'Bozkurt' krizi sonrası Erdoğan'dan milli maç kararı! Programlarını iptal etti, Türkiye-Hollanda maçını tribünden izleyecek

Avusturya ile oynanan EURO 2024 son 16 maçında yıldızlaşıp iki gol atan Merih Demiral yaşadığı sevinç esnasında 'bozkurt' işareti yapmıştı. Bu durum Almanya ve UEFA'yı rahatsız ederken milli futbolcumuz hakkında soruşturma başlattı.

ALMAN BÜYÜKELÇİ, DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NA ÇAĞRILMIŞTI

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Türk aşırı sağcıların işaretlerinin bizim stadyumlarımızda yeri yoktur. Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ırkçılık platformu olarak kullanılması kesinlikle kabul edilemez. UEFA'nın konuyu araştırıp yaptırımları değerlendirmesini bekliyoruz" demişti.

Faeser'ın tepkisinin ardından, Berlin'in Ankara Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı.

ERDOĞAN MAÇI TRİBÜNDEN İZLEYECEK

Yaşananlar ve artan tansiyon sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dikkat çeken bir karar aldı. 6 Temmuz'da Azerbaycan’da düzenlenecek olan Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi programını iptal eden Erdoğan, Almanya'ya giderek Türkiye-Hollanda maçını stadyumdan takip edecek.

"GELEMİYORUM" DEMİŞTİ

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Avusturya galibiyeti sonrası telefonda görüştüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Almanya'ya davet etmişti.

Erdoğan ise, "Gelemiyorum çünkü birçok burada devlet işleri var. Ama adım adım takip ediyorum. Bugün de bütün heyecanımla yanınızdaydım. Bütün gönlümle sizleri kucaklıyorum." ifadelerini kullanmıştı.