En çok yapılan estetiklerden biri: Meme büyütme ameliyatı! Daha büyük göğüs isteyen kadınlar...

Hastanın beklentisi, vücut orantıları tıbbi ölçülerle beraber kombine edilir. Hastaya hangi boyutta protez koyulacağına karar verilir.

Bazı hastalar her ölçüdeki protezin her hastaya olabileceğini düşünmektedir. Bunların çeşit çeşit boyutları ve çeşit çeşit ölçüleri vardır. Ama herkesin boyu ve göğüs kafesinin çapına göre değişen protez belirleme ölçüsü vardır. Bu yüzden herkese her protez yerleştirilmez.

MEME BÜYÜTME AMELİYATI NASIL YAPILIR?

Meme büyütme ameliyatları, koltukaltından, meme ucundan ve meme altından yapılabilir. Ayrıca plana göre de teknikler mevcuttur. Kas altı, kas üstü gibi tekniklerdir.

Bir diğer protezin şekline göre uygulanan tekniklerdir. Damla protez, yuvarlak protez, yuvarlak ve yüksek profilli protezler şeklinde meme büyütme ameliyatının birçok tekniği vardır. Bu teknikler hastanın beklentisine ve vücuduna göre yapılmaktadır.

MEME BÜYÜTMEDE KULLANILAN PROTEZİN BÜYÜKLÜĞÜNE NASIL KARAR VERİLİR?

Meme büyütme ameliyatında, protezin büyüklüğüne birçok yöntemle karar verilmektedir.

Bunlardan bir kaçı bilgisayar programı olmaktadır. Fakat hasta kendi üzerinde denendiği zaman ikna olmaktadır.