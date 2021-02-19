En çok yapılan estetiklerden biri: Meme büyütme ameliyatı! Daha büyük göğüs isteyen kadınlar...

Meme büyütme, aynı zamanda büyütme mamoplastisi olarak da bilinir. Göğüs boyutunu büyütmek için yapılan ameliyattır. Göğüs implantlarının meme dokusu veya göğüs kasları altına yerleştirilmesini içerir. Bazı kadınlar için meme büyütme, daha güvenli hissetmenin bir yoludur. Göğüs büyütmeyi düşünüyorsanız, bir plastik cerrahla konuşun. Olası riskler, komplikasyonlar ve ameliyat sonrası nasıl hareket edeceğinizi mutlaka bilin. MEME BÜYÜTME AMELİYATI KİMLERE YAPILIR? Estetik cerrahide en sık yapılan ameliyatlar burun ameliyatı ve meme büyütme ameliyatıdır. Meme büyütme ameliyatı, göğüs dokusu yeterince gelişmemiş, doğumdan sonra göğüs dokusunun içi boşalmış veya asimetrik memeye sahip kişilere yapılan ameliyatlardan bir tanesidir. Günümüzde meme büyütme ameliyatlarıyla ilgili çok fazla teknik vardır. Yağ enjeksiyonu, vücut dolguları, meme silikon gibi birçok yöntem meme büyütme ameliyatında kullanılır. Bunlardan en çok tercih edileni silikon adı verilen meme büyütme ameliyatıdır. MEME BÜYÜTME AMELİYATI ÖNCESİ YAPILMASI GEREKENLER NELERDİR? Meme büyütme ameliyatı öncesinde meme ultrasonu istenmektedir. Bu ultrasonun sonucunun normal çıkmasıyla ameliyat planlanır.

Hastanın beklentisi, vücut orantıları tıbbi ölçülerle beraber kombine edilir. Hastaya hangi boyutta protez koyulacağına karar verilir. Bazı hastalar her ölçüdeki protezin her hastaya olabileceğini düşünmektedir. Bunların çeşit çeşit boyutları ve çeşit çeşit ölçüleri vardır. Ama herkesin boyu ve göğüs kafesinin çapına göre değişen protez belirleme ölçüsü vardır. Bu yüzden herkese her protez yerleştirilmez. MEME BÜYÜTME AMELİYATI NASIL YAPILIR? Meme büyütme ameliyatları, koltukaltından, meme ucundan ve meme altından yapılabilir. Ayrıca plana göre de teknikler mevcuttur. Kas altı, kas üstü gibi tekniklerdir. Bir diğer protezin şekline göre uygulanan tekniklerdir. Damla protez, yuvarlak protez, yuvarlak ve yüksek profilli protezler şeklinde meme büyütme ameliyatının birçok tekniği vardır. Bu teknikler hastanın beklentisine ve vücuduna göre yapılmaktadır. MEME BÜYÜTMEDE KULLANILAN PROTEZİN BÜYÜKLÜĞÜNE NASIL KARAR VERİLİR? Meme büyütme ameliyatında, protezin büyüklüğüne birçok yöntemle karar verilmektedir. Bunlardan bir kaçı bilgisayar programı olmaktadır. Fakat hasta kendi üzerinde denendiği zaman ikna olmaktadır.

