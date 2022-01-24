Ebeveynlerin hayatlarını aşırı derecede kolaylaştıran birbirinden kullanışlı ürünler

Anne baba olmak hayattaki en güzel duygulardan biri. Tabii birçok sorumluluğu da peşi sıra getiren bir değişiklik. Bir insan yetiştirmek söz konusu olduğu için pek çok şeyi aynı anda yapmak ve düşünmek gerekir. Ancak tüm bu koşuşturmacaya yetişmek de oldukça zor. Peki, hayatınızı epey derecede kolaylaştıracak ürünlere ne dersiniz? Duş şapkasından park yataklara, mama önlüklerinden evinizi derli toplu tutacak oyun alanlarına kadar en kullanışlı ürünleri sizler için listeledik. Haydi gelin, vakit kaybetmeden birbirinden kaliteli ürünleri birlikte inceleyelim.

1. Bebeklerin gözlerini koruyan Longyisound Duş Şapkası

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Duş sırasında bebeklerin gözlerine su ve şampuan kaçmasını önleyen Longyisound Duş Şapkası, aynı zamanda saç kesimi sırasında saç kıllarının yüzüne gelmesini de engeller. Su geçirmeyen ürün, yıkanarak kolayca temizlenebilir. 1 ila 12 yaş arasındaki çocukların kullanımı için uygun olan ürün, BPA içermez. Bu sayede bebeğinizin ve çocuğunuzun sağlığına zarar vermez. Polipropilen ve silikondan üretilen duş şapkası, yumuşak dokusu ile duş sırasında bebeğinizin başını rahatsız etmez ve keyifli bir şekilde banyo yapmasını sağlar. Elastik yapısı ile bebeklerin başını tam olarak sarar.

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2. Elbiseleri temiz tutan Mai Perla Mama Önlüğü

Ebeveynlerin en büyük sorunlarından biri, bebeklerin yemek yerken giysilerini sürekli kirletmesi. Sıradaki tavsiyemiz, sizi bu sorundan kurtaracak. Mai Perla Mama Önlüğü, mikrofiber iç katmanı sayesinde sıvı geçirmez. Böylece bebeğiniz yemek yerken üzerini kirletse bile lekelerin giysilere geçmesine izin vermez. %100 pamuklu kumaştan üretilen önlük, yumuşak dokusu ile bebeğinizin teninde tahriş yapmaz. Antibakteriyel özelliğinin yanı sıra zararlı maddeler içermez. Zürafa deseni ile bebeğinizin çok seveceği mama önlüğü, çamaşır makinesinde kolayca temizlenebilir.

3. Keyifli bir uyku için Bagi Dastana

Bebeğinizin uyku kalitesini artıracak Bagi Dastana, portatif yapısı ile ebeveynlerin vazgeçilmezleri arasında yer alır. 9 kg'a kadar taşıma kapasitesine sahip ürün, otomatik sallanma özelliği ile bebeğinizin uykuya dalmasını kolaylaştırır. 5 kademeli sallanma ayarı ile istediğiniz hızda çalıştırabileceğiniz ana kucağı ile USB ve Bluetooth bağlantısı kurabilirsiniz. 10 farklı melodisi ile bebeğinizi rahatlatacak ürün, ekstra dolgulu minderi ile konforlu bir uyku alanı oluşturur. Evde prize takarak kullanabileceğiniz ana kucağı, aynı zamanda pille de çalışır.

4. Konforlu bir kullanım sunan 4KF Bakım Çantası

4KF Bakım Çantası, bebeğinizi dışarıya çıkaracağınız zamanlarda işinizi kolaylaştırır. Alüminyum folyo ile izole edilen 3 adet şişe bölmesi sayesinde sıvıların sıcaklığını korumaya yardım eder. Su geçirmeyen çanta, içindeki eşyaların ıslanmasını önler. Antibakteriyel özelliği sayesinde bebeğinizin ve sizin sağlığınızı korur. Üstelik zararlı kimyasal ve kanserojen madde içermez. Yumuşak kayışı bel ve sırt ağrılarının oluşmasını engeller. Geniş iç haznesi, bebeğinizin eşyaları için gereken alanı sunar. Yıkanması tavsiye edilmeyen ürün, ıslak bezle silinerek kolayca temizlenebilir.

