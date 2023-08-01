KADIN

Mynet Soran Anne Platformu

1 Bebeğinizin cinsiyeti nedir?
2 Bebeğinizin yaşını belirtir misiniz?
3 Sizlere hangi konuda yardımcı olmamızı istersiniz?
4 Öğrenmek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. KADIN
    3. GÜZELLİK - MODA
    4. Dans pistinde sizi yarı yolda bırakmayacak 500 TL altı rahat ve şık topuklu ayakkabılar

    Dans pistinde sizi yarı yolda bırakmayacak 500 TL altı rahat ve şık topuklu ayakkabılar

    31.07.2023 17:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Yaz ayları demek düğün ve parti dönemi demek. Hâliyle sadece zarif elbise modelleri değil, zarif topuklu ayakkabılar da radarımıza giriyor. Siz de kıyafetlerinizi tamamlayacak şık, bütçenize uygun ve konforlu topuklu ayakkabılara ihtiyaç duyuyorsanız doğru yerdesiniz. Dans pistinde rahatça hareket etmenizi sağlayacak, kalın topuklu modelleri bir araya getirdik. İşte, karşınızda birbirinden iddialı tarzlarıyla gündüze ve geceye uygun topuklu ayakkabılar!

    Dans pistinde sizi yarı yolda bırakmayacak 500 TL altı rahat ve şık topuklu ayakkabılar

    Tüm sene boyunca hasretle beklenen yaz ayları eğlencenin bitmediği düğün ve parti organizasyonlarının en yoğun olduğu zamanlar. Bu keyifli organizasyonlarda şıklığınızla göz kamaştırmak istiyorsanız kombininizin her detayına dikkat etmelisiniz. Eğer kombinlerinizi taçlandıracak bir topuklu ayakkabıya ihtiyaç duyuyorsanız özellikle kalın topuklu modelleri inceleyebilirsiniz. Böylece dans ederken düşme riski yaşamadan gönlünüzce hareket edebilirsiniz. Peki, 500 TL altı fiyatlarla gönlünüzü fethedecek kalın topuklu modelleri incelemeye ne dersiniz?

    1. Mevsimin yaz olduğunu hissettiren soft renkli bir model: Diardi Kısa Kalın Topuklu Sandalet

    Eğlence sezonu açıldı! Dans pistinde sizi yarı yolda bırakmayacak 500 TL altı rahat ve şık topuklu ayakkabılar

    Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

    Diardi Kısa Kalın Topuklu Sandalet; eşsiz lila rengi, ayağınızı saran burgu bantları ve kare orta boy topuğu ile kıyafetinizi taçlandıracak mükemmel bir seçim. Üstelik modeli sadece şık kombinlerle değil, spor parçaları şıklaştırmak için de kullanabilirsiniz. Bu yazın vazgeçilmez trendi olan model; siyah, beyaz, krem, turuncu ve yeşilden oluşan renk seçenekleri de sunuyor.

    Ürünü İncele

    2. Sıcak havaların ve açık renk kıyafetlerin vazgeçilmezi: DeFacto Kalın Taban Tek Bantlı Suni Deri Topuklu Ayakkabı

    Eğlence sezonu açıldı! Dans pistinde sizi yarı yolda bırakmayacak 500 TL altı rahat ve şık topuklu ayakkabılar

    Yeşilin en güzel tonuna sahip olan DeFacto Kalın Taban Tek Bantlı Suni Deri Topuklu Ayakkabı, tün bakışları üzerinize çekecek! Model, bileklere uzanan bantları ve topuğunun tabana doğru kalınlaşmasıyla çarpıcı bir tarz sunuyor. Modeli ister çok renkli, çiçek desenli ister tek renk elbiselerinizle rahatlıkla kullanabilirsiniz. Yaz boyu her partide giymek isteyeceğiniz modeli kaçırmayın!

    Ürünü İncele

    3. Şık gece elbiselerinin en zarif tamamlayıcısı: Venüs Abiye Topuklu Ayakkabı

    Eğlence sezonu açıldı! Dans pistinde sizi yarı yolda bırakmayacak 500 TL altı rahat ve şık topuklu ayakkabılar

    Şık ve kurtarıcı olmasıyla uzun süre dolabınızda kalacak bir topuklu ayakkabıya hep ihtiyaç vardır. Venüs Abiye Topuklu Ayakkabı, sağlam yapısı ve inci parlaklığındaki görünümüyle özel günler için biçilmiş kaftan. Model, ayağı bilekten saran parıltılı ince bandıyla çok zarif bir duruş sergiliyor. Ayakkabıyı uzun ve renkli elbiseler için tercih edebileceğiniz gibi saten ve yırtmaç detaylı parçalarla da kullanabilirsiniz.

