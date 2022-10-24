Erdoğan'ın onay vermesi bekleniyor! AK Parti muhalefete 'Anayasa' teklifiyle gidiyor

Türkiye gündemindeki son günlerin en sıcak konusu başörtüsü teklifi oldu. Konu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun teklifiyle tartışılmaya başlandı. Meclis'e başörtüsüyle ilgili kanun teklifi veren CHP'ye muhalefet partilerinden destek gelirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan tepki gelmişti. "Yasal bir düzenlemeyi gerektirecek bir durum yok" ifadelerini kullanan Erdoğan, "Samimiyseniz konuyu 'anayasa değişikliği' olarak yapalım" demişti.

AK PARTİ MUHALEFETE GİDİYOR

AK Parti, başörtüsü ile ilgili Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın hazırladığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulan Anayasa değişikliği teklifini muhalefet partilerine götürmeye hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, onay vermesi halinde söz konusu Anayasa değişikliği teklifinin muhalefet partilerine götürüleceği öğrenildi.

REFERANDUM TEKLİFİ VE YANIT

Hafta sonu Malatya'yı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündemin yine başörtüsü teklifi vardı. Erdoğan, bir açılış töreninde yaptığı konuşmada başörtüsü için referandum çağrısında bulunarak "Parlamentoda bu iş çözülmüyorsa millete götürelim, kararı millet versin" dedi. Bu açıklamanın ardından yanıt sosyal medyadan geldi. CHP lideri Kılıçdaroğlu yaptığı bir paylaşımla, "Kanun teklifini destekle, ne referandumu" yanıtını vermişti.



