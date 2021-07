Elon Musk'tan itiraf: Bu kadar zor olmasını beklemiyordum!

Tesla'nın tam otonom sürüş sistemi (Full Self-Driving) halihazırda beta sürecinde ve birçok sürücü tarafından test ediliyor. Elon Musk ise Full Self-Driving'in (FSD) beta yazılım güncellemelerini yakında yayınlama sözü veriyordu. Musk güncelleme için tekrarlanan vaatlerde bulunuyordu ancak yazılım bir türlü gelmedi. Bir Tesla sürücüsü ise Elon Musk'a tweet atarak bu durumu açıklığa kavuşturmak istedi.

Tesla sürücüsü Elon Musk'a tweet attı ve FSD'nin yeni beta sürümünün iki haftaya kadar geleceğine yönelik verilen son vaadi arabasının adını "iki hafta" olarak değiştirerek ti'ye aldı.

Elon Musk ise sürücünün tweet'ine yanıt verdi ve "Haha FSD 9 beta yakında geliyor, yemin ederim" yazdı. Daha sonra ise Elon Musk'tan tam otonom sürüş hakkında itiraf geldi.

Haha, FSD 9 beta is shipping soon, I swear!



Generalized self-driving is a hard problem, as it requires solving a large part of real-world AI. Didn’t expect it to be so hard, but the difficulty is obvious in retrospect.



Nothing has more degrees of freedom than reality.