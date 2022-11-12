‘Ekrem İmamoğlu istenmeyen rakip’ İYİ Partili isimden dikkat çeken çıkış!

Türkiye seçim sürecine girmeye hızla devam ederken Cumhurbaşkanlığı adayları arasında ismi sürekli gündeme gelen Ekrem İmamoğlu hakkında dikkat çeken bir çıkış daha geldi. İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun çok yüksek bir performansı olduğunu belirterek iktidar tarafından istenmeyen aday olduğunu söyledi.

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, gazeteci Nevşin Mengü'nün YouTube kanalına konuk oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında YSK üyeleri hakkında açılan davaya işaret eden Mengü, "Cumhur İttifakı İmamoğlu'nun aday olmasını istemiyor mu?" sorusunu yöneltti. Kavuncu, İmamoğlu'nun adının adaylık için geçtiğini ve bunun da son derece doğal olduğunu belirterek İstanbul seçimlerinde iyi bir performans sergilediğini kaydetti.

Ankara ve İstanbul’daki seçimler kıyaslandığında İmamoğlu’nun iktidar tarafından 'istenmeyen rakip' olarak öne çıktığını belirten Kavuncu, şunları söyledi:

“İstanbul gibi çok önemli bir kentte belediye başkanlığı yarışı oldu. Kampanya açısından çok yüksek bir performansı var sayın İmamoğlu’nun. Yarıştığı kişi AKP için de çok güçlü bir isimdi ki cumhurbaşkanı da devreye girdi. Ankara’daki belediye seçimleriyle bunu kıyasladığınızda İstanbul’daki çok daha yoğun. İmamoğlu, hem enerjisi hem performansıyla elbette istenmeyen bir rakip olabilir.”

Kavuncu, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a 'Aday olursanız size destek veririz' dediği iddiasıyla ilgili soruya, “Bize aleni şekilde yansıyan bir şey yok. Ben de basından öğrendim” yanıtını verdi.