5. Rahat bir emzirme deneyimi için Theraline Emzirme Yastığı

Bebeğinizi emzirmeyi daha konforlu hale getiren Theraline Emzirme Yastığı, hafif eğimli bir şekle sahip. %100 pamuktan üretilen yastık, yumuşak dokusu ile hem sizin hem bebeğinizin teninde hoş bir his uyandırır. Aynı zamanda cilt dostu olduğu için tahrişe neden olmaz. Ürün, dolgulu tasarımı ile bebeğinizin sırt ve boyun kısmına destek vererek emzirme sırasında rahat etmesini sağlar. Uç kısımlarını birleştirerek bebeğiniz için uyku alanı da oluşturabileceğiniz yastığın dolgu kısmını fermuarı sayesinde çıkarabilirsiniz. 60 derecede çamaşır makinesinde yıkayabileceğiniz ürünü düşük sıcaklıkta ütülemeniz tavsiye edilir.

6. Bebeğinizi kolayca taşımanızı sağlayacak Ergobaby Kanguru

Bebeğinizi kalçada, sırtta, göğüste ve öne bakış yönünde olmak üzere 4 farklı şekilde taşımanızı sağlayacak Ergobaby Kanguru, onun için rahat ve konforlu bir alan oluşturur. Bel destekli kalça kemeri, sırtınıza destek olarak bel ağrılarının oluşmasını engeller ve bebeğinizi daha uzun süre taşımanıza imkan tanır. Çapraz takılabilen dolgulu omuz askıları, ekstra rahatlık sağlar. 5,5 ila 20 kilogram arasındaki bebekler ve çocuklar için uygun olan ürün, gizlenebilen kapüşonu ile bebeğinizi güneşten korur. 3D Air Mesh malzemeden üretilen kanguru, nefes aldıran yapısı ile terletme yapmaz. Aynı zamanda optimum sıcaklığı koruyarak özellikle soğuk havalarda bebeğinizin üşümesini önler.

7. Ek gıdaya geçişi kolaylaştıran IKAYAS Kaşık Biberon

IKAYAS Kaşık Biberon, bebeğinizin anne sütünden ek gıdaya geçişini kolaylaştırır. Silikondan üretilen biberon, BPA içermez. İçerisine püre haline getirilmiş yiyecekleri doldurarak bebeğinizin beslenmesi için hazır hale getirebilirsiniz. Sızdırmaz kapağı sayesinde güvenle kullanabileceğiniz biberonla bebeğiniz her seferinde bir lokma yiyebilir. Şişe tasarımlı olduğu için kaşık biberonu doluyken buzdolabında rahatlıkla saklayabilirsiniz. Ürünü kaynar su ile sterilize edebilirsiniz.

8. Eğlenceli yemekler için Been Eggy Mama Sandalyesi

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45 kg'a kadar taşıma kapasitesine sahip Been Eggy Mama Sandalyesi, çocukların rahatça yemek yemesine yardımcı olur. 360 derece dönebilen tepsisi ile bebeğinize ister tepsi üzerinde ister masada yemek yedirebilirsiniz. 5 noktada bulunan emniyet kemer sistemi, yemek yerken bebeğinizi güvende tutar. Ahşap ayaklar, ürünün dengeli bir şekilde kalmasına yardımcı olur ve devrilmesini önler. Boya uygun olarak ayarlanabilen ayak desteği, çocuğunuzun rahatça oturmasını sağlar. Mama sandalyesinin ayak boyunu kısaltarak ürünü çocuk sandalyesi olarak da kullanabilirsiniz.

9. Bebeğinize keyif vadeden Kanz Mila Oyun Parkı

İlave ara kat özelliğiyle bebeklerin gelişimine ayak uyduran Kanz Mila Oyun Parkı, sağlam metal gövdesi sayesinde uzun süreli kullanım sunar. Alt değiştirme ünitesi ile bebeğinizin bezini rahatça deştirmenize imkan tanıyan ürün, eşya saklama cebi ile ekstra alan oluşturur. Ekstra dolgulu şilte sayesinde bebeğinizin kaliteli bir uyku çekmesini sağlar. İki tarafta bulunan ve frenlenebilen tekerler, oyun parkını bir yerden bir yere kolayca taşımanıza imkan verir. Fileli pencereler ise bebeğinizi uyurken ya da oyun oynarken kontrol etmenize yardımcı olur. Oyun kapısı sayesinde bebeğiniz parka kolayca girip çıkabilir.

10. Güvenlik için AGUBUGU BABY Oyun Alanı

Sizin için seçtiğimiz son önerimiz olan AGUBUGU BABY Oyun Alanı, çocuklarınızın evde oyun oynarken güvende olmasını sağlar. 16 mm demir profil iskeletinin üzeri yumuşak kumaş ile kaplandığı için çocuklarınız için güvenli bir alan oluşturur. Yumuşak zemin kısmı, onların düşerek kendini yaralamasının önüne geçer. Fileli yapısı ile kapalı bir alan hissiyatı uyandırmayan oyun alanı, 80 cm yüksekliğinde. Kolayca sökülüp takılabilen ürünü istediğiniz yere götürüp orada kullanabilirsiniz.



