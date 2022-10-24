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Erdoğan'ın 'referandum' çıkışı büyük ses getirmişti! "AK Partili isme sordum" diyerek açıkladı: "Seçim günü yapılabilir"

24.10.2022 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siyasetin gündeminin en önemli başlıklarından biri de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumartesi günü yaptığı 'referandum' çağrısı oldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündeme getirdiği başörtüsü meselesine Erdoğan'ın bu karşılığı "Türkiye referanduma mı gidiyor" sorusunu doğurdu. Bir yandan başörtüsü için Anayasa değişikliği çalışmaları sürerken iddiaya göre "AK Parti'nin yasama süreçlerinde oldukça etkin önemli bir ismi" seçim günü referandum da yapılabileceğini açıkladı.

Erdoğan'ın 'referandum' çıkışı büyük ses getirmişti! "AK Partili isme sordum" diyerek açıkladı: "Seçim günü yapılabilir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'referandum' çıkışı geniş yankı uyandırdı. CHP lideri Kılıçdaroğlu, yasal güvence altına almak için teklifte bulundukları başörtüsü meselesinin ardından Erdoğan'ın 'referandum' çağrısına "Kanun teklifini destekle, ne referandumu… Kaçmazsan bu iş çözülür; erkekler kadınların giyim kuşamını konuşamaz hale gelir" yanıtını vermişti. Türkiye referandum yapılıp yapılmayacağına ilişkin merak duyarken iddiaya göre AK Parti, seçimlerle beraber referandumu da halka sunmayı planlıyor; bunun arkasında ise Cumhur İttifakı'na siyasi motivasyon gerekçesi yer alıyor.

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"ZORUNLU REFERANDUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın referandum çıkışının arkasında yatan gerekçelerle ilgili değerlendirmede bulunan Habertürk yazarı Kübra Par, "6'lı masanın ortak karar alamama olasılığı" ve "Cumhur İttifakı lehine siyasi motivasyon yaratma" seçeneklerini öne sürdü.

"Cumhur ittifakı dışındaki tüm partiler ‘Hayır’ derse Anayasa değişikliği olasılığı kalmıyor" diyen Par, 6'lı masadan farklı kararlar çıkması durumunda veya HDP'nin oyları hesabı katıldığında "zorunlu referandum" durumundan söz etti.

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"OLASILIK ÇOK AMA ÇOK YÜKSEK"

"Cumhurbaşkanı'nın Anayasa değişiklik teklifinin en azından başörtüsü bölümünü referanduma götürebilme olasılığının çok ama çok yüksek" olduğu değerlendirmesinde bulundu.

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"AK PARTİLİ İSİM 'SEÇİM GÜNÜ YAPILABİLİR' DEDİ"

Par, ayrıca "AK Parti’nin yasama süreçlerinde oldukça etkin önemli bir ismine" "Referandum yapmak israf değil mi" sorusunu yönelttiğini belirtti ve şu yanıtı aldığını paylaştı:

"Haklısınız ama referandum için ayrı bir tarihe gerek yok ki o da seçim günü yapılabilir."

SEÇİMLERLE BİRLİKTE REFERANDUM

Seçime 7-8 ay kaldığını anımsatan Par, buna karşılık olarak ise “Önemli değil, takvimi ona göre ayarlanabilir” yanıtına yer verdi.
Par, bunun üzerine bulunduğu dikkat çeken bir çıkarımda bulundu: Par'a göre, "AK Parti 2023’te sandıkta milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı pusulasının yanına bir de referandum pusulası koymayı istiyor."

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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan Referandum başörtüsü

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