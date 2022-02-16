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Erdoğan'ın açıkladığı elektrik faturalarıyla ilgili yeni düzenlemeye Kılıçdaroğlu'ndan ilk tepki

16.02.2022 22:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrasında elektrik tariflerinde uygulanacak yeni düzenlemeyi duyurdu. Eğer indirim gelmezse faturalarını ödemeyeceğini belirten CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın açıklamalarına sosyal medyadan tepki gösterdi.

Erdoğan'ın açıkladığı elektrik faturalarıyla ilgili yeni düzenlemeye Kılıçdaroğlu'ndan ilk tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan herkesin merakla beklediği elektrik faturalarıyla ilgili yeni düzenlemeyi Kabine toplantısı sonrasında yaptığı Millete Sesleniş konuşmasında duyurdu. Bu açıklamanın ardından gözler CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrilmişti. Kılıçdaroğlu daha önce yaptığı açıklamada eğer indirime gidilmezse elektrik faturalarını ödemeyeceğini duyurmuştu.

KILIÇDAROĞLU'NDAN İLK AÇIKLAMA

Kılıçdaroğlu Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Günlerdir bile isteye, göz göre göre beklentiye sokulan milletimiz, bir kez daha elektrik faturalarında yüz üstü bırakılmıştır. Milletimize söz verdim; bu mücadelemin sonu değil, daha başlangıcı!" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı;

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Buca'da metro açılış törenine katılmış ve burada zamları eleştirmişti. Son zamlardan sonra elektrik faturalarını ödemeyeceğini belirten Kılıçdaroğlu, "Ankara’ya mesaj göndereyim; yakında toplayacaksın Bakanlar Kurulu’nu. Elektrik zamlarını geri al. Yüzde 127 zam yakışmıyor. Sarayında oturacaksın, her şeyin bedava olacak, vatandaşa gelince yüzde 127 zam. Geriye almasını istiyorum. Bunu birlikte söylemeliyiz." ifadelerini kullanmıştı.

adad


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