Dans pistinde sizi yarı yolda bırakmayacak 500 TL altı rahat ve şık topuklu ayakkabılar

Tüm sene boyunca hasretle beklenen yaz ayları eğlencenin bitmediği düğün ve parti organizasyonlarının en yoğun olduğu zamanlar. Bu keyifli organizasyonlarda şıklığınızla göz kamaştırmak istiyorsanız kombininizin her detayına dikkat etmelisiniz. Eğer kombinlerinizi taçlandıracak bir topuklu ayakkabıya ihtiyaç duyuyorsanız özellikle kalın topuklu modelleri inceleyebilirsiniz. Böylece dans ederken düşme riski yaşamadan gönlünüzce hareket edebilirsiniz. Peki, 500 TL altı fiyatlarla gönlünüzü fethedecek kalın topuklu modelleri incelemeye ne dersiniz?

1. Mevsimin yaz olduğunu hissettiren soft renkli bir model: Diardi Kısa Kalın Topuklu Sandalet

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Diardi Kısa Kalın Topuklu Sandalet; eşsiz lila rengi, ayağınızı saran burgu bantları ve kare orta boy topuğu ile kıyafetinizi taçlandıracak mükemmel bir seçim. Üstelik modeli sadece şık kombinlerle değil, spor parçaları şıklaştırmak için de kullanabilirsiniz. Bu yazın vazgeçilmez trendi olan model; siyah, beyaz, krem, turuncu ve yeşilden oluşan renk seçenekleri de sunuyor.

2. Sıcak havaların ve açık renk kıyafetlerin vazgeçilmezi: DeFacto Kalın Taban Tek Bantlı Suni Deri Topuklu Ayakkabı

Yeşilin en güzel tonuna sahip olan DeFacto Kalın Taban Tek Bantlı Suni Deri Topuklu Ayakkabı, tün bakışları üzerinize çekecek! Model, bileklere uzanan bantları ve topuğunun tabana doğru kalınlaşmasıyla çarpıcı bir tarz sunuyor. Modeli ister çok renkli, çiçek desenli ister tek renk elbiselerinizle rahatlıkla kullanabilirsiniz. Yaz boyu her partide giymek isteyeceğiniz modeli kaçırmayın!

3. Şık gece elbiselerinin en zarif tamamlayıcısı: Venüs Abiye Topuklu Ayakkabı

Şık ve kurtarıcı olmasıyla uzun süre dolabınızda kalacak bir topuklu ayakkabıya hep ihtiyaç vardır. Venüs Abiye Topuklu Ayakkabı, sağlam yapısı ve inci parlaklığındaki görünümüyle özel günler için biçilmiş kaftan. Model, ayağı bilekten saran parıltılı ince bandıyla çok zarif bir duruş sergiliyor. Ayakkabıyı uzun ve renkli elbiseler için tercih edebileceğiniz gibi saten ve yırtmaç detaylı parçalarla da kullanabilirsiniz.

4. Çarpıcı elbiselerin tamamlayıcısı olacak: Marcamiss Ayna Rugan Deri Topuklu Ayakkabı

Marcamiss Ayna Rugan Deri Topuklu Ayakkabı, sade modeliyle göz kamaştıran elbiselerin tamamlayıcısı olmaya aday. Rugan bakır derinin yarattığı yansımalar hem sıcak hem soğuk renkteki elbiselerde istediğiniz uyumu yakalamanıza yardımcı olacak. Model; düğün, doğum günü ve baby shower gibi özel etkinlik elbiselerinizin vazgeçilmezi olabilir. Güzel bir hafta sonu yemeğini içinde kullanabileceğiniz model sizi bekliyor.

