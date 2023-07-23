HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Elon Musk duyurdu: Twitter'ın logosu değişecek! "Yavaş yavaş tüm kuşlara veda ediyoruz"

Elon Musk duyurdu: Twitter'ın logosu değişecek! "Yavaş yavaş tüm kuşlara veda ediyoruz"

23.07.2023 20:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Twitter'ı geçtiğimiz yılın ekim ayında satın alan ve radikal değişikliklere imza atan Elon Musk, bu kez de Twitter'ın logosunu değiştirecek. Öte yandan Musk, bu yılın başında, Twitter'ın logosunu kısa bir süreliğine, kripto para birimi Dogecoin'in köpek logosuyla değiştirmişti. İşte haberin detayları...

Elon Musk duyurdu: Twitter'ın logosu değişecek! "Yavaş yavaş tüm kuşlara veda ediyoruz"

Twitter'ın CEO'su Elon Musk, sosyal medya platformunun klasik "kuş" logosunu "X" harfi ile değiştireceğini duyurdu.

Musk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yakında Twitter markasına ve yavaş yavaş tüm kuşlara veda ediyoruz." ifadesini kullandı.

"YARIN TÜM DÜNYADA YAYINA GEÇERİZ"

Başka bir paylaşımında, Twitter için kullanılacak yeni logonun görseline de yer veren Musk, "Bu gece iyi bir X logosu paylaşılırsa, yarın tüm dünyada yayına geçeriz. Bu X gibi." sözlerini sarf etti.

D

SpaceX ve Tesla'nın da sahibi olan Musk, Twitter'ı ekim ayında satın almış ve o tarihten itibaren radikal değişikliklere gitmişti.

Elon Musk, bu yılın başında, Twitter'ın logosunu kısa bir süreliğine, kripto para birimi Dogecoin'in köpek logosuyla değiştirmişti. (AA)

İlginizi Çekebilir

Elon Musk durmuyor! Twitter'da bir sınırlama daha

Elon Musk durmuyor! Twitter'da bir sınırlama daha

 Twitter'da yeni dönem! Musk duyurdu

Twitter'da yeni dönem! Musk duyurdu

 Twitter'da neler oluyor?

Twitter'da neler oluyor?

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Balık hırsızlarına suçüstü! 1,5 milyon liralık vurgun yapmışlardı...Balık hırsızlarına suçüstü! 1,5 milyon liralık vurgun yapmışlardı...
Köylüler isyan etti, yolu kapattı! "Duş almak için akrabalarımıza gidiyoruz"Köylüler isyan etti, yolu kapattı! "Duş almak için akrabalarımıza gidiyoruz"
Eviyle birlikte 90 bin lira nakit parası ve 5 ton buğdayı kül oldu!Eviyle birlikte 90 bin lira nakit parası ve 5 ton buğdayı kül oldu!
Anahtar Kelimeler:
Elon Musk Twitter logo

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Skandalın böylesi! Herkesin gözü önünde 15 yaşındaki kıza tecavüz etti

Skandalın böylesi! Herkesin gözü önünde 15 yaşındaki kıza tecavüz etti

Boyner, Altınyıldız, Dagi, Superstep... Sezonun en trend parçalarında %60'a varan indirim

Boyner, Altınyıldız, Dagi, Superstep... Sezonun en trend parçalarında %60'a varan indirim

Böyle sanat görülmedi! Sarkan derisini öyle bir hale getirdi ki...

Böyle sanat görülmedi! Sarkan derisini öyle bir hale getirdi ki...

Öğretmen ve 16 yaşındaki öğrencisinin yasak aşkı ortaya çıktı

Öğretmen ve 16 yaşındaki öğrencisinin yasak aşkı ortaya çıktı

Ayaklarınızın aradığı rahatlık onda! Puma ayakkabıda 650 TL üzeri indirim

Ayaklarınızın aradığı rahatlık onda! Puma ayakkabıda 650 TL üzeri indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.