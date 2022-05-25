HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ekrem İmamoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’nun çağrısına yanıt

Ekrem İmamoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’nun çağrısına yanıt

25.05.2022 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu’nun öğrenci yurtları ile ilgili yaptığı çağrıya yanıt vererek ‘Dün akşamki çağrınızı duyduk Sayın Genel Başkanım’ ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu dün akşamki konuşmasında TÜRGEV ve Ensar Vakfı yurtlarında kalan öğrencileri kast ederek belediyelere ‘sahip çıkın’ mesajı vermişti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün akşam 22.00’de yayınladığı videoda TÜRGEV ve Ensar Vakfı’nın yurtlarında kalan öğrenciler için kendi belediyelerine çağrıda bulunarak ‘Halkın belediyelerine sesleniyorum. Bu derneklerden kurtulmak isteyen evlatlarımıza sahip çıkın. Yurtlarınıza alın. Onlar masum, onlar suçsuz’ ifadelerini kullanmıştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu saat 22.00'yi işaret etmişti! Sosyal medyadan paylaştı: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu saat 22.00'yi işaret etmişti! Sosyal medyadan paylaştı: "Geliyor mutlu, huzurlu günler..."

Kılıçdaroğlu’nun bu çağrısı üzerine ilk yanıt İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan geldi. İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ‘Dün akşamki çağrınızı duyduk Sayın Genel Başkanım’ diyerek şu ifadeleri kullandı:

“İBB tarihinde ilk kez geçen yıl 3 öğrenci yurdu açtık. Başka dernek ve vakıflara verilmek üzere inşaatı devam eden yurtları İBB’ye kazandırdık. 2022’de 2 bin, 2023’te 5 bin kişilik yurt kapasitesine ulaşacağız.

İBB olarak sadece 3 yılda 115 binden fazla öğrencimize 3200 TL öğrenci yardımı sağladık. Hedef koyduğumuz yıllık 75 bin burs hedefine, gelecek eğitim öğretim yılında ulaşıyoruz.”

Screenshot_9

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Instagram feedback required hatası nedir?Instagram feedback required hatası nedir?
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu saat 22.00'yi işaret etmişti! Sosyal medyadan paylaştı: "Geliyor mutlu, huzurlu günler..."CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu saat 22.00'yi işaret etmişti! Sosyal medyadan paylaştı: "Geliyor mutlu, huzurlu günler..."
Erdoğan sinyalini vermişti! İşte sebebi: ABD ve Rusya sözünü tutmadıErdoğan sinyalini vermişti! İşte sebebi: ABD ve Rusya sözünü tutmadı
Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cinsiyet değiştirmişti! Son hali olay oldu

Cinsiyet değiştirmişti! Son hali olay oldu

Survivor'da sürpriz veda! İddialı yarışmacının Dominik macerası sona erdi

Survivor'da sürpriz veda! İddialı yarışmacının Dominik macerası sona erdi

Cüneyt Özdemir'den, Kılıçdaroğlu'nun iddiaları sonrası tepki

Cüneyt Özdemir'den, Kılıçdaroğlu'nun iddiaları sonrası tepki

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu saat 22.00'yi işaret etmişti! Sosyal medyadan paylaştı: "Geliyor mutlu, huzurlu günler..."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu saat 22.00'yi işaret etmişti! Sosyal medyadan paylaştı: "Geliyor mutlu, huzurlu günler..."

Rozetini Akşener taktı! Yeniden İYİ Parti'ye katıldı

Rozetini Akşener taktı! Yeniden İYİ Parti'ye katıldı

Gelen bir telefonla hayatının şokunu yaşadı!

Gelen bir telefonla hayatının şokunu yaşadı!

İlginizi Çekebilir

Durduğu her saniye bakteri üretiyor: Bile isteye zehir yemeyin

Durduğu her saniye bakteri üretiyor: Bile isteye zehir yemeyin

''Çirkin bir kadın olacaksın!'' diyen babasıyla tekrar buluştu

''Çirkin bir kadın olacaksın!'' diyen babasıyla tekrar buluştu

2022 modasının gözdesi en iyi bralet markaları ve modelleri

2022 modasının gözdesi en iyi bralet markaları ve modelleri

Gizlice infaz ediyorlar! Ölüm otobüsünden zehirli iğnelere...

Gizlice infaz ediyorlar! Ölüm otobüsünden zehirli iğnelere...

Kadınlara öyle bir yararı var ki: Cinsel isteksizliği...

Kadınlara öyle bir yararı var ki: Cinsel isteksizliği...

Ses donanımıyla keyifli anlar yaşatan kablosuz kulaklıklar

Ses donanımıyla keyifli anlar yaşatan kablosuz kulaklıklar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.