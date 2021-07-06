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Elon Musk'tan itiraf: Bu kadar zor olmasını beklemiyordum!

06.07.2021 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tesla CEO'su Elon Musk, şirketin tam otonom sürüş sistemini tanımlayan Full Self-Driving (FSD) sistemi için önemli bir itirafta bulundu. Musk bir tweet'inde, otonom sürüşün başlangıçta düşündüğünden daha zor bir sorun olduğunu itiraf ederek, "Bu kadar zor olmasını beklemiyordum" dedi.

Elon Musk'tan itiraf: Bu kadar zor olmasını beklemiyordum!

Tesla'nın tam otonom sürüş sistemi (Full Self-Driving) halihazırda beta sürecinde ve birçok sürücü tarafından test ediliyor. Elon Musk ise Full Self-Driving'in (FSD) beta yazılım güncellemelerini yakında yayınlama sözü veriyordu. Musk güncelleme için tekrarlanan vaatlerde bulunuyordu ancak yazılım bir türlü gelmedi. Bir Tesla sürücüsü ise Elon Musk'a tweet atarak bu durumu açıklığa kavuşturmak istedi.

YAZILIM GÜNCELLEMESİ İÇİN ELON MUSK'A TWEET ATTI

Tesla sürücüsü Elon Musk'a tweet attı ve FSD'nin yeni beta sürümünün iki haftaya kadar geleceğine yönelik verilen son vaadi arabasının adını "iki hafta" olarak değiştirerek ti'ye aldı.

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Elon Musk ise sürücünün tweet'ine yanıt verdi ve "Haha FSD 9 beta yakında geliyor, yemin ederim" yazdı. Daha sonra ise Elon Musk'tan tam otonom sürüş hakkında itiraf geldi.

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"BU KADAR ZOR OLMASINI BEKLEMİYORDUM"

Musk, genel tam otonom sürüşün zor bir sorun olduğunu söyledi ve bunun bu kadar zor olmasını beklemediğini itiraf etti. Ünlü milyarder ayrıca "Ancak geçmişe bakıldığında zorluk açıkça görülüyor." ifadelerini de kullandı.

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Elon Musk
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