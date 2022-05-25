Ekrem İmamoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’nun çağrısına yanıt

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün akşam 22.00’de yayınladığı videoda TÜRGEV ve Ensar Vakfı’nın yurtlarında kalan öğrenciler için kendi belediyelerine çağrıda bulunarak ‘Halkın belediyelerine sesleniyorum. Bu derneklerden kurtulmak isteyen evlatlarımıza sahip çıkın. Yurtlarınıza alın. Onlar masum, onlar suçsuz’ ifadelerini kullanmıştı.

Kılıçdaroğlu’nun bu çağrısı üzerine ilk yanıt İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan geldi. İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ‘Dün akşamki çağrınızı duyduk Sayın Genel Başkanım’ diyerek şu ifadeleri kullandı:

“İBB tarihinde ilk kez geçen yıl 3 öğrenci yurdu açtık. Başka dernek ve vakıflara verilmek üzere inşaatı devam eden yurtları İBB’ye kazandırdık. 2022’de 2 bin, 2023’te 5 bin kişilik yurt kapasitesine ulaşacağız.

İBB olarak sadece 3 yılda 115 binden fazla öğrencimize 3200 TL öğrenci yardımı sağladık. Hedef koyduğumuz yıllık 75 bin burs hedefine, gelecek eğitim öğretim yılında ulaşıyoruz.”