5. Cesur ve şık görünümüyle ayaklardaki rahatlığı koruyan bir seçenek: İnci BUSS.Z 1FX Platform Ayakkabı

Cesaret isteyen renklerin tamamlayıcısı kahverengi ve deri desenli İnci BUSS.Z 1FX Platform Ayakkabı'yı giymeye kıyamayacaksınız! Modeli boyundan bağlamalı ve pileli uzun düğün elbiselerinize kullanabilirsiniz. Eğer aklınızdan hardal sarısı ve petrol yeşili gibi iddialı renklerde bir elbise geçiyorsa model, feminen tarzıyla sizin için mükemmel bir seçenek. Üstelik klasik siyah veya beyaz elbiselerinize hareketlilik katmada da dolabınızdaki iyi bir alternatif olacak.

6. Asil siyah rengiyle kombinlerinizi tamamlayacak: Dagoster Siyah Abiye Topuklu Ayakkabı

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Eğer pek çok kombinde kullanabileceğiniz bir model arayışındaysanız siyah renkli seçeneklere göz gezdirebilirsiniz. Dagoster Siyah Abiye Topuklu Ayakkabı, taşlı şık bant detayı, rahatlık sunan orta kalınlıktaki topuğu ve asil siyah rengiyle hemen her kombinde kullanabileceğiniz bir model. Geniş beden skalası sunan ayakkabı, düğün ve parti gibi organizasyonlar için dolabınızın kurtarıcı parçası olacak!

7. Her dolabın ihtiyacı klasik ve feminen siyahlar: Walkway Şeffaf Detaylı Topuklu Ayakkabı

Walkway Şeffaf Detaylı Topuklu Ayakkabı, farklı ve cesur modeliyle dolabınızda eksikliği hissedilen parçalardan biri olabilir. Siyah klasik bir stiletto gibi görünse de iç yanlarında bulunan şeffaf detayları, farklı tarzını ortaya koyuyor. Ayakkabıyı koyu renk cesur elbiselerden derin yırtmaçlı eteklere, tek renk parçalardan taşlı elbiselere kadar pek çok modelle kullanabilirsiniz. Üstelik ayakkabı, kalitesiyle uzun süre size eşlik edecek.

8. Modanın yıldızı gümüş rengi: Ayakkabı Fuarı Elit ThSrc03A Topuklu Ayakkabı

Feminen duruşunuzu taçlandıracak, partilerde tüm bakışları üzerinize çekecek gümüş renkli bir modele ne dersiniz?Ayakkabı Fuarı Elit ThSrc03A Topuklu Ayakkabı, yüksek kalın topuğu ve tek bantlı tasarımıyla oldukça estetik bir görünüm sergiliyor. Parlak gümüş rengi ise hemen her kombine rahatlıkla eşlik edebiliyor. Yaz aylarının hareketi parti ve düğün organizasyonları için vazgeçemeyeceğiniz modeli mutlaka inceleyin!

9. Kalın topuklu ve konforlu: Taşlı Tek Bant Arkası Açık Topuklu Ayakkabı

Topuklu ayakkabı giymeyi seviyor ancak uzun süre kullanamıyorsanız kısa ve kalın topuklu modeller sizin için harika bir seçim olabilir. Nude tonuyla ister parti ve düğünlerde ister ofis ve günlük giyimde tercih edebileceğiniz Taşlı Tek Bant Arkası Açık Topuklu Ayakkabı; kombinlerinizi kusursuz bir şekilde tamamlar. Beyaz ve siyah renk seçenekleri de bulunan modeli incelemeden alacağınız topuklu ayakkabıya karar vermeyin, deriz!

10. Parlak küçük taşların dokunuşuyla her dönemin tercihi: Mio Gusto Julia Bordo Taşlı Topuklu Ayakkabı

Vintage estetiği ile özel bir parçaya ne dersiniz? Mio Gusto Julia Bordo Taşlı Topuklu Ayakkabı, sağlam derisi ve ince bant detayı ile her döneme uygun klasik bir model. Ayakkabının şıklığını bambaşka bir seviyeye taşıyan küçük tokası ise kombinleri zarif bir şekilde tamamlıyor. Kısa topuklu olduğu için düğün, nişan gibi özel günlerde ayaklarınızı yormaz. Hemen her renkle uyum yakalayan modeli çok seveceksiniz!

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