Elon Musk'tan Starlink desteği! Ukrayna'nın talebini cevapsız bırakmadı, aktive edildi

Amerikan uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX'in kurucusu Elon Musk, uydu internet sistemi projesi Starlink ile konuşulmaya devam ederken, Ukrayna'dan dikkat çekici bir talep geldi.

Ukrayna Dijital Dönüşüm Bakanı Mihaylo Fedorov, resmi Twitter hesabından Musk'ı etiketleyerek bir paylaşımda bulundu.

"RUSYA UKRAYNA'YI İŞGAL ETMEYE ÇALIŞIYOR"

Fedorov paylaşımında, "Siz Mars'ı kolonize etmeye çalışırken, Rusya Ukrayna'yı işgal etmeye çalışıyor! Roketleriniz uzaydan başarılı bir şekilde dünyaya inerken, Rus roketleri Ukraynalı sivil halkın üzerine iniyor! Sizden Starlink istasyonlarınızı Ukrayna'ya sağlamanızı ve aklı başında Rusları ayağa kaldırmanızı talep ediyoruz." ifadesini kullandı.

ELON MUSK, ÇAĞRIYA KAYITSIZ KALAMADI

Musk ise Fedorov'un paylaşımına verdiği yanıtta, "Starlink hizmeti şu anda Ukrayna'da aktif. Daha çok terminal de yolda." yanıtını verdi.

Elon Musk'ın kurucusu olduğu SpaceX, Starlink uydularıyla dünya yörüngesinde 12 bin uyduluk ağ kurmayı planlıyor. Projenin 2027'de tamamlanması hedefleniyor. (AA)