    Ürünü İncele

    4. Çarpıcı elbiselerin tamamlayıcısı olacak: Marcamiss Ayna Rugan Deri Topuklu Ayakkabı

    Eğlence sezonu açıldı! Dans pistinde sizi yarı yolda bırakmayacak 500 TL altı rahat ve şık topuklu ayakkabılar

    Marcamiss Ayna Rugan Deri Topuklu Ayakkabı, sade modeliyle göz kamaştıran elbiselerin tamamlayıcısı olmaya aday. Rugan bakır derinin yarattığı yansımalar hem sıcak hem soğuk renkteki elbiselerde istediğiniz uyumu yakalamanıza yardımcı olacak. Model; düğün, doğum günü ve baby shower gibi özel etkinlik elbiselerinizin vazgeçilmezi olabilir. Güzel bir hafta sonu yemeğini içinde kullanabileceğiniz model sizi bekliyor.

    Ürünü İncele

    5. Cesur ve şık görünümüyle ayaklardaki rahatlığı koruyan bir seçenek: İnci BUSS.Z 1FX Platform Ayakkabı

    Eğlence sezonu açıldı! Dans pistinde sizi yarı yolda bırakmayacak 500 TL altı rahat ve şık topuklu ayakkabılar

    Cesaret isteyen renklerin tamamlayıcısı kahverengi ve deri desenli İnci BUSS.Z 1FX Platform Ayakkabı'yı giymeye kıyamayacaksınız! Modeli boyundan bağlamalı ve pileli uzun düğün elbiselerinize kullanabilirsiniz. Eğer aklınızdan hardal sarısı ve petrol yeşili gibi iddialı renklerde bir elbise geçiyorsa model, feminen tarzıyla sizin için mükemmel bir seçenek. Üstelik klasik siyah veya beyaz elbiselerinize hareketlilik katmada da dolabınızdaki iyi bir alternatif olacak.

    Ürünü İncele

    6. Asil siyah rengiyle kombinlerinizi tamamlayacak: Dagoster Siyah Abiye Topuklu Ayakkabı

    Eğlence sezonu açıldı! Dans pistinde sizi yarı yolda bırakmayacak 500 TL altı rahat ve şık topuklu ayakkabılar

    Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

    Eğer pek çok kombinde kullanabileceğiniz bir model arayışındaysanız siyah renkli seçeneklere göz gezdirebilirsiniz. Dagoster Siyah Abiye Topuklu Ayakkabı, taşlı şık bant detayı, rahatlık sunan orta kalınlıktaki topuğu ve asil siyah rengiyle hemen her kombinde kullanabileceğiniz bir model. Geniş beden skalası sunan ayakkabı, düğün ve parti gibi organizasyonlar için dolabınızın kurtarıcı parçası olacak!

    Ürünü İncele

    7. Her dolabın ihtiyacı klasik ve feminen siyahlar: Walkway Şeffaf Detaylı Topuklu Ayakkabı

    Eğlence sezonu açıldı! Dans pistinde sizi yarı yolda bırakmayacak 500 TL altı rahat ve şık topuklu ayakkabılar

    Walkway Şeffaf Detaylı Topuklu Ayakkabı, farklı ve cesur modeliyle dolabınızda eksikliği hissedilen parçalardan biri olabilir. Siyah klasik bir stiletto gibi görünse de iç yanlarında bulunan şeffaf detayları, farklı tarzını ortaya koyuyor. Ayakkabıyı koyu renk cesur elbiselerden derin yırtmaçlı eteklere, tek renk parçalardan taşlı elbiselere kadar pek çok modelle kullanabilirsiniz. Üstelik ayakkabı, kalitesiyle uzun süre size eşlik edecek.

    Ürünü İncele

    8. Modanın yıldızı gümüş rengi: Ayakkabı Fuarı Elit ThSrc03A Topuklu Ayakkabı

    Eğlence sezonu açıldı! Dans pistinde sizi yarı yolda bırakmayacak 500 TL altı rahat ve şık topuklu ayakkabılar

    Feminen duruşunuzu taçlandıracak, partilerde tüm bakışları üzerinize çekecek gümüş renkli bir modele ne dersiniz?Ayakkabı Fuarı Elit ThSrc03A Topuklu Ayakkabı, yüksek kalın topuğu ve tek bantlı tasarımıyla oldukça estetik bir görünüm sergiliyor. Parlak gümüş rengi ise hemen her kombine rahatlıkla eşlik edebiliyor. Yaz aylarının hareketi parti ve düğün organizasyonları için vazgeçemeyeceğiniz modeli mutlaka inceleyin!