Hastaya özel bir sutyen giydirilir. Konulabilecek protezlerin boyutlarında denemeler yapılır. Hasta ayna karşısında üzerine giydiği kıyafetleri deneyerek karar verir. Karar verme sürecine uzun bir dönem ayrılabilir. Ayrıca kişinin doku kalınlığı, ölçüleri, meme ucunun vücudundaki yeri, göğüs kafesinin genişliğiyle beraber olabilecek aralık söylenir. MEME BÜYÜTME AMELİYATI SONRASI NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR? Meme büyütme ameliyatı sonrası, hastalardan bir hafta kadar ağırlık kaldırmamalarını ve araba kullanmamaları istenir. Sonrasında da bir ay kadar spor, solaryum, sauna aktivitelerinde bulunmamalarıı önerilir. Meme ameliyatlarından sonra verdiğimiz özel sutyeni kullanmaları istenir. Bunun dışında kontrollerde uygun bulduğumuz zaman içerisinde masaj öneririz. Dikiş izlerinin iyileşmesi için bir krem öneririz. Hastaların burada en çok sorduğu ameliyat sonrası ağrım olacak mı sorusudur. Kas üstü uygulanan hastalarda ameliyat sonrası çok fazla ağrıyla karşılaşılmaz. Fakat kas altı uygulanan hastalarda birkaç gün karşılaşılan ağrı olmaktadır, bu ağrılar için de ağrı kesiciler alınmaktadır.

MEME DİKLEŞTİRME AMELİYATI NASIL YAPILIR? Göğüs dokusu yeterli olup hafif bir sarkıklığı olan veya göğüs dokusunun içi bomboş olup sarkıklık olan hastalarda göğüs dikleştirme ameliyatı yapılır. Göğüs dikleştirme ameliyatında iki yöntem mevcuttur. Bunlar silikonla veya kendi dokusuyla yapılan göğüs dikleştirme ameliyatıdır. Silikonla yapılan ameliyatlarda göğüsün ölçüsü büyümekte ve dikleştirme tekniğiyle beraber göğüs dokusu yukarıya taşınmaktadır. Kendi dokusuyla yapılan ameliyatlarda ise göğsün büyüklüğünde herhangi bir değişiklik olmamakta, sadece göğüs dokusu yukarıya doğru taşınmaktadır. MEME AMELİYATINDA KULLANILAN SİLİKONUN ZARARLARI NELERDİR? Meme ameliyatında kullanılan silikonla ilgili en çok karşılaşılan sorulardan biri, silikonun kanser yapıcı olup olmadığıdır. Bu silikonlar FDA onaylı silikonlardır. Amerika'da ve Avrupa'da onay almış silikonlardır. Silikon eskiden kanser hastalarında kullanılan bir materyaldi. Sonrasında estetikte popüler hale geldi. Kanser yaptığına dair herhangi bir tıbbi bulguya rastlanmamıştır. Aksine meme silikonu yerleştirilen hastalar daha sık kontrole gider ve daha çok ultrason çektirir. Eğer bir patoloji olursa daha erken dönemde yakalanacağı düşünülür.

Meme ameliyatlarının doğum ve emzirme dönemi için sakıncası var mı? Doğum yapmış bir kadının emzirmesi bittikten 6 ay sonra bu ameliyatları yapmak uygundur. Çünkü göğsün şekli ortalama 6 ay sonra toparlar ve sorunları ortaya çıkarır. Memesine silikon konulan kadınların ameliyattan 1 sene sonra hamile kalmasını isteriz. MEME AMELİYATLARI SONRASI VÜCUTTA İZ KALIR MI? Eğer kahverengi dokudan bir meme büyütme ameliyatı yapılmışsa, bir sene sonra belirsiz ve silik bir şekilde iz kalabilir. Meme dokusunun altından protez yerleştirilirse, o bölgeye denk gelecek şekilde 3 santimlik bir iz kalır. Bu durum kişinin vücuduyla ilgili olan bir sonuçtur. Kişinin yara iyileşmesi iyiyse belirli bir süre sonra silik ve belirsiz hale gelir. Ama kişi sigara içiyorsa, diyabet hastasıysa veya enzimlerinde problem varsa bu izler belirgin olabilir. Meme küçültme ameliyatlarında ise izsiz bir ameliyat mümkün değildir, her şekilde iz kalabilir. Ancak biz daha önceki hasta fotoğraflarını göstererek seçenek sunarız. SİLİKONLU GÖĞÜSTE DOĞAL GÖRÜNTÜ NASIL SAĞLANIR? Göğüs büyütme ameliyatı yapmak için bize gelen hastalarımızda iki grupla karşılaşılır.