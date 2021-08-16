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Elon Musk umut verdi! 2024’ten önce hazır olabilir

16.08.2021 10:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

SpaceX'in kurucusu Elon Musk, Ay aracı hakkında Twitter'dan önemli bir bilgi verdi. Musk'a göre SpaceX'in yapımını üstlendiği, NASA'nın Artemis görevinde kullanılacak Ay'a iniş aracı 2024'ten önce hazır olabilir.

Elon Musk umut verdi! 2024’ten önce hazır olabilir

NASA ve SpaceX'in arasında Ay konusunda önemli bir anlaşma mevcut. Çünkü NASA, Ay'a tekrar gidebilmek adına SpaceX'e 2.89 milyar dolarlık dev bir ihale vermiş durumda. Elon Musk'ın kurucusu olduğu SpaceX ise var gücüyle çalışıyor ve Artemis görevi kapsamında insanları tekrar Ay'a taşıyacak uzay aracının yapımını üstleniyor. SpaceX’in aracı 2024 yılına kadar tamamlayacağı belirtiliyor. Ancak Elon Musk'ın açıklaması aracın daha da erken tamamlanabileceği konusunda umut verdi.

ELON MUSK'TAN AY ARACI AÇIKLAMASI

Bir Twitter kullanıcısı, Elon Musk'a aracın 2024'te Ay'a insan indirmeye hazır olmasını bekleyip beklemediğini sordu. Elon Musk ise bu soruya "muhtemelen daha erken" diyerek yanıt verdi.

Elon Musk tweet

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Yani Ay'a tekrar insanlar taşıyacak uzay aracı 2024'ten önce hazır olabilir. Ancak ünlü milyarderin söylediklerinin oldukça iddialı olduğunu da belirtmek gerek.

SPACEX UZAY GİYSİSİ İÇİN DE HAZIR

Geçtiğimiz hafta NASA'nın uzay giysisi geliştirme programının gerisinde kaldığı ve 2025 yılına kadar hazır olamayabilecekleri ortaya çıkmıştı. Elon Musk ise gerekirse SpaceX'in bunu yapabileceğini söylemişti.

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Görünüşe bakılırsa Elon Musk ve SpaceX, Ay yolculuğu için fazlasıyla heyecanlı.

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Elon Musk
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