    Ürünü İncele

    9. Kalın topuklu ve konforlu: Taşlı Tek Bant Arkası Açık Topuklu Ayakkabı

    Eğlence sezonu açıldı! Dans pistinde sizi yarı yolda bırakmayacak 500 TL altı rahat ve şık topuklu ayakkabılar

    Topuklu ayakkabı giymeyi seviyor ancak uzun süre kullanamıyorsanız kısa ve kalın topuklu modeller sizin için harika bir seçim olabilir. Nude tonuyla ister parti ve düğünlerde ister ofis ve günlük giyimde tercih edebileceğiniz Taşlı Tek Bant Arkası Açık Topuklu Ayakkabı; kombinlerinizi kusursuz bir şekilde tamamlar. Beyaz ve siyah renk seçenekleri de bulunan modeli incelemeden alacağınız topuklu ayakkabıya karar vermeyin, deriz!

    Ürünü İncele

    10. Parlak küçük taşların dokunuşuyla her dönemin tercihi: Mio Gusto Julia Bordo Taşlı Topuklu Ayakkabı

    Eğlence sezonu açıldı! Dans pistinde sizi yarı yolda bırakmayacak 500 TL altı rahat ve şık topuklu ayakkabılar

    Vintage estetiği ile özel bir parçaya ne dersiniz? Mio Gusto Julia Bordo Taşlı Topuklu Ayakkabı, sağlam derisi ve ince bant detayı ile her döneme uygun klasik bir model. Ayakkabının şıklığını bambaşka bir seviyeye taşıyan küçük tokası ise kombinleri zarif bir şekilde tamamlıyor. Kısa topuklu olduğu için düğün, nişan gibi özel günlerde ayaklarınızı yormaz. Hemen her renkle uyum yakalayan modeli çok seveceksiniz!

    Ürünü İncele

    Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Anahtar Kelimeler:
    topuklu ayakkabı beyaz topuklu ayakkabı kadın topuklu ayakkabı kalın topuklu ayakkabı kırmızı topuklu ayakkabı kısa topuklu ayakkabı siyah topuklu ayakkabı tek bant topuklu ayakkabı topuklu ayakkabı modelleri Göz ayak bilek ilik topuk ayaklar

    İş birliği İçerikleri

    Çocuklarınızın yüzmeden aldığı keyfi artıracak deniz ürünlerini sizin için seçtik

    Çocuklarınızın yüzmeden aldığı keyfi artıracak deniz ürünlerini sizin için seçtik

    Keten eteklerden pamuklu elbiselere... Yazı serin geçirmenizi sağlayacak kıyafetler

    Keten eteklerden pamuklu elbiselere... Yazı serin geçirmenizi sağlayacak kıyafetler

    Zamansız ve modern tasarımıyla stilinizi yükseltecek Only&Sons gömlekte indirim

    Zamansız ve modern tasarımıyla stilinizi yükseltecek Only&Sons gömlekte indirim

    İç giyimde Jack Jones kalitesini hissedin! O sette 893 TL indirim

    İç giyimde Jack Jones kalitesini hissedin! O sette 893 TL indirim

    Lego, Adidas, Camper, Reebok... %40'a varan indirimleri keşfedin

    Lego, Adidas, Camper, Reebok... %40'a varan indirimleri keşfedin

    Şıklığı ve zarafeti bir araya getiren altın kaplama saat modellerini seçtik

    Şıklığı ve zarafeti bir araya getiren altın kaplama saat modellerini seçtik

    Tümünü Gör
    Şıklığı ve zarafeti bir araya getiren altın kaplama saat modellerini seçtik

    Şıklığı ve zarafeti bir araya getiren altın kaplama saat modellerini seçtik

    Superstar mı Stan Smith mi? Adidas'ın efsanevi sneakerlarını karşılaştırdık!

    Superstar mı Stan Smith mi? Adidas'ın efsanevi sneakerlarını karşılaştırdık!

    iPad kadar fonksiyonel olmasına rağmen fiyatı daha uygun tabletler

    iPad kadar fonksiyonel olmasına rağmen fiyatı daha uygun tabletler

    Bronzlaşmak istemeyenler, güneşten korunmanızı sağlayacak ürünler burada!

