıklığından ödün vermek istemeyenlere: Kış aylarında abiye kıyafetlerin altında giyebileceğiniz şık gece ayakkabıları

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Dünyaca ünlü Moschino markasının tasarımı olan ürün, klasik stilettoların hoş bir yorumunu sunar. Ayakkabının ön kısmında marka ambleminin bulunduğu toka, modele şıklık kazandırıyor. Ürün, abiye kıyafetlerde dahi küçük dokunuşların yarattığı şıklığı göstermekten hoşlananlar ve stilini kaliteli parçalarla yansıtmak isteyenler için harika bir seçim olabilir. Orta boy topuğu ve rahat kalıbıyla şık bir görünüme sahip olan gece ayakkabısını siz de mutlaka incelemelisiniz.

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