Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde gündeme gelmişti, iki parti kolları sıvadı: İlk temas AK Parti'den!

AK Parti ile MHP arasında iş birliği senaryosu netleşmeye başlıyor. Kulisleri hareketlendiren iddialara göre iş birliği büyükşehirler ve ilçeleri kapsayacak ancak kapsamın genişlemesi müzakere sürecine bağlı olacak. AK Parti, MHP ile iş birliğini görüşmek üzere özel heyet oluşturdu. Heyette yer alan isimler belli oldu.

İTTİFAK YAPILAMIYOR, İŞ BİRLİĞİ KONUŞULACAK

Kritik temasın bu hafta gerçekleşmesi bekleniyor. Detayları aktaran CNN TÜRK muhabiri Arda Erdoğan şunları kaydetti:

AK Parti, yerel seçimlerde MHP ile iş birliği olanaklarını görüşmek üzere heyetini oluşturdu. İlk temasın bu hafta gerçekleşmesi bekleniyor. Partilerin yerel seçim hazırlıkları sürüyor. Cumhur İttfakı'nda da çalışmalar hız kazandı. Kanun gereği yerel seçimlerde ittifak yapılamıyor ancak seçim iş birliğinin önü açık ve bu kapsamda AK Parti ve MHP’nin 2019 yerel seçimlerindekine benzer bir çalışma yürütülmesi için kollar sıvandı.

AK PARTİ HEYET OLUŞTURDU

AK Parti, MHP ile yerel seçim iş birliği olanaklarını görüşmek üzere heyet oluşturdu. Heyete AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala başkanlık edecek. Heyette, Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz da bulunacak.

MHP'Lİ KURMAYLARLA TEMAS

AK Parti ile MHP arasında heyetler arası ilk görüşmenin bu hafta gerçekleşmesi bekleniyor. AK Parti heyetinin, teması MHP’li mevkidaşları olan kurmaylarla kurması bekleniyor. Bu isimler arasında Feti Yıldız ve Sadir Durmaz’ın olması öngörülüyor.

ERDOĞAN-BAHÇELİ GÖRÜŞMESİNDE GÜNDEME GELMİŞTİ

Ağustos sonunda gerçekleşen Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde seçim iş birliği gündeme gelmişti. Bu kapsamda AK Parti ile MHP heyetleri iş birliğinin çerçevesi için mesai harcayacak. Beklenti iş birliğinin büyükşehirler ve ilçeleri üzerinde olması yönünde. Çerçevenin diğer kentleri kapsayacak şekilde genişleyip genişlemeyeceği müzakerelerin ardından netleşecek. AK Parti 2019’da da belediye başkanları üzerinden 3 büyükşehirde MHP ile iş birliği yapmıştı.