    Bronzlaşmak istemeyenler, güneşten korunmanızı sağlayacak ürünler burada!

    Hem rahat hissedin hem tarz görünün! Adidas ayakkabıda fırsat

    Hem rahat hissedin hem tarz görünün! Adidas ayakkabıda fırsat

    Yaz diyetini tatlandırmak isteyenler için düşük kalorili tok tutan besinler

    Yaz diyetini tatlandırmak isteyenler için düşük kalorili tok tutan besinler

    Tümünü Gör
    Yaz diyetini tatlandırmak isteyenler için düşük kalorili tok tutan besinler

    Yaz diyetini tatlandırmak isteyenler için düşük kalorili tok tutan besinler

    İster çorbasını yapın ister yemeğini... Sofraların vazgeçilmezi en iyi kırmızı mercimek markaları

    İster çorbasını yapın ister yemeğini... Sofraların vazgeçilmezi en iyi kırmızı mercimek markaları

    Ciltte oluşan çilek görünümü nasıl yok edilir? İşte yanıtı!

    Ciltte oluşan çilek görünümü nasıl yok edilir? İşte yanıtı!

    Stresi azaltıyor, bağışıklığı güçlendiriyor! Faydası saymakla bitmiyor...

    Stresi azaltıyor, bağışıklığı güçlendiriyor! Faydası saymakla bitmiyor...

    Yaptığınız yemeğin lezzetini katlayacak en lezzetli nohut markaları

    Yaptığınız yemeğin lezzetini katlayacak en lezzetli nohut markaları

    Hafif, rahat, dayanıklı... Crocs terlikteki indirimi kaçırmayın

    Hafif, rahat, dayanıklı... Crocs terlikteki indirimi kaçırmayın

    Tümünü Gör

    Benzer Moda İçerikleri

    Keten eteklerden pamuklu elbiselere... Yazı serin geçirmenizi sağlayacak kıyafetler

    Keten eteklerden pamuklu elbiselere... Yazı serin geçirmenizi sağlayacak kıyafetler

    Superstar mı Stan Smith mi? Adidas'ın efsanevi sneakerlarını karşılaştırdık!

    Superstar mı Stan Smith mi? Adidas'ın efsanevi sneakerlarını karşılaştırdık!

    Şıklığı ve zarafeti bir araya getiren altın kaplama saat modellerini seçtik

    Şıklığı ve zarafeti bir araya getiren altın kaplama saat modellerini seçtik

    Barbie makyaj trendiyle güzelliğinize güzellik katın!

    Barbie makyaj trendiyle güzelliğinize güzellik katın!

    Herkesin gözü kolunuzdaki saatte kalacak!

    Herkesin gözü kolunuzdaki saatte kalacak!

    Plajın en havalısı siz olun! Hem rahat hem şık parçaları keşfedin

    Plajın en havalısı siz olun! Hem rahat hem şık parçaları keşfedin

    Tümünü Gör

    Diğer Haberler

    Keten eteklerden pamuklu elbiselere yaz aylarında sizi serin tutacak parçalar

    Keten eteklerden pamuklu elbiselere... Yazı serin geçirmenizi sağlayacak kıyafetler

    Pürüzsüz bacaklara kavuşmanın sırları! Çilek/Tavuk derisi bacak görünümüne veda edin

    Pürüzsüz bacaklara kavuşmanın en etkili yöntemleri!

    Güzellik ve kişisel bakımın “en iyileri” 9. Watsons Güzellik ve Kişisel Bakım Ödülleri’nde sahiplerini buldu

    Güzellik ve kişisel bakımın “en iyileri” 9. Watsons Güzellik ve Kişisel Bakım Ödülleri’nde sahiplerini buldu

    Victoria's Secret modeli Karlie Kloss güzellik sırrını açıkladı! Her sabah 20 saniye boyunca bu işlemi yapıyormuş

    Victoria's Secret modeli güzellik sırrını açıkladı! 20 saniye boyunca...

    Sadece 2 malzeme ile koltuk altı kararmanızdan kurtulun! Koltuk altı kararmasına doğal çözüm

    Sadece 2 malzeme ile koltuk altı kararmanızdan kurtulun!

    Barbie makyaj trendini yakalamak isteyenler buraya! İşte ihtiyacınız olan ürünler

    Barbie makyaj trendiyle güzelliğinize güzellik katın!

    Geri Dön

    En Çok Aranan Haberler

    Uygulamada Aç
    Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.