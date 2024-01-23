Erdal Beşikçioğlu'nun Mansur Yavaş'ı anma şekli birdenbire ses getirdi! Ankara'yı hareketlendiren ziyaret

Oyunculuktan siyasete keskin bir geçiş yapan ancak sahneleri ve ekranlara da açık kapı bırakan Etimesgut Belediye Başkanı adayı Erdal Beşikçioğlu son günlerin en çok konuşulan isimlerinden. Haliyle bugünkü Mansur Yavaş'ı ziyaretinde de gözler üzerindeydi.

YAVAŞ'IN "SICAK BAKMADIĞI" KONUŞULUYORDU

Beşikçioğlu'nun adaylığının açıklanması üzerine Mansur Yavaş'ın, Etimesgut için farklı bir isim düşündüğü ancak Beşikçioğlu'nun adaylığına olumsuz bakmadığı iddiaları kulislerde konuşuluyordu.

Beşikçioğlu ise basın toplantısında yaptığı açıklamayla "Benim Mansur Başkanım ile sıkıntım olmaz. Mansur Başkanımın da benimle sıkıntısı olamaz. İkimiz de Angaralıyız, iki Angaralı bu Angara'ya çok şey yapar” sözleriyle aralarında bir sorun olmadığını dile getirmişti.

ZİYARET ÖNCESİ SÖZLERİ GÜNDEM OLDU

Adaylaşmasının ardından seçim çalışmalarına başlayan Beşikçioğlu, bugün ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı ziyaret etti.

Belediye binasına girdiği sırada gazetecilerin yoğun ilgi gösterdiği Beşikçioğlu, ziyaretiyle ilgili "Ankara'nın abisini ziyarete geldik yav" açıklamasıyla dikkat çekti. O anlar sosyal medyada da kısa sürede ilgi odağı haline geldi.